На Ривненщине военный получил подозрение в покушении на убийство сотрудников ТЦК и полиции. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Ривненской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона было предъявлено подозрение 48-летнему военнослужащему Вооруженных Сил Украины, который стрелял в сотрудников ТЦК и полицейского.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным следствия, мужчина еще в октябре 2024 года самовольно покинул воинскую часть.
29 апреля 2026 года около 17:00 в одном из населенных пунктов Дубенского района он подъехал на велосипеде к служебному автомобилю, в котором находились сотрудники ТЦК и полицейский.
Достав из сумки автоматическое оружие, он произвел несколько очередей выстрелов в направлении автомобиля.
В результате обстрела два человека получили телесные повреждения от осколков стекла. Они госпитализированы. Еще два человека, находившиеся в автомобиле, не пострадали. Служебное транспортное средство получило механические повреждения.
После нападения мужчина скрылся и укрывался в подвале заброшенного дома. Его разыскали и задержали. Во время обыска изъяли автоматическое оружие, почти 500 патронов, гранату и предмет, похожий на глушитель.
Его действия квалифицированы как покушение на убийство и дезертирство.
Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по группе оповещения ТЦК и правоохранителю в Ривненской области.
"Як ти відрізняєш кого стрілять можна,а кого ні?" - Андрюша краще знає: "Стрілять можна..."
Ну і класичне: "А ти дурємар". Бо коли аргументів нема - то залишається тілки образа (наспраді на свій недолугий розум, но такого бовдур ніколи не визнає, ось і переводить ці образи на інших).
"не розумієш очевидних речей" - колись і земля була пласка на спинах слонів, і це було "очевидно".
Не відповідай мені. Не треба. Спілкування з такими як ти, ось що таке "дурня без жодного сенсу.".
Від «навчених» людей?
Вчора - "наближаючись до чоловіка з метою перевірити документи, той з автомата відкрив вогонь по військових та поліцейському".
Брехали вчора чи брешуть сьогодні?
А чи можуть ЦКуни похизуватись таким трофеєм?
І це чи не основний головняк головного сержанту - бігати по усім та насильно відбирати на зберігання рідні запчастини, бо ЗРАВ потім хєр в тебе прийме зброю з обвісами.
Військові, лише за персонал типу посидіти на вікні, проводити реєстрацію
Всі інші посади виключноо за кеш
Його дії кваліфіковано як закінчений замах на вбивство...
Натомість прицільно стріляв повз людей, жодною кулею нікого не зачепив...
Побратим після тяжкого поранення ще давно якось перевівся в ТЦК поближче до хати.
Це був цирк.
Воєнком прямо заявив - "ви там на фронті усі алкаші, наркомани, служби не знаєте, я вас научу родіну любіть".
Відповідь же стандартна - "та йди ти накуй, чмо тилове!"
От і вся служба в ТЦК. Через два дні шукав собі іншу частину.
Переживав не по разу подібне.
Пишеш в рапорті: Провести заходи з повернення майна або його залишків було неможливо у зв'язку зі складною тактичною обстановкою на полі бою та ризиками для життя особового складу.
У них зараз нова тема з списанням майна. Вже нема інспекторських посвідчень, ввели єдиний акт списання.
Ура, навчилися, усі херачать ті пачки паперу по кожній події (рапорти, БД, БН, накази, відомості, акти стану...).
тут хєрак - у них нова ідея спростити та прибрати коефіцієнти зносу. Усі тони паперових справ - на свалку історії, все переробити по новій.
Фух - зробили.
Зробили?
Переробляйте, бо в усі накази та ЄАСи треба вставити ще одну фразу...
Чого я інколи сиджу на ЦН? Та відпочиваю..
- в СЗЧ 1,5 року? І сидів же, мабуть, в себе вдома.
- з автомату по машині - і тільки ураження склом? Горе-воїн.
- шнуречки на автоматі - сила. З ним точно все впорядку? Він точно осудний?
А мєнти як завжди на висоті: рівень пи*діжа зашкалює. Як і в їхнього міністра, який тиждень тому був категорично проти носіння короткостволів, а сьогодні вже підтримує закон про цивільну зброю.
Супер інтерпретація ))
Одне ясно, що план він мав надійний як швейцарський годинник .