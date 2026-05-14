Поліціянти хотіли затримати чоловіка в СЗЧ в Одесі: його відбивав натовп, заблокувавши авто. ВIДЕО

У Приморському районі Одеси ввечері 14 травня стався конфлікт між поліціянтами та групою людей під час перевірки документів у чоловіка, який перебував у розшуку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі конфлікту

За даними правоохоронців, вони перевіряли документи у чоловіка та з’ясували, що він перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Під час спроби затримання у ситуацію втрутилася "група агресивно налаштованих перехожих". Люди блокували службове авто та перешкоджали діям поліції. Один із чоловіків металевим ланцюгом пошкодив службовий автомобіль.

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Кількох учасників сутички затримали

"Для врегулювання конфлікту та забезпечення громадського порядку на місце події прибули додаткові екіпажі патрульної поліції, співробітники підрозділу ТОР та слідчо-оперативна група", - додали правоохоронці.

Там зазначили, що наразі кількох учасників події доставили до територіального підрозділу поліції для встановлення обставин інциденту та надання пояснень Після збору матеріалів події нададуть правову кваліфікацію інциденту.

Як пише місцевий паблік "Думська", під час конфлікту поліція застосувала газовий балончик проти молодої дівчини.

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