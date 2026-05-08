Бросали камни в группу оповещения: в Днепре совершено нападение на военнослужащих ТЦК

В Днепре группа лиц напала на военнослужащих ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов.

Об этом говорится в сообщении областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

Что рассказали в ТЦК об этом событии? 

Инцидент произошел 7 мая.

"На группу оповещения одного из РТЦК и СП города Днепра напали агрессивно настроенные гражданские лица, которые оказывали сопротивление законным действиям групп оповещения и мешали проверке военно-учетных документов военнообязанных мужчин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшие бросали камни в группу оповещения и в служебный автомобиль.

"Сопровождавшие указанного гражданина представитель Национальной полиции и военнослужащий РТЦК и СП, во избежание более масштабного конфликта, были вынуждены прекратить свои законные действия по проверке остановленного гражданина, необходимые для обеспечения проведения мобилизации, и покинуть место происшествия", - заявили в ТЦК.

В ТЦК добавили, что "за противоправное вмешательство в работу Вооруженных сил Украины в особый период предусмотрена строгая уголовная ответственность".

Читайте также: 39 нападений на военных ТЦК во время мобилизации зафиксировали в Ровенской области с 2024 года

+15
та покинути місце події

якась тенденція, суцільно втікаючі мєнти!
вся власть народу!!!!
08.05.2026 18:55 Ответить
+14
яке каміння? то були квіти
08.05.2026 18:54 Ответить
+13
фронт недалеко від Дніпра! от не дай Бог кацапи в місто ввійдуть! теж будуть в них каміння кидати? прифронтове місто! йдіть та його захищайте!
08.05.2026 18:57 Ответить
Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, в країні мільйон офіцерів, скільки блатних в тилових частинах.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито крутими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.

