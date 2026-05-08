Бросали камни в группу оповещения: в Днепре совершено нападение на военнослужащих ТЦК

В Днепре группа лиц напала на военнослужащих ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов.

Об этом говорится в сообщении областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

Что рассказали в ТЦК об этом событии?

Инцидент произошел 7 мая.

"На группу оповещения одного из РТЦК и СП города Днепра напали агрессивно настроенные гражданские лица, которые оказывали сопротивление законным действиям групп оповещения и мешали проверке военно-учетных документов военнообязанных мужчин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшие бросали камни в группу оповещения и в служебный автомобиль.

"Сопровождавшие указанного гражданина представитель Национальной полиции и военнослужащий РТЦК и СП, во избежание более масштабного конфликта, были вынуждены прекратить свои законные действия по проверке остановленного гражданина, необходимые для обеспечения проведения мобилизации, и покинуть место происшествия", - заявили в ТЦК.

В ТЦК добавили, что "за противоправное вмешательство в работу Вооруженных сил Украины в особый период предусмотрена строгая уголовная ответственность".

