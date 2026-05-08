Кидали каміння у групу оповіщення: у Дніпрі здійснено напад на військовослужбовців ТЦК

У Дніпрі група осіб напала на військовослужбовців ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів.

Про це йдеться у повідомленні обласного ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

Що розповіли у ТЦК про подію?

Інцидент стався 7 травня.

"На групу оповіщення одного з РТЦК та СП міста Дніпра стався напад агресивно налаштованих цивільних громадян, які чинили супротив законним діям груп оповіщення та заважали перевірці військово-облікових документів військовозобов’язаних чоловіків", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що нападники кидали каміння в групу оповіщення та в службовий автомобіль.

"Супроводжуючі зазначеного громадянина представник Національної поліції та військовослужбовець РТЦК та СП, задля уникнення більшого масштабу конфлікту, були змушені зупинити свої законні дії з перевірки зупиненого громадянина, необхідні для забезпечення проведення мобілізації, та покинути місце події", - заявили у терцентрі.

У ТЦК додали, що "за протиправне втручання в роботу Збройних сил України в особливий період передбачена сувора кримінальна відповідальність".

