Кидали каміння у групу оповіщення: у Дніпрі здійснено напад на військовослужбовців ТЦК

У Дніпрі група осіб напала на військовослужбовців ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів.

Що розповіли у ТЦК про подію? 

Інцидент стався 7 травня.

"На групу оповіщення одного з РТЦК та СП міста Дніпра стався напад агресивно налаштованих цивільних громадян, які чинили супротив законним діям груп оповіщення та заважали перевірці військово-облікових документів військовозобов’язаних чоловіків", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що нападники кидали каміння в групу оповіщення та в службовий автомобіль.

"Супроводжуючі зазначеного громадянина представник Національної поліції та військовослужбовець РТЦК та СП, задля уникнення більшого масштабу конфлікту, були змушені зупинити свої законні дії з перевірки зупиненого громадянина, необхідні для забезпечення проведення мобілізації, та покинути місце події", - заявили у терцентрі.

У ТЦК додали, що "за протиправне втручання в роботу Збройних сил України в особливий період передбачена сувора кримінальна відповідальність".

Читайте також: 39 нападів на військових ТЦК під час мобілізації зафіксували на Рівненщині з 2024 року

Дніпро, напад, ТЦК та СП, Дніпропетровська область, Дніпровський район
Топ коментарі
та покинути місце події

якась тенденція, суцільно втікаючі мєнти!
вся власть народу!!!!
08.05.2026 18:55 Відповісти
яке каміння? то були квіти
08.05.2026 18:54 Відповісти
фронт недалеко від Дніпра! от не дай Бог кацапи в місто ввійдуть! теж будуть в них каміння кидати? прифронтове місто! йдіть та його захищайте!
08.05.2026 18:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Отакий абарямс - це якраз по-кацапськи. А не допускаєте, що оце, що відбувається, це диверсія - катують, лупцюють, крутять людей, які якщо й скоїли то тільки адмін. правопорушення, хапають непридатних, вже кожен чув такі історії, навіщо мадяра в потягу відлупцювали. ще в інтернет це виклали, навіщо лупцювали по-звірячому лежачу людину у Львові, он ще ц перед камерою американця, щоб весь світ побачив? Чому не мобілізують хоча б частину силовиків, молодих відставників, охоронців, хто давав присягу, закінчував кафедри, служив, військові заклади, в нас мільйон офіцерів, мільйони тих, хто має право на зброю, а самим бігти у ТЦК зобов'язали чомусь тільки обмежено придатних. Оце і є диверсія!
08.05.2026 19:34 Відповісти
Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, в країні мільйон офіцерів, скільки блатних в тилових частинах.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито крутими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.

