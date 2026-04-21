Справа ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова: суд розпочав розгляд

​​Сьогодні, 21 квітня, суддя Шевченківського суду Євген Мартинов розпочав судовий розгляд провадження Юсуфа Мамешева — ключового свідка у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розгляд справи

Прокурор зачитав короткий виклад обвинувального акта, сторони виступили зі вступними промовами. Далі суд розглянув клопотання прокурора про застосування до Мамешева запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання.

Як і в попередні рази, клопотання було доволі сумнівно обґрунтованим, адже прокурор не надав жодних доказів, які б підтверджували хоча б один ризик.

Обов'язки для свідка

Зрештою, Мамешев раніше сумлінно дотримувався усіх покладених на нього обовʼязків.

Однак суд все ж частково задовольнив клопотання прокурора та зобовʼязав Мамешева дотримуватись таких обовʼязків:

здати паспорти для виїзду за кордон;

прибувати за першою вимогою до суду;

повідомляти про зміну місця роботи.

