В Запорожье квартирант убил 60-летнего мужчину из-за долга за аренду жилья. ФОТОрепортаж

В Запорожье полиция расследует жестокое убийство мужчины, который ранее был объявлен пропавшим без вести.

Поиски, приведшие к страшной находке

Женщина обратилась в полицию 26 мая с заявлением об исчезновении своего 60-летнего родственника. Во время проверки его жилища правоохранители обнаружили следы крови во дворе.

К поисковой операции привлекли служебную собаку. Животное привело полицейских к глубокой яме, где было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Конфликт из-за долга и подозрение в убийстве

По данным следствия, между погибшим и его 47-летним квартирантом возник конфликт из-за долга за аренду жилья. Именно его считают причастным к преступлению.

"Установлено, что между мужчинами возник конфликт, во время которого квартирант забил хозяина до смерти и, чтобы скрыть преступление, закопал тело в глубокой яме на территории домовладения", — сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

