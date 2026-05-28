В Днепре объявили подозрение мужчине, изнасиловавшему и задушившему 11-летнего мальчика. ФОТОрепортаж (обновлено)
В Днепре правоохранители задержали 40-летнего мужчину, обоснованно подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании 11-летнего ребенка.
Мальчик несколько дней считался пропавшим без вести, сообщает Цензор.НЕТ.
Тело ребенка нашли в заброшенном здании
Мальчик пропал вечером 26 мая, после чего велись его поиски.
Утром 28 мая, около 10:00, в заброшенном здании в Днепре было обнаружено его тело с признаками насильственной смерти — у ребенка были связаны руки и имелись многочисленные телесные повреждения.
Благодаря оперативным и следственным мероприятиям правоохранители быстро установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина, который, по предварительной информации, был знакомым мальчика.
Признание задержанного и расследование
Задержанный признался в содеянном преступлении. По его словам: днем 27 мая, около 12:30, он изнасиловал малолетнего мальчика. После этого, чтобы скрыть преступление, он задушил ребенка.
Под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры города Днепра задержанному готовится уведомление о подозрении по факту умышленного убийства малолетнего ребенка.
У Запоріжжі затримано поліцейського, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.
