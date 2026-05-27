Элитная квартира в Киеве российского нефтяного бизнесмена передана АРМА, - Офис Генпрокурора

В Киеве арестована и передана в управление АРМА элитная квартира, которая, по данным следствия, принадлежит российскому нефтяному бизнесмену из санкционного списка СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По ходатайству прокуроров Печерской окружной прокуратуры города Киева арестована элитная квартира в столичном ЖК "Кловский", которая, по данным следствия, опосредованно принадлежит российскому нефтяному бизнесмену, внесенному в санкционный список СНБО. Речь идет о недвижимости площадью почти 200 кв. м ориентировочной стоимостью около 700 тыс. долларов США.

Смотрите также: Оборонные объекты РФ снабжали украинскими стройматериалами: организатору схемы сообщено о подозрении. ФОТО

Предприниматель обходил санкции

По данным следствия, предприниматель руководил деятельностью ряда компаний, связанных с поставкой нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, из РФ в Украину. Для обхода санкций использовались документы, согласно которым продукция якобы принадлежала компаниям, зарегистрированным в ОАЭ.



В мае 2023 года решением СНБО бизнесмена внесли в санкционный список за причастность к поддержке вооруженной агрессии РФ против Украины. После введения санкций квартиру переоформили на подконтрольное лицо, чтобы избежать ареста имущества.

Читайте также: Суд оправдал ключевого свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова: прокуратура будет обжаловать решение

В настоящее время на недвижимость наложен арест и она передана в управление АРМА для сохранения вещественных доказательств и недопущения вывода активов за пределы Украины.