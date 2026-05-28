В Днепре объявили подозрение мужчине, изнасиловавшему и задушившему 11-летнего мальчика. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Днепре правоохранители задержали 40-летнего мужчину, обоснованно подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании 11-летнего ребенка.

Мальчик несколько дней считался пропавшим без вести, сообщает Цензор.НЕТ.

Тело ребенка нашли в заброшенном здании

Мальчик пропал вечером 26 мая, после чего велись его поиски.

Утром 28 мая, около 10:00, в заброшенном здании в Днепре было обнаружено его тело с признаками насильственной смерти — у ребенка были связаны руки и имелись многочисленные телесные повреждения.

Благодаря оперативным и следственным мероприятиям правоохранители быстро установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина, который, по предварительной информации, был знакомым мальчика.

Признание задержанного и расследование

Задержанный признался в содеянном преступлении. По его словам: днем 27 мая, около 12:30, он изнасиловал малолетнего мальчика. После этого, чтобы скрыть преступление, он задушил ребенка.

Под процессуальным руководством Левобережной окружной прокуратуры города Днепра задержанному готовится уведомление о подозрении по факту умышленного убийства малолетнего ребенка.

Топ комментарии
+38
Есть люди, которые, не смотря ни какую гуманность, не должные жить. Вот как такая мразь.
28.05.2026 14:09 Ответить
+16
Розстрілять падлюку,при спробі втечі.
28.05.2026 14:08 Ответить
+13
Один такий педофіл сидить у Кремлі!
28.05.2026 17:11 Ответить
Ау, тцк поліція і інші, чого його не бачили і не чули?
28.05.2026 14:07 Ответить
Воно до суда має попасти в камеру до полонених чеченців, де йому швидко роз'яснять вираз "мальчік попка-пєрсік". Може і доживе до вироку.
28.05.2026 14:31 Ответить
Вони були зайняті.

У Запоріжжі затримано поліцейського, який зґвалтував неповнолітню дівчинку.
28.05.2026 19:12 Ответить
Розстрілять падлюку,при спробі втечі.
28.05.2026 14:08 Ответить
Есть люди, которые, не смотря ни какую гуманность, не должные жить. Вот как такая мразь.
28.05.2026 14:09 Ответить
Ця мразота вже була засуджена за аналогічний злочин...
28.05.2026 16:52 Ответить
І тоді було згвалтування та вбивство 6-річної дитини.
Що це правосуддя, яке відпустило цього ублюдка знову на волю?
Таких потвор неможливо перевиховати.
28.05.2026 18:54 Ответить
Не все що виглядає як людина, є людиною.
28.05.2026 17:04 Ответить
А у родичів цього убитого хлопяти, нікого з Чоловіків не залишилося, щоб придушити цього андрофага!! Око за око!!!
Бо судівські з адвокатськими вертухаями, розмажуть це лайно на роки, як і насралова!!
28.05.2026 14:12 Ответить
Педофілія, страшна психічна хвороба, тут в'язниця не допоможе, таких дуже мало, але вони є.
28.05.2026 14:13 Ответить
28.05.2026 17:11 Ответить
28.05.2026 18:16 Ответить
Хіба він не вирвався і не побіг і не зловив з десяток куль - непорядок
28.05.2026 14:17 Ответить
и после такого кто-то еще продолжает всерьез верить в доброго всемогущего бога, которому не плевать на людей?!
28.05.2026 14:17 Ответить
Прикинь. И эти люди ещё деньги в церковь относят. Причём мск патриархата.
28.05.2026 14:29 Ответить
бога немає, різні секти людства вірять у бога, тому що не розуміють як виник всесвіт, принаймні у найближчі сотні років і не зрозуміють, а може ніколи, якби дізналися, то релігії певно зникли б, тому людство ще довго буде поживою для попів, а деякі секти нині навіть стали приносити користь, такі, як Католицька Церква, що, як моральне-етичне вчення, стали плекати гуманізм, але це не про гундяївський кровожерливий талібан, який проголощує смерть усім, хто опирається поневоленню Московщиною
28.05.2026 18:30 Ответить
Это шо то с чем то, сороколетний мужик был знакомым одинадцатилетнего мальчика, это словосочетание какое-то дебильное, они шо родственники, соседи или ещё кто-то, и ещё немного напрягает то шо тип сходу во всём признался и быстрота с которой его взяли. Если есть неопровержимые улики то типа надо просто напросто четвертовать.
28.05.2026 14:26 Ответить
Цю мерзоту повісити мало ,треба що б здихало в сташних муках і просило смерті.
28.05.2026 14:39 Ответить
Ухилянти мріють про ліквідацію поліції. А хто ловити буде ось таких потвор?
28.05.2026 14:53 Ответить
Можливо, такі поліцаї як оцей майор поліції ловитимуть?
У Запоріжжі затримано поліцейського, який зґвалтував неповнолітню дівчинку, - облпрокуратура Джерело: https://censor.net/ua/n4005415
А потім ось такі курсанти-поліцаї робитимуть селфі над тілом...
(цей усміхнений поліцай якраз з Дніпра, доречі)
28.05.2026 16:09 Ответить
Или вот этот много наловит: https://www.youtube.com/shorts/pm8QN6Q8j5o
28.05.2026 18:52 Ответить
Ну ты иди лови.
28.05.2026 19:19 Ответить
Мова йде не про мене, а про поліцію, котра зовсім "мишей не ловить". Я зі своєю роботою справляюся, нарікань зі сторони немає. Хочу щоб у поліції, котра існує і на мої податки в тому числі, працювали теж професійні та віддані роботі люди, а не покидьки, збоченці та пристосуванці.
29.05.2026 09:03 Ответить
А серед твоїх колег збаченців нема? Ти перевіряв? На там покидьки, збоченці та пристосуванці.
29.05.2026 10:53 Ответить
Якщо ти своїх загубив, то шукай поряд з собою
29.05.2026 11:14 Ответить
Ти шукай десь біля себе.
29.05.2026 12:44 Ответить
Це ж ти шукаєш, хочеш перевірити. Забув вже? 😂
29.05.2026 13:03 Ответить
Я давно тебе шукав.
Нарешті Я тебе знайшов.
29.05.2026 13:20 Ответить
29.05.2026 13:20 Ответить
Тепер треба з'ясувати до кого ти належишь:
- покидьки
- збоченці
- пристосуванці.

