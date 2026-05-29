У Запоріжжі квартирант убив 60-річного чоловіка через борг за оренду житла. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі поліцейські розслідують жорстоке вбивство чоловіка, якого раніше оголосили зниклим безвісти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні поліції Запорізької області.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пошуки, що привели до страшної знахідки

Жінка звернулася до поліції 26 травня із заявою про зникнення свого 60-річного родича. Під час перевірки його помешкання правоохоронці виявили сліди крові на подвір’ї.

До пошукової операції залучили службового собаку. Тварина вивела поліцейських до глибокої ями, де було знайдено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Конфлікт через борг і підозра у вбивстві

За даними слідства, між загиблим і його 47-річним квартирантом виник конфлікт через борг за оренду житла. Саме його вважають причетним до злочину.

"Встановлено, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого квартирант забив господаря до смерті і, щоб приховати злочин, закопав тіло у глибокій ямі на території домоволодіння", — повідомили в поліції.

Підозрюваного затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що суд арештував майора поліції, підозрюваного у зґвалтуванні 14-річної дівчини в Запоріжжі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Омбудсман вимагає розслідувати побиття 17-річного хлопця поліцейськими на Донеччині