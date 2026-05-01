На Ривненщине военный получил подозрение в покушении на убийство сотрудников ТЦК и полиции. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Ривненской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона было предъявлено подозрение 48-летнему военнослужащему Вооруженных Сил Украины, который стрелял в сотрудников ТЦК и полицейского.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, мужчина еще в октябре 2024 года самовольно покинул воинскую часть.

29 апреля 2026 года около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района он подъехал на велосипеде к служебному автомобилю, в котором находились сотрудники ТЦК и полицейский.

Достав из сумки автоматическое оружие, он произвел несколько очередей выстрелов в направлении автомобиля.

В результате обстрела два человека получили телесные повреждения от осколков стекла. Они госпитализированы. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Служебное транспортное средство получило механические повреждения.

После нападения мужчина скрылся и укрывался в подвале заброшенного дома. Его разыскали и задержали. Во время обыска изъяли автоматическое оружие, почти 500 патронов, гранату и предмет, похожий на глушитель.

Его действия квалифицированы как покушение на убийство и дезертирство.

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по группе оповещения ТЦК и правоохранителю в Ривненской области.









