Новини Справа Руслана Магамедрасулова
1 739 7

Справа ключового свідка у справі детектива НАБУ Магамедрасулова: суд розпочав розгляд

мамешев

​​Сьогодні, 21 квітня, суддя Шевченківського суду Євген Мартинов розпочав судовий розгляд провадження Юсуфа Мамешева — ключового свідка у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Розгляд справи

Прокурор зачитав короткий виклад обвинувального акта, сторони виступили зі вступними промовами. Далі суд розглянув клопотання прокурора про застосування до Мамешева запобіжного заходу у вигляді особистого зобовʼязання.

Як і в попередні рази, клопотання було доволі сумнівно обґрунтованим, адже прокурор не надав жодних доказів, які б підтверджували хоча б один ризик.

Обов'язки для свідка

Зрештою, Мамешев раніше сумлінно дотримувався усіх покладених на нього обовʼязків.

Однак суд все ж частково задовольнив клопотання прокурора та зобовʼязав Мамешева дотримуватись таких обовʼязків:

  • здати паспорти для виїзду за кордон;
  • прибувати за першою вимогою до суду;
  • повідомляти про зміну місця роботи.

Більше про справу Мамешева

  • Нагадаємо, справу проти Мамешева зареєстрували 16 жовтня 2025 року, наступного дня після того, як він вперше на суді, під присягою, свідчив на користь Магамедрасулова.
  • Мамешева обвинувачують у наданні нібито неправдивих свідчень. На допитах та в суді він стверджував, що саме з ним Магамедрасулов розмовляв про продаж технічної коноплі, а у бесіді йшлось про Узбекистан (а не Дагестан – як стверджує СБУ).
  • Його показання повністю руйнують версію слідчих СБУ та прокурорів Кравченка про те, що детектив НАБУ "торгує коноплею" в Росії. Тому Мамешева і вирішили покарати таким чином.

НАБУ (5694) суд (11843) ЦПК Центр протидії корупції (330) Магамедрасулов Руслан (87)
Відсутність доказової бази!Ліплять горбатого
21.04.2026 18:28 Відповісти
Кагал від кабміндічів і татарова, дав зрозумілі установку дій зеленському, нехай тільки він спробуєте не виконати і здриснути з «двушечки на мацковію» … Оманські уже в засідці …
21.04.2026 18:30 Відповісти
"суд розпочав розгляд" - це вже приговор.
21.04.2026 18:31 Відповісти
3.14дараси !
21.04.2026 18:44 Відповісти
Прокурори розкажуть навіть те, що говорив у 17 столітті Грішка Самозванєц отцу Варлааму на Брест-Літовской граніце
21.04.2026 19:14 Відповісти
21.04.2026 19:37 Відповісти

Я просто думаю, що ж тоді втворять ті суди для ЗЕ-МАРОДЕРАТУ!!!
1. Справа до суду називається "впровадження" - пряме звернення від позивача просто заявою до суду ... ( є постанова кабміну й т д т п різні законні акти)
2.З-під дверей своїми бугаї-охоронці. випхали її, пославши спочатку до НЕДЕРЖАВНОГО авдовката (кабінетик поруч) скласти ЗАЯВУ .
3. Той запросив 10 тис грн. Каже, да , дорага но бензін дарагой і ващє...
4. В державному центрі допомоги - сказали , що пенсія в неї на 500 грн вища ніж така, що дає право на безкоштовну консультацію юриста...
5 Ця державна юристка рекомендувала походити по місту в пошуках дешевшого адвоката ( на бюджеті з дпомоги ЄС працює курва, мабуть на себе "намьокувала").
6 Коли ми з нею склали за підказками чату ШІ заяву й отримали усі рекомендаціїї -поради від нього , як пройти кордон охорони суду...
7. В канцелярії не дали свої реквізити для сплати в Банку судового збору . Сказали- хто вам заяву писав ,той нехай й дає реквізити.
8 Так чат надав й реквізити.
9 Здала таки - через день признчили зустірч з суддею ( чат рекомендував взяти відмітку на копії заяви , що вони таки заяву отримали)
ОТТАКА МАЙБУТНЯ КРАЇНА ЄС
21.04.2026 19:37 Відповісти
Змушують свідка дати покази проти Магомедрасулова? То можна вже скоро чекати справу на прокурорів за фальсифікацію?
21.04.2026 21:16 Відповісти
 
 