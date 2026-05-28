Осудил пленного бойца "Азова": в Украине будут судить российского военного судью
Генеральная прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении судьи Южного окружного военного суда РФ.
Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны из-за незаконного осуждения украинского военнопленного, сообщает Цензор.НЕТ.
Судилище за оборону собственного государства
По данным следствия, военнослужащий полка "Азов" Национальной гвардии Украины участвовал в обороне Мариуполя и попал в российский плен в мае 2022 года.
Через два года российские карательные органы возбудили против украинского защитника уголовное дело, выдвинув абсурдные обвинения в якобы:
-
"террористической деятельности";
-
"участии в террористическом сообществе".
3 декабря 2024 года судья Южного окружного военного суда РФ вынес незаконный приговор, приговорив украинского военнослужащего к 18 годам лишения свободы - фактически за сам факт защиты своей Родины в международном вооруженном конфликте.
Украинское следствие подчеркивает, что такие действия оккупационной судебной системы являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о обращении с военнопленными. Комбатанты обладают иммунитетом и не могут быть осуждены за участие в боевых действиях.
Российскому судье инкриминируют нарушение законов и обычаев войны. В настоящее время дело передано на рассмотрение украинского суда.
Зарплату прокурорам та суддям теж видати.