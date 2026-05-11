Військовий у СЗЧ на підпитку кинувся з ножем на правоохоронців. Йому вистрелили в ногу, він у лікарні, - поліція. ФОТО

На Івано-Франківщині п’яний чоловік кинувся з ножем на правоохоронців після погроз медикам. Поліціянти застосували табельну вогнепальну зброю та вистрелили йому в ногу.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними слідства, інцидент стався увечері 10 травня в селі Середній Березів Косівського району. Медики стверджували, що невідомий поводився агресивно та погрожував їм фізичною розправою.

Як стверджують правоохоронці, чоловік кинувся з ножем на одного з поліціянтів, який прибув на виклик. Він здійснив попереджувальний постріл угору, однак чоловік нібито продовжив погрожувати зброєю.

На Прикарпатті чоловік кинувся з ножем на поліціянтів

Чоловік у лікарні

"Для відвернення нападу працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю — чоловіка поранено в ногу. Після цього нападника затримали. Медики надали йому допомогу та госпіталізували до лікувального закладу", - зауважили у поліції.

  • Зазначається, що підозрюваним став 29-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Він нібито приїхав у гості до знайомої та був п’яним.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Йому загрожує від 9 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

напад (1227) Нацполіція (15667) Івано-Франківська область (1039) СЗЧ (159) Косівський район (3) Середній Березів (1)
Топ коментарі
+6
Дивно якось. Вони ж завжди тікають.
11.05.2026 21:46 Відповісти
+5
Правильно зробили.Я таких ідіотів знаю.На минулому тижні сусід-алкаш приїхав до батьків.Теж був у сзч.Ганявся п'яний за сестрою з ножем.Приїхала поліція,скрутила мальчіка в трусіках,визвали військових і завезли вони його десь під Покровськ.А сьогодні вмер його батько.Сестра сказала що і дзвонить придурку не буде.На похорони до близьких відпускають,так приїде,нажереться,ще когось заріже.Теж ветеран,ганьба батьків.
11.05.2026 22:15 Відповісти
+4
Ганс Крістіан Андерсен просто пацан порівняно із тобою.
11.05.2026 22:33 Відповісти
у коліно влучили?
11.05.2026 21:44 Відповісти
Каїться?
11.05.2026 21:45 Відповісти
11.05.2026 21:46 Відповісти
та то з переляку і проти ножа, якби калаш тоді б тікали))
11.05.2026 22:41 Відповісти
11.05.2026 22:15 Відповісти
Міг би повернутись у частину і продовжити воювати, а тепер прийдеться поліцейським замінити його на фронті
11.05.2026 21:57 Відповісти
нічого нікому не прийдеться, підлікують і ******** на фронт, бо інших варіантів нема!
11.05.2026 23:28 Відповісти
В 1918 р. СЗЧшники Юрковський і Нікулін пристрелили одного м'ясника Колю з виводком. Кістки досі за Уралом шукають. Десь так воно буде і в нас.
11.05.2026 21:59 Відповісти
Траба було стріляти в голову...
11.05.2026 22:00 Відповісти
О, підтягнулася диванна войовнича спільнота. Куди стріляти - точно не Вам вирішувати
11.05.2026 22:41 Відповісти
11.05.2026 22:15 Відповісти
11.05.2026 22:33 Відповісти
В житті буває цікавіше ніж у казці.Хочеш,я тобі сестри-Ольги попрошу телефон у жінки.Перезвониш.Може вона тобі ще розкаже як п'яний Вова ламав меблі і бив матір.
11.05.2026 22:43 Відповісти
Звісно. Попроси.
11.05.2026 22:45 Відповісти
Ок.Як передать?
11.05.2026 22:50 Відповісти
Тіп, не ведись на цю лапотну ботву.
11.05.2026 22:52 Відповісти
А це бот?Дякую.Буду знать.У людини завтра похорон,а їй буде дзвонить якийсь чорт.Бо йому цікаво чи дійсно її рідний брат-алкаш хотів зарізать.
11.05.2026 22:57 Відповісти
Злився тушканчик?))) А як же: хочеш я тобі телефон дам...? Дешевка.
11.05.2026 23:03 Відповісти
Ось так і передай. Цитую: Хочеш,я тобі сестри-Ольги попрошу телефон у жінки.Перезвониш.
11.05.2026 22:54 Відповісти
Дурницю я придумав.В людини завтра похорони,а їй якийсь бот буде дзвонить.Ще й скаже хто дав телефон.Допобачення.
11.05.2026 23:04 Відповісти
Просто балабол ти дешевий. Ходи здоровий.
11.05.2026 23:06 Відповісти
Мене попередили шо ти лапотний бот.Ходи к чортовій мамі.
11.05.2026 23:07 Відповісти
Яке ж ти жалюгідне.
11.05.2026 23:11 Відповісти
Не скигли,бот.Пох мені,віриш ти,чи ні.
11.05.2026 23:16 Відповісти
Я ж кажу що дешевка ти одноразова. Злилося та всралося. Все набридло. Вільний.
11.05.2026 23:19 Відповісти
Не суди по собі, не всі люди чорти-балаболи як ти.
11.05.2026 22:51 Відповісти
Тіп, ти повівся на цю лапотну ботву?
11.05.2026 23:05 Відповісти
Мабуть Боянов
11.05.2026 22:39 Відповісти
Березуни вони такі, нарвані.
11.05.2026 23:14 Відповісти
 
 