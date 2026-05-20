Суд оправдал ключевого свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова: прокуратура будет обжаловать решение
Шевченковский суд Киева признал невиновным Юсуфа Мамешева — ключевого свидетеля по делу против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. В суде отмечают, что следователи не доказали наличие в его действиях уголовного правонарушения. Прокуратура не согласна с приговором суда и будет обжаловать его в апелляционном порядке.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Приговор суда
Решение вынес судья Евгений Мартынов. Он оправдал Мамешева в связи с недоказанностью того, что в его действиях имеется состав уголовного правонарушения. Также судья отменил меру пресечения в виде личного обязательства.
"Показания Мамешева полностью разрушают версию следователей СБУ и прокуроров Руслана Кравченко о том, что детектив Магамедрасулов "торгует коноплей" из РФ. Мы с самого начала доказывали, что и дело Магамедрасулова, и дело Мамешева – абсолютно сфабрикованные производства.
После того как в суде развалилось дело Мамешева, ожидаем такого же результата по делу Магамедрасулова. А все, кто фабриковал эти дела, будут наказаны", — добавили в ЦПК.
Прокуратура подаст апелляцию
"Прокуратура не согласна с оправдательным приговором Шевченковского районного суда города Киева и будет обжаловать его в апелляционном порядке. После получения полного текста судебного решения прокуроры проанализируют его мотивировочную часть и подготовят апелляционную жалобу.
Позиция стороны обвинения остается неизменной: собранные в уголовном производстве доказательства давали основания для поддержания обвинения в суде. Правовую оценку этим обстоятельствам даст суд апелляционной инстанции", — заявили в Офисе генпрокурора в комментарии Цензор.НЕТ.
Напомним, Юсуфа Мамешева обвиняли в даче ложных показаний. Во время допросов и в суде он заявлял, что именно с ним детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов обсуждал продажу технической конопли. По словам Мамешева, в разговоре речь шла об Узбекистане, а не о Дагестане, как это утверждает СБУ.
Дело Магамедрасулова
- Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
- СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
- Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
- 16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
- 23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
- 15 октября суд продлил на 6 месяцев срок досудебного расследования.
- 2 декабря Печерский райсуд освободил отца детектива Магамедрасулова из СИЗО под домашний арест.
- 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова из-под стражи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль