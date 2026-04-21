Дело ключевого свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова: суд приступил к рассмотрению

Сегодня, 21 апреля, судья Шевченковского суда Евгений Мартынов начал судебное разбирательство по делу Юсуфа Мамешева — ключевого свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Рассмотрение дела

Прокурор зачитал краткое изложение обвинительного акта, стороны выступили с вступительными речами. Далее суд рассмотрел ходатайство прокурора о применении к Мамешеву меры пресечения в виде личного обязательства.

Как и в предыдущие разы, ходатайство было довольно сомнительно обоснованным, ведь прокурор не предоставил никаких доказательств, которые бы подтверждали хотя бы один риск.

Обязанности свидетеля

В конце концов, Мамешев ранее добросовестно выполнял все возложенные на него обязанности.

Однако суд все же частично удовлетворил ходатайство прокурора и обязал Мамешева соблюдать следующие обязательства:

сдать паспорта для выезда за границу;

являться по первому требованию в суд;

сообщать об изменении места работы.