І за бронь зараз в Києві масово платять по 20-30 тис. на місяць. Знайомий те ж саме розповідав. Це ОК - така корупція?
08.05.2026 19:42 Ответить
Ти правильно сказав, що оборона нашої держави покладається на ЗСУ. Але не добавив, що воїни для ЗСУ мають вилуплюватись в інкубаторах. А де ж ще? Мобілізовувати ти нікого не дозволяєш, хай, мовляв, ЗСУ обороняє бо вони присягу давали і платню одержують. А Миколи в носі хай колупаються.
08.05.2026 20:34 Ответить
Чого це, я казав, мільйон офіцерів, 200 тис. молодих відставників, під мільйон блатних биків в тилових частинах, сотні тисяч силовиків, охоронців... Так он тільки в Луганській військовій адміністрації 5000 ухилянтів. А таких адміністрацій Зєля настворював в кожному окупованому селищі. А хапати вирішили хворих під поліклініками, лікарнями, наркоманськими центрами... Бо в спортзалах бики із ксівами
08.05.2026 20:58 Ответить
Где ты их столько насчитало
08.05.2026 23:41 Ответить
Падаль.И такую мразоту еще воины на фронте по три года безвылазно своими спинами прикрывают.Это быдло еще еще кацапам прислуживать станет и сдавать тех кто с ними на фонте воюет .Жаль что нет закона на их отстрел
08.05.2026 23:30 Ответить
вже по формі некомфортно в любому місті України, і не важливо хто ти і де служиш, населення оскотиніло і кидаеться рвати шеврони , ви гавкаючі теж внесли в це свою частку, покажіть щось подібне на ТОТ, чому там всі мовчат може тому що там одразу ****** і баби навіть в думках не кричат образи бо всикаються зі страху. ще трохи і піздуйте самі воювати
08.05.2026 19:26 Ответить
Чому там мовчать? А чому з півдня України були виведенні війська і все здали за тиждень?
08.05.2026 19:44 Ответить
взагалі ви переводете розмову на іншу тему, я говорю що кидаються вже на всіх людей по формі.
08.05.2026 20:59 Ответить
Не кидаються, тільки починають захищатися він невідомих свиноматів в балаклавах.
08.05.2026 22:29 Ответить
А може дротики з дартсу?
08.05.2026 19:27 Ответить
починає формуватись парламентська партія явастуданєпасилал.
08.05.2026 19:40 Ответить
а це вже інша "партія", але вона не монолітна, і її апологети будуть розпорошені по різних парламентських партіях та фракціях, а більша частина з них просто буде у своєму житті далі повзти по службовій кар'єрі, як це і було раніше задовго до повномасштабки. Вони були, є і будуть надалі.
08.05.2026 20:09 Ответить
Как там у Эклизиаста, время разбрасывать камеи и время их собирать, интересно на каком этапе сейчас мы...
08.05.2026 19:57 Ответить
в новині чітко написано "кидали каміння", не "збирали"
08.05.2026 20:01 Ответить
Ну это уже кому как нравится, не все знакомы с паном Экклезиастом...
08.05.2026 20:03 Ответить
еклезіаст давно помер, не все що він казав, корелюється з поточною реальністю
08.05.2026 20:07 Ответить
тут не можна нічого писати про богоізбранних.
08.05.2026 21:16 Ответить
в українців відсутня історична память - така мобілізація була при УНР,силова з заламаними руками.до чого це призвело - до голодомору.і зараз таке нам готують.
08.05.2026 20:01 Ответить
Ну, зараз все таки 21 сторіччя. Це все виглядає вкрай дико.
08.05.2026 20:56 Ответить
Роза Ранкова та Бра Ппх -одна пара свіжевилуплених "лаптей"...Ще й онучами від них за версту смердить....((
09.05.2026 00:26 Ответить
До чого тут онучі? Це історичний факт.
09.05.2026 02:36 Ответить
Це тепер називається оповіщення? Жорстке оповіщення? Переймаємо новояз?
08.05.2026 20:24 Ответить
Підведемо підсумки, якщо напали на тітушок тцкунів - то вони одразу "військовослужбовці ртцк " становляться,якщр зламали руку ветерану, вбили . катували на підвалі, - то це вже не "військовослужбовці ", а "група оповіщення", бажано з чєляби . спортшколи, без українського ромадянства не навчене воюваи , і взагалі , це все пілорашкінське іпсо
08.05.2026 20:42 Ответить
Он Балуха побили невстановлені співробітники ТЦК
08.05.2026 20:55 Ответить
Каміння?В тцк???та Ви шо????За шо??
08.05.2026 20:45 Ответить
В таких випадках "вогонь на враження".Коли дії ТЦКашників протиправні - кримінальна відповідальність.
08.05.2026 21:02 Ответить
Нюанс в тому, що абсолютно всі дії тцкунів по здійсненню викрадення людей так званого "оповіщення", апріорі є протиправними і порушують не тільки кілька десятків чинних законів України, а й саму Конституцію.
08.05.2026 21:37 Ответить
У засцики-ухилеси не порушують Конституцію(ст. 65)??
09.05.2026 00:27 Ответить
Ти ставиш на одну чашу АДМІНПРАВОПОРУШЕННЯ І ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ!Тобто виправдовуєш злочини проти людяності!
09.05.2026 02:01 Ответить
Тцкун, перед 65-тою є ще 64 статті. І вони мають виконуватись по порядку. Тому поки не виконані попередні 64, про 65-ту нема чого і рота роззявляти.
09.05.2026 02:39 Ответить
Цих злочинців гранатами треба закидувати, а не камінням.
08.05.2026 21:28 Ответить
А что так слабо отреагировали? Надо было сначала сделать предупредительный выстрел в воздух - а потом в бандитов, после нескольких оставшихся лежать на земле остальные быстро становятся шелковыми. Так поступают израильские солдаты когда в них начинают кидать камни палестинцы.. )
08.05.2026 22:30 Ответить
Довбню, після такого по тцкунах почнуть стріляти на випередження. І не лише по них, а по будь-кому у військовій формі. Ти цього хочеш? Ти що, кацап? Чи просто ворог України?
09.05.2026 02:43 Ответить
А хто підкаже рецептуру гарного коктелю?
08.05.2026 23:00 Ответить
Бензин і кусок господарсько мила потерти на терці.Сам бензин бистро горить і стікає а так це напалм.
08.05.2026 23:03 Ответить
Досвід не проп'єш!
08.05.2026 23:14 Ответить
Вбити, розстріляти всіх ухилянтів! А на їх місце - індусів і бангладешців.
08.05.2026 23:56 Ответить
