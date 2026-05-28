Омбудсман вимагає розслідувати побиття 17-річного хлопця поліцейськими на Донеччині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав розслідувати обставини ймовірного побиття підлітка працівниками поліції на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві омбудсмана.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про інцидент

За даними Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА, інцидент стався у квітні 2026 року.

Правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перебував хлопець 2008 року народження.

"Після чого завдали дитині 2008 року народження ударів по голові та продовжували бити навіть після її падіння. Після цього дитину поклали на капот авто, що спричинило додаткові травми", – повідомив Дмитро Лубінець.

Постраждалого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

Читайте: Поліціянти хотіли затримати чоловіка в СЗЧ в Одесі: його відбивав натовп, заблокувавши авто. ВIДЕО

"Червона лінія"

Омбудсман наголосив, що насильство щодо дітей з боку правоохоронців є неприпустимим.

"Такі дії не можуть залишатися без належної реакції держави. Насильство щодо дітей з боку правоохоронців – це червона лінія, яку ніхто не має права переходити", – заявив Лубінець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік помер під час затримання поліціянтами на Вінниччині: ДБР розслідує обставини

Після розголосу відкрили провадження

За ініціативи представника омбудсмана у місцях несвободи Віталія Нікуліна Донецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Йдеться про можливе перевищення службових повноважень працівниками поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 14-річний хлопець потрапив до інтернату після мобілізації батька-одинака у Кривому Розі: омбудсмен відреагував