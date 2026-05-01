РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
23632 посетителя онлайн
Новости Фото Нападение на ТЦК покушение на убийство
2 736 46

На Ривненщине военный получил подозрение в покушении на убийство сотрудников ТЦК и полиции. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Ривненской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона было предъявлено подозрение 48-летнему военнослужащему Вооруженных Сил Украины, который стрелял в сотрудников ТЦК и полицейского.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

По данным следствия, мужчина еще в октябре 2024 года самовольно покинул воинскую часть.

29 апреля 2026 года около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района он подъехал на велосипеде к служебному автомобилю, в котором находились сотрудники ТЦК и полицейский.

Достав из сумки автоматическое оружие, он произвел несколько очередей выстрелов в направлении автомобиля.

В результате обстрела два человека получили телесные повреждения от осколков стекла. Они госпитализированы. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Служебное транспортное средство получило механические повреждения.

После нападения мужчина скрылся и укрывался в подвале заброшенного дома. Его разыскали и задержали. Во время обыска изъяли автоматическое оружие, почти 500 патронов, гранату и предмет, похожий на глушитель.
Его действия квалифицированы как покушение на убийство и дезертирство.

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по группе оповещения ТЦК и правоохранителю в Ривненской области.

стрельба
стрельба
стрельба
стрельба

Автор: 

стрільба підозрення Офіс Генпрокурора ТЦК Ровенська область Дубенський район Верба
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Так працівників чи військових тцк?! Як же вони мімікрують коли їм вигідно!
показать весь комментарий
01.05.2026 11:36 Ответить
+16
Сьогодні - "він під'їхав на велосипеді до службового автомобіля".
Вчора - "наближаючись до чоловіка з метою перевірити документи, той з автомата відкрив вогонь по військових та поліцейському".
Брехали вчора чи брешуть сьогодні?
показать весь комментарий
01.05.2026 11:41 Ответить
+7
Чому ти радієш?Ти всіх хто стріляє в тилу підтримуєш?Щось коли в Києві відкрив стрілянину псих ви тут верещали як різані.
показать весь комментарий
01.05.2026 11:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вам,дебілам не вгодиш.Голосіївського стрільця пізно затримали,цього рано.Ви тут муйню пишете поки вас особисто не постріляє якийсь придурок.
показать весь комментарий
01.05.2026 11:46 Ответить
Чого возбудився? - сарказм - чи ти прямий як двері?
показать весь комментарий
01.05.2026 12:08 Ответить
Для сарказма дуже товсто.
показать весь комментарий
01.05.2026 12:49 Ответить
Грубо чи тонко - такий в мене сарказм
показать весь комментарий
01.05.2026 12:52 Ответить
"Голосіївський стрілець" - по людях стріляв.
показать весь комментарий
01.05.2026 13:09 Ответить
Як ти відрізняєш кого стрілять можна,а кого ні?Стрілять можна тільки у ворога на фронті і у озброєних злочинців.В данному випадку і голосіївський стрілець і рівненський дезертир-озброєні злочинці.А ти дурємар,бо не розумієш очевидних речей.
показать весь комментарий
01.05.2026 13:59 Ответить
Який бурхливий потік поносу.

"Як ти відрізняєш кого стрілять можна,а кого ні?" - Андрюша краще знає: "Стрілять можна..."

Ну і класичне: "А ти дурємар". Бо коли аргументів нема - то залишається тілки образа (наспраді на свій недолугий розум, но такого бовдур ніколи не визнає, ось і переводить ці образи на інших).

