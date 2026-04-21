Новости Дело Руслана Магамедрасулова
Дело ключевого свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова: суд приступил к рассмотрению

мамешев

Сегодня, 21 апреля, судья Шевченковского суда Евгений Мартынов начал судебное разбирательство по делу Юсуфа Мамешева — ключевого свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Рассмотрение дела

Прокурор зачитал краткое изложение обвинительного акта, стороны выступили с вступительными речами. Далее суд рассмотрел ходатайство прокурора о применении к Мамешеву меры пресечения в виде личного обязательства.

Как и в предыдущие разы, ходатайство было довольно сомнительно обоснованным, ведь прокурор не предоставил никаких доказательств, которые бы подтверждали хотя бы один риск.

Обязанности свидетеля

В конце концов, Мамешев ранее добросовестно выполнял все возложенные на него обязанности.

Однако суд все же частично удовлетворил ходатайство прокурора и обязал Мамешева соблюдать следующие обязательства:

  • сдать паспорта для выезда за границу;
  • являться по первому требованию в суд;
  • сообщать об изменении места работы.

Подробнее о деле Мамешева

  • Напомним, дело против Мамешева было зарегистрировано 16 октября 2025 года, на следующий день после того, как он впервые в суде, под присягой, дал показания в пользу Магамедрасулова.
  • Мамешева обвиняют в даче якобы ложных показаний. На допросах и в суде он утверждал, что именно с ним Магамедрасулов разговаривал о продаже технической конопли, а в беседе речь шла об Узбекистане (а не о Дагестане – как утверждает СБУ).
  • Его показания полностью разрушают версию следователей СБУ и прокуроров Кравченко о том, что детектив НАБУ "торгует коноплей" в России. Поэтому Мамешева и решили наказать таким образом.

Відсутність доказової бази!Ліплять горбатого
21.04.2026 18:28 Ответить
Кагал від кабміндічів і татарова, дав зрозумілі установку дій зеленському, нехай тільки він спробуєте не виконати і здриснути з «двушечки на мацковію» … Оманські уже в засідці …
21.04.2026 18:30 Ответить
"суд розпочав розгляд" - це вже приговор.
21.04.2026 18:31 Ответить
3.14дараси !
21.04.2026 18:44 Ответить
Прокурори розкажуть навіть те, що говорив у 17 столітті Грішка Самозванєц отцу Варлааму на Брест-Літовской граніце
21.04.2026 19:14 Ответить
 
 