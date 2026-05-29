У Запоріжжі квартирант убив 60-річного чоловіка через борг за оренду житла. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі поліцейські розслідують жорстоке вбивство чоловіка, якого раніше оголосили зниклим безвісти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні поліції Запорізької області.

Пошуки, що привели до страшної знахідки

Жінка звернулася до поліції 26 травня із заявою про зникнення свого 60-річного родича. Під час перевірки його помешкання правоохоронці виявили сліди крові на подвір’ї.

До пошукової операції залучили службового собаку. Тварина вивела поліцейських до глибокої ями, де було знайдено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Вбивство у Запоріжжі

Конфлікт через борг і підозра у вбивстві

За даними слідства, між загиблим і його 47-річним квартирантом виник конфлікт через борг за оренду житла. Саме його вважають причетним до злочину.

"Встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого квартирант забив господаря до смерті і, щоб приховати злочин, закопав тіло у глибокій ямі на території домоволодіння", — повідомили в поліції.

Вбивство у Запоріжжі

Підозрюваного затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Раніше ми повідомляли, що суд арештував майора поліції, підозрюваного у зґвалтуванні 14-річної дівчини в Запоріжжі.

+9
15 мало!
За життя- життя, має бути пожиттеве або мінімум 25 років!
29.05.2026 01:46 Відповісти
+8
Я коли вселився в куплену квартиру на Стороноводницькій в Києві (жек кабміну) то був досить вражений цинізмом чиновників (роками не платили за комунальні послуги відомі люди, включаючи заммінстрів - список боржників висів у входу біля охоронця).
29.05.2026 02:12 Відповісти
+8
Ну ... якби орендодавець був суддею то дали б довічне...
29.05.2026 02:51 Відповісти
Тепер за аренду житла платити не потрібно.
29.05.2026 00:31 Відповісти
І їдло нашару.. ще й за поклейку пакетів та коробок платити будуть..років за 12-15 назбирає на кімнату)
29.05.2026 00:47 Відповісти
Не назбирає. Там купа "тем" як гроші тягнути з ув'язнених , седять на тих "темах" працівники ІТК та "авторитети", цілий "бізнес". Так що не назбирає. Й головне що "ніхто не бачить" .... "ніхто нічого не знає" 😎🙈.
29.05.2026 01:50 Відповісти
Є такі виродки і серед багатеньких - готові вбити, щоб за аренду житла не платити.
29.05.2026 00:48 Відповісти
І не кажи... Пару разів бачив на дошці об'яв, коло під'їзду, список боржників. Дві сім'ї такі бідні, що у них нема хліба, і вони масло на червону ікру намазують...
29.05.2026 01:58 Відповісти
Я коли вселився в куплену квартиру на Стороноводницькій в Києві (жек кабміну) то був досить вражений цинізмом чиновників (роками не платили за комунальні послуги відомі люди, включаючи заммінстрів - список боржників висів у входу біля охоронця).
29.05.2026 02:12 Відповісти
Вони виходить кредитували ся безвідсотково за рахунок інших сумлінних платників
29.05.2026 07:12 Відповісти
Читаю на одному з львівських новинних сайтів що судять чоловіка за вбивство кота і чоловікові загрожує до восьми років по статті "знущання над тваринами".Кіт належав братові,прийшов до підсудного,той вдарив кота руків"ям від сокири,кіт ще встиг вернутись до брата і там здох...І тепер може бути ситуація,коли обом підсудним дадуть однаковий термін,бо якщо суддя любить котів як я то вліпить котовбивці по максимуму...А вбивці квартиранта по мінімуму...Таке от законодавство,рівність всіх у всьому...
29.05.2026 09:49 Відповісти
 
 