"не розумієш очевидних речей" - колись і земля була пласка на спинах слонів, і це було "очевидно".
показать весь комментарий
01.05.2026 14:48 Ответить
Де білко з ідіотським ніком,якби ти ще розумів що таке-аргументи. Моя відповідь аргументована законодавством України і здоровим глуздом.Твоя відповдь-повна дурня без жодного сенсу.
показать весь комментарий
01.05.2026 14:57 Ответить
От я і кажу - не хватє тобі клепки, щоб побачити сенс.
Не відповідай мені. Не треба. Спілкування з такими як ти, ось що таке "дурня без жодного сенсу.".
показать весь комментарий
01.05.2026 15:01 Ответить
Так працівників чи військових тцк?! Як же вони мімікрують коли їм вигідно!
показать весь комментарий
01.05.2026 11:36 Ответить
вони переплутали від повного не розуміння, якби написали персонал, то це ширше поняття, яке включає і військових і цивільних - працівників, це журналісти, що в них візмеш, вони нічого не знають, зате вагон рекомендацій дають, що і кому робити
показать весь комментарий
01.05.2026 11:54 Ответить
А що, у вас на мацквє у воєнкоматах на спину погони собі цивільні попришивали?
показать весь комментарий
01.05.2026 12:27 Ответить
Просте запитання: скільки у відповідь було пострілів?
Від «навчених» людей?
показать весь комментарий
01.05.2026 11:36 Ответить
Чи була в них зброя, бо начальник ТЦК з переляку міг заборонити, бо боявся за свою шкуру, а не життя підлеглих, тоді його на лаву підсудних разом з дизертиром
показать весь комментарий
01.05.2026 11:55 Ответить
Чому ти радієш?Ти всіх хто стріляє в тилу підтримуєш?Щось коли в Києві відкрив стрілянину псих ви тут верещали як різані.
показать весь комментарий
01.05.2026 11:44 Ответить
Який то вєтєран? Дрищ звичайний у сзч!
показать весь комментарий
01.05.2026 12:39 Ответить
Сьогодні - "він під'їхав на велосипеді до службового автомобіля".
Вчора - "наближаючись до чоловіка з метою перевірити документи, той з автомата відкрив вогонь по військових та поліцейському".
Брехали вчора чи брешуть сьогодні?
показать весь комментарий
01.05.2026 11:41 Ответить
Вчора він ще й ровера в руках ніс.
показать весь комментарий
01.05.2026 11:53 Ответить
На фото, якщо я не помиляюсь, модифікований АК-74, такі кадирковці носять. В ручці знаходиться відсік для чистки автомата, возвратний механізм повністю сумісний зі звичайним калашом, відкидний приклад. Зброя точно трофейна.
А чи можуть ЦКуни похизуватись таким трофеєм?
показать весь комментарий
01.05.2026 11:48 Ответить
Підлога, це звичайний АК, який тюнінгували з найближчого воєнторгу.
І це чи не основний головняк головного сержанту - бігати по усім та насильно відбирати на зберігання рідні запчастини, бо ЗРАВ потім хєр в тебе прийме зброю з обвісами.
показать весь комментарий
01.05.2026 11:58 Ответить
Можуть, багато в ТЦК, як і в інших в/ч з передка, особливо тих, які отримали поранення і т.п. Але не всі. А цей може бути трофеєм, проте с...м у товариша.... так, що не все однозначно. У ТЦК дуже багато злочинів пов'язаних з перевищенням повноважень, зловживання владою, впливом і т.п., але не стосується всіх повально, і не всі в ТЦК не були на передку, це їх не відбіляє, але і не робить з них ухилянтів.
показать весь комментарий
01.05.2026 11:58 Ответить
Казочки
Військові, лише за персонал типу посидіти на вікні, проводити реєстрацію
Всі інші посади виключноо за кеш
показать весь комментарий
01.05.2026 12:55 Ответить
Будеш багато на медведя працювати, білий квиток відберуть
показать весь комментарий
01.05.2026 12:28 Ответить
Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали.

