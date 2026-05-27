Элитная квартира в Киеве российского нефтяного бизнесмена передана АРМА, - Офис Генпрокурора

В Киеве арестована и передана в управление АРМА элитная квартира, которая, по данным следствия, принадлежит российскому нефтяному бизнесмену из санкционного списка СНБО. 

По ходатайству прокуроров Печерской окружной прокуратуры города Киева арестована элитная квартира в столичном ЖК "Кловский", которая, по данным следствия, опосредованно принадлежит российскому нефтяному бизнесмену, внесенному в санкционный список СНБО. Речь идет о недвижимости площадью почти 200 кв. м ориентировочной стоимостью около 700 тыс. долларов США.

Предприниматель обходил санкции

По данным следствия, предприниматель руководил деятельностью ряда компаний, связанных с поставкой нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, из РФ в Украину. Для обхода санкций использовались документы, согласно которым продукция якобы принадлежала компаниям, зарегистрированным в ОАЭ.

В мае 2023 года решением СНБО бизнесмена внесли в санкционный список за причастность к поддержке вооруженной агрессии РФ против Украины. После введения санкций квартиру переоформили на подконтрольное лицо, чтобы избежать ареста имущества.

В настоящее время на недвижимость наложен арест и она передана в управление АРМА для сохранения вещественных доказательств и недопущения вывода активов за пределы Украины.

Цікаво, скільки ж туди переселенців заселять?
27.05.2026 18:22 Ответить
І незабаром вона стане елітною квартирою українського героїчного прокурора, прикордонника західного напряму, тцк-ашника, не менш героїчного, з УБД. Квартира буде виділена державою для малоімущего героя, що на роботу мусить їздити на старому майбаху
27.05.2026 18:30 Ответить
Дякую за опервтивність генпрокурору.
27.05.2026 18:37 Ответить
Не пройшло 12 років
27.05.2026 18:54 Ответить
Прокурорские за 4 грн куплять
27.05.2026 18:54 Ответить
Цікаво, який, умовний, Галущенко там поселиться?
27.05.2026 18:55 Ответить
 
 