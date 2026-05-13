Чоловіка, який кинув гранату під ноги поліцейським в Охтирці, взяли під варту
Суд обрав запобіжний захід жителю Охтирки, який кинув гранату під ноги працівникам поліції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Сумська обласна прокуратура.
41-річного чоловіка взяли під варту без права внесення застави.
Що сталося в Охтирці
Інцидент стався 10 травня під час перемовин із правоохоронцями.
За даними слідства, чоловік кинув гранату під ноги поліцейським.
Унаслідок вибуху поранення отримали троє правоохоронців, 25-річний цивільний чоловік та сам підозрюваний.
Після надання медичної допомоги чоловіка доставили до слідчого ізолятора.
У чому його підозрюють
Дії підозрюваного кваліфікували як посягання на життя працівників правоохоронного органу, замах на умисне вбивство кількох осіб, незаконне поводження з бойовими припасами та хуліганство.
Досудове розслідування ведуть слідчі поліції Сумської області під процесуальним керівництвом прокуратури.
