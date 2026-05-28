Омбудсман вимагає розслідувати побиття 17-річного хлопця поліцейськими на Донеччині
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав розслідувати обставини ймовірного побиття підлітка працівниками поліції на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві омбудсмана.
Що відомо про інцидент
За даними Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА, інцидент стався у квітні 2026 року.
Правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перебував хлопець 2008 року народження.
"Після чого завдали дитині 2008 року народження ударів по голові та продовжували бити навіть після її падіння. Після цього дитину поклали на капот авто, що спричинило додаткові травми", – повідомив Дмитро Лубінець.
Постраждалого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.
"Червона лінія"
Омбудсман наголосив, що насильство щодо дітей з боку правоохоронців є неприпустимим.
"Такі дії не можуть залишатися без належної реакції держави. Насильство щодо дітей з боку правоохоронців – це червона лінія, яку ніхто не має права переходити", – заявив Лубінець.
Після розголосу відкрили провадження
За ініціативи представника омбудсмана у місцях несвободи Віталія Нікуліна Донецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.
Йдеться про можливе перевищення службових повноважень працівниками поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
закликає чи вимагає у кого?
і шо?
шлють нах*й, як завжди?
але ж, яка бурхлива діяльність, егеш.....
епоха зелених закликуняріїв у всесвіт.