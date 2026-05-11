На Одещині від початку року сталося 14 нападів на військових ТЦК, - Волошин
В Одеській області з початку 2026 року зафіксовано 14 випадків нападів на військовослужбовців територіальних центрів комплектування (ТЦК).
Про це журналістам повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у більшості інцидентів нападники застосовували ніж, вогнепальну зброю або газ.
"Їм завдавали ножових і вогнепальних поранень, били та застосовували проти них газ", – уточнив представник Сил оборони.
Останній випадок стався на минулому тижні, коли чоловік із ножем напав на представників ТЦК, унаслідок чого двоє військових отримали ножові поранення.
Їм провели екстрені операції.
"Стан хлопців після оперативного втручання вдалося стабілізувати. В одного залишається стабільно важкий, але загалом обидва у стабільному стані", – повідомив Волошин.
Він назвав подібні інциденти ганебними та неприпустимими, наголосивши, що українське суспільство має пам’ятати:
"Наш головний ворог – Росія, а не українські військовослужбовці".
Що передувало
- Напад на співробітників ТЦК на Одещині: стан поранених залишається важким.
- На Одещині чоловік напав з ножем на військових ТЦК, двоє у важкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль