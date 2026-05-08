39 нападений на военных ТЦК во время мобилизации зафиксировали на Ривненщине с 2024 года

Ровенский ТЦК заявил о десятках нападений на военных во время мобилизации

В Ривненской области с 2024 года произошло 39 нападений на военных в ТЦК и СП во время проведения мобилизационных мероприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Liga.Net.

В частности, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что фиксируется существенный рост случаев физического сопротивления и агрессии в отношении военнослужащих групп оповещения.

Фиксируется рост физического сопротивления

По официальным данным:

  • в 2024 году зафиксировано 2 инцидента;
  • в 2025 году - 21 случай;
  • с начала 2026 года - уже 16 случаев.

Речь идет о конфликтах, нанесении телесных повреждений, групповых нападениях, а также повреждении техники и транспорта.

При этом в ТЦК отмечают, что в течение 2022–2023 годов подобных резонансных инцидентов не фиксировали.

По словам представителей центра, наблюдается тенденция к усилению агрессивного поведения отдельных граждан, в том числе с использованием различных предметов для нанесения телесных повреждений военнослужащим.

По фактам нападений возбуждены:

  • в 2025 году - 3 уголовных производства;
  • в 2026 году - 6 производств.

Для снижения рисков ТЦК сообщает о:

  • проведение дополнительных инструктажей;
  • привлечение сотрудников полиции к группам оповещения;
  • фото- и видеофиксацию мобилизационных мероприятий.

В центре комплектования отмечают, что ситуация с безопасностью во время проведения мобилизационных мероприятий в регионе осложняется, что требует усиления мер защиты персонала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ривненской области военный получил подозрение в покушении на убийство сотрудников ТЦК и полиции. ФОТОрепортаж

що тут скажеш-тцк, веде з великим рахунком...
08.05.2026 12:11 Ответить
"Для зниження ризиків ТЦК повідомляє про:
...залучення працівників поліції до груп оповіщення"
Тобто, це сафарі у них досі відбувається без поліції? (нехай навіть у якості меблів).
08.05.2026 12:17 Ответить
Лубінець заявив про утримання людей у ТЦК до 50 діб та назвав області з найбільшою кількістю порушень
08.05.2026 12:47 Ответить
на рівному місці з'явилося ?
08.05.2026 12:07 Ответить
Через росботів і телеграми і ЗМІ йде компанія героізації нападів на військових. Хто " щїштрикнув ножиком" військового-"гєрой" і " правільно сдєлал".
І це на тлі того, що у військових відсутні будь- які права на примусову мобілізацію, якою повинен займатися Зеленьський.
А на передку людей не то що на ротації про які всі репетують, а навіть на підтримання штату не вистачає 20- 30 відсотків.
Але кому до цього є діло. 3 млн " броньованих качків", 2 млн ухилянтів. І Зеленьський що це все розвів і підтримує
08.05.2026 12:16 Ответить
Лубінець заявив про утримання людей у ТЦК до 50 діб та назвав області з найбільшою кількістю порушень
08.05.2026 12:47 Ответить
Лубінець - це іспанський росбот
08.05.2026 13:05 Ответить
Як це змінює результати рооботи ботів по хейтизиції захисту країни від орків?
08.05.2026 13:34 Ответить
З Іспанії воно краще видно...
08.05.2026 13:07 Ответить
Ну не з роісії ж.
08.05.2026 13:33 Ответить
Наталя а хто такий ВОВА?
08.05.2026 13:36 Ответить
Обращаюсь до контуженных Кварталом. Вы своих целей с упорством добиваетесь. Да только хочу предупредить-не успеете поржать-как уже на улицах Ривно вас винтить будут кадыровцы.
08.05.2026 12:17 Ответить
"Ривно"??? Здається "кадыровцы" вже в коментах🤣.
08.05.2026 12:33 Ответить
це хитрозроблений данєцький ваєнком, який переїхав в закарпаття і працює вже там. він в принципі проти кадирівців і бурятів нічого не має, але ж і йому страшнувато за його чесно зароблені гроші і маєтки, бо можуть віджати
08.05.2026 13:07 Ответить
Зачекайте, а хіба не Рівненський воєнком купідон Олександр Ярмошевич там зараз працює?
Чи вони вже вдвох цілуються і жінки їм більше не потрібні?
08.05.2026 13:36 Ответить
Це кацапське ІПСО, не було ніяких нападів, це все придумали. Хто не зрозумів- сарказм.
08.05.2026 12:09 Ответить
Рівненщина демонструє високі показники мобілізації, при цьому точні дані є засекреченими, повідомляли.
За три місяці (станом на листопад 2025 року) призвали кілька тисяч людей.

тобто приблизний рахунок
2000-3000 : 39
на користь тцк.

У Рівненській області за останній рік зафіксовано низку гучних корупційних інцидентів, пов'язаних із діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Основними схемами є вимагання хабарів за зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації.

але ж, тцк не збирається зупинятися!!!
08.05.2026 12:15 Ответить
Слесарі та комбайнери воюють з 2014 року, настала черга депутатів та їх синків.
08.05.2026 12:36 Ответить
"Воевать должны все"!!!
І навіть ти??? Нічого собі.
08.05.2026 12:36 Ответить
Він давно комісований як інвалід мотодиванних військ.
08.05.2026 13:16 Ответить
Давид з Німеччини - найпотужніший захисник України.
08.05.2026 12:32 Ответить
David Polcadot Idiot
08.05.2026 12:35 Ответить
на днях в Дніпрі тцкашники відмудохали ветерана, а ти кажеш що повинні пристрелити? вірно?
08.05.2026 13:09 Ответить
Боже, врятуй!
08.05.2026 12:27 Ответить
Це лицемірне ниття виглядає жалюгідно.
08.05.2026 12:55 Ответить
За решту нападів кримінальні справи не порушили? Чому?
Скільки обвинувальний вироків? Які строки ув'язнення?
08.05.2026 13:18 Ответить
ТЦК-це формування бандитів і садистів.
08.05.2026 13:24 Ответить
Ех ,як тягне білу стрічку на рукав ....,чи червону.
08.05.2026 14:58 Ответить
Як треба його назвати ,щоб ти доровільно пройшов ВЛК?
08.05.2026 21:50 Ответить
 
 