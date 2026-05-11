УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13323 відвідувача онлайн
Новини Напад на ТЦК
721 9

На Одещині від початку року сталося 14 нападів на військових ТЦК, - Волошин

На Одещині від початку року зафіксували 14 нападів на військових ТЦК

В Одеській області з початку 2026 року зафіксовано 14 випадків нападів на військовослужбовців територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Про це журналістам повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, у більшості інцидентів нападники застосовували ніж, вогнепальну зброю або газ.

"Їм завдавали ножових і вогнепальних поранень, били та застосовували проти них газ", – уточнив представник Сил оборони.

Останній випадок стався на минулому тижні, коли чоловік із ножем напав на представників ТЦК, унаслідок чого двоє військових отримали ножові поранення.

Їм провели екстрені операції.

Читайте: Кидали каміння у групу оповіщення: у Дніпрі здійснено напад на військовослужбовців ТЦК

"Стан хлопців після оперативного втручання вдалося стабілізувати. В одного залишається стабільно важкий, але загалом обидва у стабільному стані", – повідомив Волошин.

Він назвав подібні інциденти ганебними та неприпустимими, наголосивши, що українське суспільство має пам’ятати:

"Наш головний ворог – Росія, а не українські військовослужбовці".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині військовий отримав підозру за замах на вбивство працівників ТЦК та поліції. ФОТОрепортаж

Що передувало

  • Напад на співробітників ТЦК на Одещині: стан поранених залишається важким.
  • На Одещині чоловік напав з ножем на військових ТЦК, двоє у важкому стані.

Також читайте: Водій авто збив військового ТЦК під час перевірки документів у Кропивницькому: його затримали

напад (1230) Одеська область (4039) ТЦК та СП (1144)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ні з того ні з сього просто отак взяли і напали? Нікого не чіпали, проводили оповіщення..
показати весь коментар
11.05.2026 14:59 Відповісти
Дякуйте воєнкому Борисову - піонеру платної бусифікації Україні!
показати весь коментар
11.05.2026 14:59 Відповісти
Терміново треба перейменовувати їх у "офіс"!
показати весь коментар
11.05.2026 15:00 Відповісти
Ганебно для ВСУ мати нерозстріляного воєнкома-мільйонера Борисова!
показати весь коментар
11.05.2026 15:01 Відповісти
так мало?
показати весь коментар
11.05.2026 16:10 Відповісти
Так це Одеса славиться сумнозвісним тцк а що ж в інших регіонах?
показати весь коментар
11.05.2026 16:42 Відповісти
Скільки було нападів тцкашників на громадян України ? Статистика є? Чи тільки у..обків рахують?
показати весь коментар
11.05.2026 19:49 Відповісти
 
 