Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова: прокуратура оскаржуватиме рішення
Шевченківський суд Києва визнав невинуватим Юсуфа Мамешева –– ключового свідка у справі проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Там кажуть, що слідчі не довели наявності в його діях кримінального правопорушення. Прокуратура не погоджується з вироком суду та оскаржуватиме його в апеляційному порядку.
Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Вирок суду
Рішення ухвалив суддя Євген Мартинов. Він виправдав Мамешева у зв'язку з недоведеністю, що в його діях є склад кримінального правопорушення. Також суддя скасував запобіжку у вигляді особистого зобов'язання.
"Показання Мамешева повністю руйнують версію слідчих СБУ та прокурорів Руслана Кравченка про те, що детектив Магамедрасулов "торгує коноплями" з рф. Ми з самого початку доводили, що як справа Магамедрасулова, так і справа Мамешева – абсолютно сфабриковані провадження.
Після того як у суді розвалилась справа Мамешева, очікуємо на такий же результат у справі Магамедрасулова. А всі, хто фабрикували ці справи, будуть покарані", - додали у ЦПК.
Прокуратура подасть апеляцію
"Прокуратура не погоджується з виправдувальним вироком Шевченківського районного суду міста Києва та буде оскаржувати його в апеляційному порядку. Після отримання повного тексту судового рішення прокурори проаналізують його мотивувальну частину та підготують апеляційну скаргу.
Позиція сторони обвинувачення залишається незмінною: зібрані у кримінальному провадженні докази давали підстави для підтримання обвинувачення в суді. Правову оцінку цим обставинам надасть суд апеляційної інстанції", - заявили в Офісі Генпрокурора у коментарі Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Юсуфа Мамешева обвинувачували у неправдивих свідченнях. Під час допитів та в суді він заявляв, що саме з ним детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов обговорював продаж технічної коноплі. За словами Мамешева, у розмові йшлося про Узбекистан, а не про Дагестан, як це стверджує СБУ.
Справа Магамедрасулова
- Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тімура Міндіча.
- СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
- Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
- 16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
- 23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
- 15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
- 2 грудня Печерський райсуд відпустив батька детектива Магамедрасулова з СІЗО під домашній арешт.
- 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти.
