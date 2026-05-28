Осудил пленного бойца "Азова": в Украине будут судить российского военного судью

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении судьи Южного окружного военного суда РФ.

Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны из-за незаконного осуждения украинского военнопленного, сообщает Цензор.НЕТ.

Судилище за оборону собственного государства

По данным следствия, военнослужащий полка "Азов" Национальной гвардии Украины участвовал в обороне Мариуполя и попал в российский плен в мае 2022 года.

Через два года российские карательные органы возбудили против украинского защитника уголовное дело, выдвинув абсурдные обвинения в якобы:

"террористической деятельности";

"участии в террористическом сообществе".

3 декабря 2024 года судья Южного окружного военного суда РФ вынес незаконный приговор, приговорив украинского военнослужащего к 18 годам лишения свободы - фактически за сам факт защиты своей Родины в международном вооруженном конфликте.

Украинское следствие подчеркивает, что такие действия оккупационной судебной системы являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о обращении с военнопленными. Комбатанты обладают иммунитетом и не могут быть осуждены за участие в боевых действиях.

Российскому судье инкриминируют нарушение законов и обычаев войны. В настоящее время дело передано на рассмотрение украинского суда.

