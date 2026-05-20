Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова: прокуратура оскаржуватиме рішення

Шевченківський суд Києва визнав невинуватим Юсуфа Мамешева –– ключового свідка у справі проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Там кажуть, що слідчі не довели наявності в його діях кримінального правопорушення. Прокуратура не погоджується з вироком суду та оскаржуватиме його в апеляційному порядку.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Вирок суду

Рішення ухвалив суддя Євген Мартинов. Він виправдав Мамешева у зв'язку з недоведеністю, що в його діях є склад кримінального правопорушення. Також суддя скасував запобіжку у вигляді особистого зобов'язання.

"Показання Мамешева повністю руйнують версію слідчих СБУ та прокурорів Руслана Кравченка про те, що детектив Магамедрасулов "торгує коноплями" з рф. Ми з самого початку доводили, що як справа Магамедрасулова, так і справа Мамешева – абсолютно сфабриковані провадження.

Після того як у суді розвалилась справа Мамешева, очікуємо на такий же результат у справі Магамедрасулова. А всі, хто фабрикували ці справи, будуть покарані", - додали у ЦПК.

Прокуратура подасть апеляцію

"Прокуратура не погоджується з виправдувальним вироком Шевченківського районного суду міста Києва та буде оскаржувати його в апеляційному порядку. Після отримання повного тексту судового рішення прокурори проаналізують його мотивувальну частину та підготують апеляційну скаргу.

Позиція сторони обвинувачення залишається незмінною: зібрані у кримінальному провадженні докази давали підстави для підтримання обвинувачення в суді. Правову оцінку цим обставинам надасть суд апеляційної інстанції", - заявили в Офісі Генпрокурора у коментарі Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Юсуфа Мамешева обвинувачували у неправдивих свідченнях. Під час допитів та в суді він заявляв, що саме з ним детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов обговорював продаж технічної коноплі. За словами Мамешева, у розмові йшлося про Узбекистан, а не про Дагестан, як це стверджує СБУ.

