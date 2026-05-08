39 нападений на военных ТЦК во время мобилизации зафиксировали на Ривненщине с 2024 года
В Ривненской области с 2024 года произошло 39 нападений на военных в ТЦК и СП во время проведения мобилизационных мероприятий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Liga.Net.
В частности, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что фиксируется существенный рост случаев физического сопротивления и агрессии в отношении военнослужащих групп оповещения.
По официальным данным:
- в 2024 году зафиксировано 2 инцидента;
- в 2025 году - 21 случай;
- с начала 2026 года - уже 16 случаев.
Речь идет о конфликтах, нанесении телесных повреждений, групповых нападениях, а также повреждении техники и транспорта.
При этом в ТЦК отмечают, что в течение 2022–2023 годов подобных резонансных инцидентов не фиксировали.
По словам представителей центра, наблюдается тенденция к усилению агрессивного поведения отдельных граждан, в том числе с использованием различных предметов для нанесения телесных повреждений военнослужащим.
По фактам нападений возбуждены:
- в 2025 году - 3 уголовных производства;
- в 2026 году - 6 производств.
Для снижения рисков ТЦК сообщает о:
- проведение дополнительных инструктажей;
- привлечение сотрудников полиции к группам оповещения;
- фото- и видеофиксацию мобилизационных мероприятий.
В центре комплектования отмечают, что ситуация с безопасностью во время проведения мобилизационных мероприятий в регионе осложняется, что требует усиления мер защиты персонала.
Через росботів і телеграми і ЗМІ йде компанія героізації нападів на військових. Хто " щїштрикнув ножиком" військового-"гєрой" і " правільно сдєлал".
І це на тлі того, що у військових відсутні будь- які права на примусову мобілізацію, якою повинен займатися Зеленьський.
А на передку людей не то що на ротації про які всі репетують, а навіть на підтримання штату не вистачає 20- 30 відсотків.
Але кому до цього є діло. 3 млн " броньованих качків", 2 млн ухилянтів. І Зеленьський що це все розвів і підтримує
За три місяці (станом на листопад 2025 року) призвали кілька тисяч людей.
тобто приблизний рахунок
2000-3000 : 39
на користь тцк.
У Рівненській області за останній рік зафіксовано низку гучних корупційних інцидентів, пов'язаних із діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Основними схемами є вимагання хабарів за зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації.
...залучення працівників поліції до груп оповіщення"
Тобто, це сафарі у них досі відбувається без поліції? (нехай навіть у якості меблів).
Скільки обвинувальний вироків? Які строки ув'язнення?