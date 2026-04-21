Дело ключевого свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова: суд приступил к рассмотрению
Сегодня, 21 апреля, судья Шевченковского суда Евгений Мартынов начал судебное разбирательство по делу Юсуфа Мамешева — ключевого свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Рассмотрение дела
Прокурор зачитал краткое изложение обвинительного акта, стороны выступили с вступительными речами. Далее суд рассмотрел ходатайство прокурора о применении к Мамешеву меры пресечения в виде личного обязательства.
Как и в предыдущие разы, ходатайство было довольно сомнительно обоснованным, ведь прокурор не предоставил никаких доказательств, которые бы подтверждали хотя бы один риск.
Обязанности свидетеля
В конце концов, Мамешев ранее добросовестно выполнял все возложенные на него обязанности.
Однако суд все же частично удовлетворил ходатайство прокурора и обязал Мамешева соблюдать следующие обязательства:
- сдать паспорта для выезда за границу;
- являться по первому требованию в суд;
- сообщать об изменении места работы.
Подробнее о деле Мамешева
- Напомним, дело против Мамешева было зарегистрировано 16 октября 2025 года, на следующий день после того, как он впервые в суде, под присягой, дал показания в пользу Магамедрасулова.
- Мамешева обвиняют в даче якобы ложных показаний. На допросах и в суде он утверждал, что именно с ним Магамедрасулов разговаривал о продаже технической конопли, а в беседе речь шла об Узбекистане (а не о Дагестане – как утверждает СБУ).
- Его показания полностью разрушают версию следователей СБУ и прокуроров Кравченко о том, что детектив НАБУ "торгует коноплей" в России. Поэтому Мамешева и решили наказать таким образом.
