Військовий у СЗЧ на підпитку кинувся з ножем на правоохоронців. Йому вистрелили в ногу, він у лікарні, - поліція. ФОТО

На Івано-Франківщині п’яний чоловік кинувся з ножем на правоохоронців після погроз медикам. Поліціянти застосували табельну вогнепальну зброю та вистрелили йому в ногу.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними слідства, інцидент стався увечері 10 травня в селі Середній Березів Косівського району. Медики стверджували, що невідомий поводився агресивно та погрожував їм фізичною розправою.

Як стверджують правоохоронці, чоловік кинувся з ножем на одного з поліціянтів, який прибув на виклик. Він здійснив попереджувальний постріл угору, однак чоловік нібито продовжив погрожувати зброєю.

Чоловік у лікарні

"Для відвернення нападу працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю — чоловіка поранено в ногу. Після цього нападника затримали. Медики надали йому допомогу та госпіталізували до лікувального закладу", - зауважили у поліції.

Зазначається, що підозрюваним став 29-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Він нібито приїхав у гості до знайомої та був п’яним.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Йому загрожує від 9 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

