Бросали камни в группу оповещения: в Днепре совершено нападение на военнослужащих ТЦК
В Днепре группа лиц напала на военнослужащих ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов.
Об этом говорится в сообщении областного ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.
Что рассказали в ТЦК об этом событии?
Инцидент произошел 7 мая.
"На группу оповещения одного из РТЦК и СП города Днепра напали агрессивно настроенные гражданские лица, которые оказывали сопротивление законным действиям групп оповещения и мешали проверке военно-учетных документов военнообязанных мужчин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что нападавшие бросали камни в группу оповещения и в служебный автомобиль.
"Сопровождавшие указанного гражданина представитель Национальной полиции и военнослужащий РТЦК и СП, во избежание более масштабного конфликта, были вынуждены прекратить свои законные действия по проверке остановленного гражданина, необходимые для обеспечения проведения мобилизации, и покинуть место происшествия", - заявили в ТЦК.
В ТЦК добавили, что "за противоправное вмешательство в работу Вооруженных сил Украины в особый период предусмотрена строгая уголовная ответственность".
А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, в країні мільйон офіцерів, скільки блатних в тилових частинах.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито крутими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
І за бронь зараз в Києві масово платять по 20-30 тис. на місяць. Знайомий те ж саме розповідав. Це ОК - така корупція?
викрадення людейтак званого "оповіщення", апріорі є протиправними і порушують не тільки кілька десятків чинних законів України, а й саму Конституцію.