39 нападений на военных ТЦК во время мобилизации зафиксировали на Ривненщине с 2024 года

В Ривненской области с 2024 года произошло 39 нападений на военных в ТЦК и СП во время проведения мобилизационных мероприятий.

В частности, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что фиксируется существенный рост случаев физического сопротивления и агрессии в отношении военнослужащих групп оповещения.

По официальным данным:

в 2024 году зафиксировано 2 инцидента;

в 2025 году - 21 случай;

с начала 2026 года - уже 16 случаев.

Речь идет о конфликтах, нанесении телесных повреждений, групповых нападениях, а также повреждении техники и транспорта.

При этом в ТЦК отмечают, что в течение 2022–2023 годов подобных резонансных инцидентов не фиксировали.

По словам представителей центра, наблюдается тенденция к усилению агрессивного поведения отдельных граждан, в том числе с использованием различных предметов для нанесения телесных повреждений военнослужащим.

По фактам нападений возбуждены:

в 2025 году - 3 уголовных производства;

в 2026 году - 6 производств.

Для снижения рисков ТЦК сообщает о:

проведение дополнительных инструктажей;

привлечение сотрудников полиции к группам оповещения;

фото- и видеофиксацию мобилизационных мероприятий.

В центре комплектования отмечают, что ситуация с безопасностью во время проведения мобилизационных мероприятий в регионе осложняется, что требует усиления мер защиты персонала.

