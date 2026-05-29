В Запорожье квартирант убил 60-летнего мужчину из-за долга за аренду жилья. ФОТОрепортаж
В Запорожье полиция расследует жестокое убийство мужчины, который ранее был объявлен пропавшим без вести.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Запорожской области.
Поиски, приведшие к страшной находке
Женщина обратилась в полицию 26 мая с заявлением об исчезновении своего 60-летнего родственника. Во время проверки его жилища правоохранители обнаружили следы крови во дворе.
К поисковой операции привлекли служебную собаку. Животное привело полицейских к глубокой яме, где было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Конфликт из-за долга и подозрение в убийстве
По данным следствия, между погибшим и его 47-летним квартирантом возник конфликт из-за долга за аренду жилья. Именно его считают причастным к преступлению.
"Установлено, что между мужчинами возник конфликт, во время которого квартирант забил хозяина до смерти и, чтобы скрыть преступление, закопал тело в глубокой яме на территории домовладения", — сообщили в полиции.
Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
За життя- життя, має бути пожиттеве або мінімум 25 років!