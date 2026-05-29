В Запорожье квартирант убил 60-летнего мужчину из-за долга за аренду жилья. ФОТОрепортаж

В Запорожье полиция расследует жестокое убийство мужчины, который ранее был объявлен пропавшим без вести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Запорожской области.

Поиски, приведшие к страшной находке

Женщина обратилась в полицию 26 мая с заявлением об исчезновении своего 60-летнего родственника. Во время проверки его жилища правоохранители обнаружили следы крови во дворе.

К поисковой операции привлекли служебную собаку. Животное привело полицейских к глубокой яме, где было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Конфликт из-за долга и подозрение в убийстве

По данным следствия, между погибшим и его 47-летним квартирантом возник конфликт из-за долга за аренду жилья. Именно его считают причастным к преступлению.

"Установлено, что между мужчинами возник конфликт, во время которого квартирант забил хозяина до смерти и, чтобы скрыть преступление, закопал тело в глубокой яме на территории домовладения", — сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

+9
15 мало!
За життя- життя, має бути пожиттеве або мінімум 25 років!
29.05.2026 01:46 Ответить
+8
Я коли вселився в куплену квартиру на Стороноводницькій в Києві (жек кабміну) то був досить вражений цинізмом чиновників (роками не платили за комунальні послуги відомі люди, включаючи заммінстрів - список боржників висів у входу біля охоронця).
29.05.2026 02:12 Ответить
+8
Ну ... якби орендодавець був суддею то дали б довічне...
29.05.2026 02:51 Ответить
Тепер за аренду житла платити не потрібно.
29.05.2026 00:31 Ответить
І їдло нашару.. ще й за поклейку пакетів та коробок платити будуть..років за 12-15 назбирає на кімнату)
29.05.2026 00:47 Ответить
Не назбирає. Там купа "тем" як гроші тягнути з ув'язнених , седять на тих "темах" працівники ІТК та "авторитети", цілий "бізнес". Так що не назбирає. Й головне що "ніхто не бачить" .... "ніхто нічого не знає" 😎🙈.
29.05.2026 01:50 Ответить
Є такі виродки і серед багатеньких - готові вбити, щоб за аренду житла не платити.
29.05.2026 00:48 Ответить
І не кажи... Пару разів бачив на дошці об'яв, коло під'їзду, список боржників. Дві сім'ї такі бідні, що у них нема хліба, і вони масло на червону ікру намазують...
29.05.2026 01:58 Ответить
Вони виходить кредитували ся безвідсотково за рахунок інших сумлінних платників
29.05.2026 07:12 Ответить
Читаю на одному з львівських новинних сайтів що судять чоловіка за вбивство кота і чоловікові загрожує до восьми років по статті "знущання над тваринами".Кіт належав братові,прийшов до підсудного,той вдарив кота руків"ям від сокири,кіт ще встиг вернутись до брата і там здох...І тепер може бути ситуація,коли обом підсудним дадуть однаковий термін,бо якщо суддя любить котів як я то вліпить котовбивці по максимуму...А вбивці квартиранта по мінімуму...Таке от законодавство,рівність всіх у всьому...
29.05.2026 09:49 Ответить
 
 