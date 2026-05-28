Омбудсман вимагає розслідувати побиття 17-річного хлопця поліцейськими на Донеччині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав розслідувати обставини ймовірного побиття підлітка працівниками поліції на Донеччині.

Що відомо про інцидент

За даними Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА, інцидент стався у квітні 2026 року.

Правоохоронці зупинили автомобіль, у якому перебував хлопець 2008 року народження.

"Після чого завдали дитині 2008 року народження ударів по голові та продовжували бити навіть після її падіння. Після цього дитину поклали на капот авто, що спричинило додаткові травми", – повідомив Дмитро Лубінець.

Постраждалого госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

"Червона лінія"

Омбудсман наголосив, що насильство щодо дітей з боку правоохоронців є неприпустимим.

"Такі дії не можуть залишатися без належної реакції держави. Насильство щодо дітей з боку правоохоронців – це червона лінія, яку ніхто не має права переходити", – заявив Лубінець.

Після розголосу відкрили провадження

За ініціативи представника омбудсмана у місцях несвободи Віталія Нікуліна Донецька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Йдеться про можливе перевищення службових повноважень працівниками поліції.

Вони не навчені, вони сцикуни тіль пацанву бити та бабусь, ну ще п'яних, зовсім п'яних. Основні зрадник і перебіжчики на сторону ворога саме поліцейські ❗❗❗❗
28.05.2026 18:33 Відповісти
Прав був Аваков. Мусар він і в Африці мусар.
28.05.2026 18:41 Відповісти
кого саме уповноважений Верховної Ради закликав і кому саме якись позови-запроси подав?
епоха зелених закликуняріїв у всесвіт.
28.05.2026 18:46 Відповісти
зелений холуй лубінець, закликає чи вимагає?
закликає чи вимагає у кого?
і шо?
шлють нах*й, як завжди?
але ж, яка бурхлива діяльність, егеш.....
28.05.2026 18:31 Відповісти
симулятор великопотужної стурбованості з вічно закритими очіма.....
28.05.2026 19:04 Відповісти
28.05.2026 18:33 Відповісти
28.05.2026 18:41 Відповісти
вви забуваєте,що це поліція саме собакова ненавчена нічого що стосується захисту та оборони людей....
28.05.2026 19:06 Відповісти
28.05.2026 18:46 Відповісти
мах службова перевірка з результатом ,,винен хлопець,фулюган,не підкорився якимось там вимогам ,,правоохоронців,,, защо отримав штраф на місці з занесенням на м,які та не дуже частини тііла у виховних цілях,щоб поважав ,,героїчних,, полісменів та вчасно робив прогиб....
28.05.2026 19:10 Відповісти
Полицейских на фронт при чём через одного.
28.05.2026 19:12 Відповісти
Идут массовые реформы(Федоров & Зегевара рассказывали). Шо за ипсо тут распространяют? Все збс.
28.05.2026 19:15 Відповісти
"Насильство щодо дітей з боку правоохоронців - це червона лінія, яку ніхто не має права переходити", - заявив Лубінець." Тобто інших громадян можна гамселити без розбору...
28.05.2026 19:44 Відповісти
Зброю українцям, мусорню на фронт, інвалідів прокурорів і суддів на гиляку - більше порядку буде.
28.05.2026 20:10 Відповісти
Маю негативне ставлення до "орлів" антимайданного мусорка, але напевно "мальчік в трусіках" биконув і нарвався. Таких бикуючих "мальчіков" спостерігаємо по всій Україні, згадав дніпровського "мальчіка" який безкарно давить людей на вулицях.
28.05.2026 21:06 Відповісти
Це вже зелений пі...дець,чи ще ні?Мусора побили дитину і влада навіть не намагається щось зробити?Слава Україні!!!
28.05.2026 21:20 Відповісти
 
 