УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19027 відвідувачів онлайн
Новини Напад на поліціянтів
821 18

Чоловіка, який кинув гранату під ноги поліцейським в Охтирці, взяли під варту

В Охтирці арештували чоловіка, який кинув гранату в поліцейських

Суд обрав запобіжний захід жителю Охтирки, який кинув гранату під ноги працівникам поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Сумська обласна прокуратура.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

41-річного чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

Що сталося в Охтирці

Інцидент стався 10 травня під час перемовин із правоохоронцями.

За даними слідства, чоловік кинув гранату під ноги поліцейським.

Унаслідок вибуху поранення отримали троє правоохоронців, 25-річний цивільний чоловік та сам підозрюваний.

Після надання медичної допомоги чоловіка доставили до слідчого ізолятора.

Читайте: Військовий у СЗЧ на підпитку кинувся з ножем на правоохоронців. Йому вистрелили в ногу, він у лікарні, - поліція. ФОТО

У чому його підозрюють

Дії підозрюваного кваліфікували як посягання на життя працівників правоохоронного органу, замах на умисне вбивство кількох осіб, незаконне поводження з бойовими припасами та хуліганство.

Досудове розслідування ведуть слідчі поліції Сумської області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік поранив ножем військового ТЦК та поліціянта у Миколаєві: його затримали

граната (846) Нацполіція (15676) Охтирка (38)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Шановні редактори ЦЕНЗОРА, навіщо ви під цю новину розмістили таке фото? Вчіть матчасть: якби чоловік в Охирці кинув під ноги поліціянтам таку гранату як на фото - Ф1, то від поліціянтів нічого б не залишилося. Як і від самого чоловіка. Судячи з "травм" які зазнали поліціянти - граната була учбова (або пейнтбольна), начинена горохом або кукурудзою, в результаті чого самі ж поліціянти зазнали синців та забоїв. Уважно читайте свої ж новини.
показати весь коментар
13.05.2026 10:46 Відповісти
+3
це ШІ таке пише, не парься. журналістика тут померла
показати весь коментар
13.05.2026 10:53 Відповісти
+3
А Єрмака?? Треба брати на поруки! Вагнерівці вже,мабуть, написали клопотання і сьогодні це клопотання будуть розглядати у "закритому" режимі!!
показати весь коментар
13.05.2026 11:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шановні редактори ЦЕНЗОРА, навіщо ви під цю новину розмістили таке фото? Вчіть матчасть: якби чоловік в Охирці кинув під ноги поліціянтам таку гранату як на фото - Ф1, то від поліціянтів нічого б не залишилося. Як і від самого чоловіка. Судячи з "травм" які зазнали поліціянти - граната була учбова (або пейнтбольна), начинена горохом або кукурудзою, в результаті чого самі ж поліціянти зазнали синців та забоїв. Уважно читайте свої ж новини.
показати весь коментар
13.05.2026 10:46 Відповісти
це ШІ таке пише, не парься. журналістика тут померла
показати весь коментар
13.05.2026 10:53 Відповісти
Можливо, бо раніше новини підписувалися конкретним іменем і прізвищем до якого можна було звернутися безпосеедньо. А зараз ...
показати весь коментар
13.05.2026 11:00 Відповісти
але, отримати бан.
а, тут хоч матючину суцільну пиши.....
показати весь коментар
13.05.2026 11:15 Відповісти
бан також можна отримати !!! наприклад напишіть що вуцко Адік - є герой і визволитель України від червоної чуми ...
показати весь коментар
13.05.2026 13:28 Відповісти
Безумовно в Охтирці була застосована не граната Ф-1 (оборонна), а наступальна граната (РГД-5 або аналог). І однозначно не учбова (такі в загалі не вибухають) і не пейнтбольна (на місці події не було ні фарби, ні порошку, ні гороху, ні кукурудзи). Саме судячи з травм (5 поранених, плями крові на асфальті), це була саме наступальна граната. Уважно читайте попередні новини і звертайте увагу на фото з тих новин.
показати весь коментар
13.05.2026 11:28 Відповісти
Цю новину самі мусора писали, щоб ціну собі набити. Якщо би граната була справжня, то і новини би не було, бо де поліція - там безпечно, а там де гранати, там небезпечно. Якщо би граната вибухнула, то мусора би тікали швидше ніж розлітаються уламки.
показати весь коментар
13.05.2026 13:44 Відповісти
Ти там був? Або інакше ти колись користувався гранатами?
показати весь коментар
13.05.2026 14:31 Відповісти
Ні, я гранати бачив тільки по телевізору, на фото, у консервних банках і в інших місцях. Ще я на Цензорі читав твій реферат про типи гранат і досвідченість про місце події.
показати весь коментар
13.05.2026 20:17 Відповісти
А Єрмака?? Треба брати на поруки! Вагнерівці вже,мабуть, написали клопотання і сьогодні це клопотання будуть розглядати у "закритому" режимі!!
показати весь коментар
13.05.2026 11:40 Відповісти
Це якесь має відношення до подій біля кафе Doppio в місті Охтирка?
показати весь коментар
13.05.2026 11:58 Відповісти
 
 