Його дії кваліфіковано як закінчений замах на вбивство...
показать весь комментарий
01.05.2026 11:50 Ответить
Я то же заметил, так их госпитализировали с порезами!!! Еще медалей и УБД вручат.
показать весь комментарий
01.05.2026 11:53 Ответить
УБД не вручається за поранення, і бойові дії в районах не віднесених до бойових... Є УБДшний туризм, є, але він робиться на спецпозиціях, а в тилу не вийде..
показать весь комментарий
01.05.2026 12:01 Ответить
Согласен, они могут придумать другой документ. И у них будут и пидстави и наказы)
показать весь комментарий
01.05.2026 12:03 Ответить
Відкрив вогонь з автомата намагаючись вбити, не зміг - правильна кваліфікація. Чи треба було почекати, щоб дітей взяв у заручники чи вбив????
показать весь комментарий
01.05.2026 11:59 Ответить
Діти тут до чого, аби шо ляпнути?
показать весь комментарий
01.05.2026 12:11 Ответить
Це ти тут щоб ляпати!
показать весь комментарий
01.05.2026 12:41 Ответить
Йому нічого не заважало вбити всіх 4-х, хотів би вбити - вбив...
Натомість прицільно стріляв повз людей, жодною кулею нікого не зачепив...
показать весь комментарий
01.05.2026 12:12 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2026 12:01 Ответить
Да охороняють котли на Західній Україні.
показать весь комментарий
01.05.2026 12:03 Ответить
окремо доставляє, як вони кривляться та воротять морди від бойових.
Побратим після тяжкого поранення ще давно якось перевівся в ТЦК поближче до хати.
Це був цирк.
Воєнком прямо заявив - "ви там на фронті усі алкаші, наркомани, служби не знаєте, я вас научу родіну любіть".
Відповідь же стандартна - "та йди ти накуй, чмо тилове!"
От і вся служба в ТЦК. Через два дні шукав собі іншу частину.
показать весь комментарий
01.05.2026 12:05 Ответить
Нє, ну ствол скоріш за все трофейний. Бо якби звалив в СЗЧ з викраденою табельною зброєю - це був би всесвітній шкандаль і ДБР стояло б на вухах.
Переживав не по разу подібне.
показать весь комментарий
01.05.2026 12:01 Ответить
Навіть втрачені в бд автомати списати головняк ще той.В нас командир їздив до спаленої машини з ризиком для життя на відео знять розплавлені стволи,потім ще 8 місяців доводив що їх не вкрали.Трофейна зброя не означає що взята в бою.Міг підібрати на розхєрачених позиціях.Ми під Лисичаськом 2 ракети до Джавелін підібрали,кожна $70к.Тут лохи диванні понаписують.
показать весь комментарий
01.05.2026 12:20 Ответить
Зараз трохи простіше. Відеофіксація теж не потрібна.
Пишеш в рапорті: Провести заходи з повернення майна або його залишків було неможливо у зв'язку зі складною тактичною обстановкою на полі бою та ризиками для життя особового складу.

У них зараз нова тема з списанням майна. Вже нема інспекторських посвідчень, ввели єдиний акт списання.
Ура, навчилися, усі херачать ті пачки паперу по кожній події (рапорти, БД, БН, накази, відомості, акти стану...).
тут хєрак - у них нова ідея спростити та прибрати коефіцієнти зносу. Усі тони паперових справ - на свалку історії, все переробити по новій.
Фух - зробили.
Зробили?
Переробляйте, бо в усі накази та ЄАСи треба вставити ще одну фразу...

Чого я інколи сиджу на ЦН? Та відпочиваю..
показать весь комментарий
01.05.2026 12:32 Ответить
Питань більше ніж відповідей:
- в СЗЧ 1,5 року? І сидів же, мабуть, в себе вдома.
- з автомату по машині - і тільки ураження склом? Горе-воїн.
- шнуречки на автоматі - сила. З ним точно все впорядку? Він точно осудний?
А мєнти як завжди на висоті: рівень пи*діжа зашкалює. Як і в їхнього міністра, який тиждень тому був категорично проти носіння короткостволів, а сьогодні вже підтримує закон про цивільну зброю.
показать весь комментарий
01.05.2026 12:04 Ответить
Очевидно не хтів вбивати, не вірна кваліфікація злочину, якщо він взагалі був, бо ві хоч і сзч але військовий, має захищати зброю яка йому видана, відповідно до статуту зсу.
показать весь комментарий
01.05.2026 12:18 Ответить
++
Супер інтерпретація ))
показать весь комментарий
01.05.2026 12:36 Ответить
Це не військовий, а дезертир, раніше таких стріляли після трибуналу.
показать весь комментарий
01.05.2026 13:02 Ответить
Тіп свою коцюбу, схоже, не забував змащувати і чистити, бо якісь черги та й здійснив. А з іншого боку...може й забував, бо об'єкти його уваги тільки порізи склом отримали...
Одне ясно, що план він мав надійний як швейцарський годинник .
показать весь комментарий
01.05.2026 14:41 Ответить
То треба було карати тих мусарів, які вбивали на Майдані, в тепер саджають захисників!!!
показать весь комментарий
01.05.2026 16:01 Ответить
 
 