Кидали каміння у групу оповіщення: у Дніпрі здійснено напад на військовослужбовців ТЦК
У Дніпрі група осіб напала на військовослужбовців ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових документів.
Про це йдеться у повідомленні обласного ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
Що розповіли у ТЦК про подію?
Інцидент стався 7 травня.
"На групу оповіщення одного з РТЦК та СП міста Дніпра стався напад агресивно налаштованих цивільних громадян, які чинили супротив законним діям груп оповіщення та заважали перевірці військово-облікових документів військовозобов’язаних чоловіків", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що нападники кидали каміння в групу оповіщення та в службовий автомобіль.
"Супроводжуючі зазначеного громадянина представник Національної поліції та військовослужбовець РТЦК та СП, задля уникнення більшого масштабу конфлікту, були змушені зупинити свої законні дії з перевірки зупиненого громадянина, необхідні для забезпечення проведення мобілізації, та покинути місце події", - заявили у терцентрі.
У ТЦК додали, що "за протиправне втручання в роботу Збройних сил України в особливий період передбачена сувора кримінальна відповідальність".
А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, в країні мільйон офіцерів, скільки блатних в тилових частинах.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито крутими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
І за бронь зараз в Києві масово платять по 20-30 тис. на місяць. Знайомий те ж саме розповідав. Це ОК - така корупція?
викрадення людейтак званого "оповіщення", апріорі є протиправними і порушують не тільки кілька десятків чинних законів України, а й саму Конституцію.