Зізнавайся.
29.05.2026 13:45 Ответить
Міндічі і людолови просроченого
28.05.2026 19:14 Ответить
На́ кіл.
28.05.2026 17:11 Ответить
дайте йому рік тюрми.тільки загального режиму.
28.05.2026 18:14 Ответить
Забагато новин про збоченців. Народ зовсім охренiв.
28.05.2026 18:14 Ответить
Це щоб відволікти нашу увагу від інших збоченців, фінансових та матеріальних мародерів на крові.
28.05.2026 18:30 Ответить
нормальним людям все зрозуміло.
в таких випадках "гуманіст" в мене виключяеться остаточно.
28.05.2026 18:40 Ответить
Просто звичайний гей засумував і вирішив розважитись...
28.05.2026 18:47 Ответить
P.S. Якщо хтось не зрозумів, то кожний гей це латентний педофіл.
28.05.2026 20:35 Ответить
Навпаки, відповідно до статистики, абсолютна більшість педофілів - гетеросексуали. А Ви звичайна жертва аборту, бо транслюєте російську пропаганду. Лише в кацапській і хохляцькій мовах є коренева подібність двох термінів педофіл і ********. Дві споріднені мови. Два народи схожі за своєю бидлуватістю і нікчемністю.
28.05.2026 21:11 Ответить
та до сраці ваши жопи,
і хто кому під мишку дає - дітей не гвалтуйте і не вбивайте
30.05.2026 02:39 Ответить
Читала що він раніше був засуджений за подібний злочин, жертвою була 6річна дівчинка. Якщо це так, то як воно могло бути на свободі.. хіба там не довічне
28.05.2026 19:06 Ответить
Тварину під шконку.
29.05.2026 18:10 Ответить
мені розсилку надсилають
в вашому окрузі пітух на свободі
слідкукемо але і ви не дрімайте..
30.05.2026 00:42 Ответить
по ділам їх дивитеся їх, браття...
30.05.2026 01:02 Ответить
 
 