І за бронь зараз в Києві масово платять по 20-30 тис. на місяць. Знайомий те ж саме розповідав. Це ОК - така корупція?
08.05.2026 19:42 Відповісти
Ти правильно сказав, що оборона нашої держави покладається на ЗСУ. Але не добавив, що воїни для ЗСУ мають вилуплюватись в інкубаторах. А де ж ще? Мобілізовувати ти нікого не дозволяєш, хай, мовляв, ЗСУ обороняє бо вони присягу давали і платню одержують. А Миколи в носі хай колупаються.
08.05.2026 20:34 Відповісти
Чого це, я казав, мільйон офіцерів, 200 тис. молодих відставників, під мільйон блатних биків в тилових частинах, сотні тисяч силовиків, охоронців... Так он тільки в Луганській військовій адміністрації 5000 ухилянтів. А таких адміністрацій Зєля настворював в кожному окупованому селищі. А хапати вирішили хворих під поліклініками, лікарнями, наркоманськими центрами... Бо в спортзалах бики із ксівами
08.05.2026 20:58 Відповісти
Где ты их столько насчитало
08.05.2026 23:41 Відповісти
Падаль.И такую мразоту еще воины на фронте по три года безвылазно своими спинами прикрывают.Это быдло еще еще кацапам прислуживать станет и сдавать тех кто с ними на фонте воюет .Жаль что нет закона на их отстрел
08.05.2026 23:30 Відповісти
вже по формі некомфортно в любому місті України, і не важливо хто ти і де служиш, населення оскотиніло і кидаеться рвати шеврони , ви гавкаючі теж внесли в це свою частку, покажіть щось подібне на ТОТ, чому там всі мовчат може тому що там одразу ****** і баби навіть в думках не кричат образи бо всикаються зі страху. ще трохи і піздуйте самі воювати
08.05.2026 19:26 Відповісти
Чому там мовчать? А чому з півдня України були виведенні війська і все здали за тиждень?
08.05.2026 19:44 Відповісти
взагалі ви переводете розмову на іншу тему, я говорю що кидаються вже на всіх людей по формі.
08.05.2026 20:59 Відповісти
Не кидаються, тільки починають захищатися він невідомих свиноматів в балаклавах.
08.05.2026 22:29 Відповісти
А може дротики з дартсу?
08.05.2026 19:27 Відповісти
починає формуватись парламентська партія явастуданєпасилал.
08.05.2026 19:40 Відповісти
а це вже інша "партія", але вона не монолітна, і її апологети будуть розпорошені по різних парламентських партіях та фракціях, а більша частина з них просто буде у своєму житті далі повзти по службовій кар'єрі, як це і було раніше задовго до повномасштабки. Вони були, є і будуть надалі.
08.05.2026 20:09 Відповісти
Как там у Эклизиаста, время разбрасывать камеи и время их собирать, интересно на каком этапе сейчас мы...
08.05.2026 19:57 Відповісти
в новині чітко написано "кидали каміння", не "збирали"
08.05.2026 20:01 Відповісти
Ну это уже кому как нравится, не все знакомы с паном Экклезиастом...
08.05.2026 20:03 Відповісти
еклезіаст давно помер, не все що він казав, корелюється з поточною реальністю
08.05.2026 20:07 Відповісти
тут не можна нічого писати про богоізбранних.
08.05.2026 21:16 Відповісти
в українців відсутня історична память - така мобілізація була при УНР,силова з заламаними руками.до чого це призвело - до голодомору.і зараз таке нам готують.
08.05.2026 20:01 Відповісти
Ну, зараз все таки 21 сторіччя. Це все виглядає вкрай дико.
08.05.2026 20:56 Відповісти
Роза Ранкова та Бра Ппх -одна пара свіжевилуплених "лаптей"...Ще й онучами від них за версту смердить....((
09.05.2026 00:26 Відповісти
До чого тут онучі? Це історичний факт.
09.05.2026 02:36 Відповісти
Це тепер називається оповіщення? Жорстке оповіщення? Переймаємо новояз?
08.05.2026 20:24 Відповісти
Підведемо підсумки, якщо напали на тітушок тцкунів - то вони одразу "військовослужбовці ртцк " становляться,якщр зламали руку ветерану, вбили . катували на підвалі, - то це вже не "військовослужбовці ", а "група оповіщення", бажано з чєляби . спортшколи, без українського ромадянства не навчене воюваи , і взагалі , це все пілорашкінське іпсо
08.05.2026 20:42 Відповісти
Он Балуха побили невстановлені співробітники ТЦК
08.05.2026 20:55 Відповісти
Каміння?В тцк???та Ви шо????За шо??
08.05.2026 20:45 Відповісти
В таких випадках "вогонь на враження".Коли дії ТЦКашників протиправні - кримінальна відповідальність.
08.05.2026 21:02 Відповісти
Нюанс в тому, що абсолютно всі дії тцкунів по здійсненню викрадення людей так званого "оповіщення", апріорі є протиправними і порушують не тільки кілька десятків чинних законів України, а й саму Конституцію.
08.05.2026 21:37 Відповісти
У засцики-ухилеси не порушують Конституцію(ст. 65)??
09.05.2026 00:27 Відповісти
Ти ставиш на одну чашу АДМІНПРАВОПОРУШЕННЯ І ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ!Тобто виправдовуєш злочини проти людяності!
09.05.2026 02:01 Відповісти
Тцкун, перед 65-тою є ще 64 статті. І вони мають виконуватись по порядку. Тому поки не виконані попередні 64, про 65-ту нема чого і рота роззявляти.
09.05.2026 02:39 Відповісти
Цих злочинців гранатами треба закидувати, а не камінням.
08.05.2026 21:28 Відповісти
А что так слабо отреагировали? Надо было сначала сделать предупредительный выстрел в воздух - а потом в бандитов, после нескольких оставшихся лежать на земле остальные быстро становятся шелковыми. Так поступают израильские солдаты когда в них начинают кидать камни палестинцы.. )
08.05.2026 22:30 Відповісти
Довбню, після такого по тцкунах почнуть стріляти на випередження. І не лише по них, а по будь-кому у військовій формі. Ти цього хочеш? Ти що, кацап? Чи просто ворог України?
09.05.2026 02:43 Відповісти
А хто підкаже рецептуру гарного коктелю?
08.05.2026 23:00 Відповісти
Бензин і кусок господарсько мила потерти на терці.Сам бензин бистро горить і стікає а так це напалм.
08.05.2026 23:03 Відповісти
Досвід не проп'єш!
08.05.2026 23:14 Відповісти
Вбити, розстріляти всіх ухилянтів! А на їх місце - індусів і бангладешців.
08.05.2026 23:56 Відповісти
