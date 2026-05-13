Чоловіка, який кинув гранату під ноги поліцейським в Охтирці, взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід жителю Охтирки, який кинув гранату під ноги працівникам поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Сумська обласна прокуратура.

41-річного чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

Що сталося в Охтирці

Інцидент стався 10 травня під час перемовин із правоохоронцями.

За даними слідства, чоловік кинув гранату під ноги поліцейським.

Унаслідок вибуху поранення отримали троє правоохоронців, 25-річний цивільний чоловік та сам підозрюваний.

Після надання медичної допомоги чоловіка доставили до слідчого ізолятора.

У чому його підозрюють

Дії підозрюваного кваліфікували як посягання на життя працівників правоохоронного органу, замах на умисне вбивство кількох осіб, незаконне поводження з бойовими припасами та хуліганство.

Досудове розслідування ведуть слідчі поліції Сумської області під процесуальним керівництвом прокуратури.

