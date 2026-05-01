Новини Фото
На Рівненщині військовий отримав підозру за замах на вбивство працівників ТЦК та поліції. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 48-річному військовослужбовцю Збройних Сил України, який стріляв у працівників ТЦК та поліцейського.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними слідства, чоловік ще у жовтні 2024 року самовільно залишив військову частину.

29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району він під’їхав на велосипеді до службового автомобіля, у якому перебували працівники ТЦК та поліцейський.

Діставши з сумки автоматичну зброю, здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Після нападу чоловік утік і переховувався у підвалі покинутого помешкання. Його розшукали та затримали. Під час обшуку вилучили автоматичну зброю, майже 500 набоїв, гранату та предмет, схожий на глушник.
Його дії кваліфіковано як закінчений замах на вбивство та дезертирство.

Прокурори подали до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та правоохоронцю на Рівненщині.

стрілянина
стрілянина (1902) підозра (967) Офіс Генпрокурора (3842) ТЦК та СП (1117) Рівненська область (1262) Дубенський район (10) Верба (3)
Топ коментарі
+16
Так працівників чи військових тцк?! Як же вони мімікрують коли їм вигідно!
01.05.2026 11:36 Відповісти
+16
Сьогодні - "він під'їхав на велосипеді до службового автомобіля".
Вчора - "наближаючись до чоловіка з метою перевірити документи, той з автомата відкрив вогонь по військових та поліцейському".
Брехали вчора чи брешуть сьогодні?
01.05.2026 11:41 Відповісти
+7
Чому ти радієш?Ти всіх хто стріляє в тилу підтримуєш?Щось коли в Києві відкрив стрілянину псих ви тут верещали як різані.
01.05.2026 11:44 Відповісти
Вам,дебілам не вгодиш.Голосіївського стрільця пізно затримали,цього рано.Ви тут муйню пишете поки вас особисто не постріляє якийсь придурок.
01.05.2026 11:46 Відповісти
Чого возбудився? - сарказм - чи ти прямий як двері?
01.05.2026 12:08 Відповісти
Для сарказма дуже товсто.
01.05.2026 12:49 Відповісти
Грубо чи тонко - такий в мене сарказм
01.05.2026 12:52 Відповісти
"Голосіївський стрілець" - по людях стріляв.
01.05.2026 13:09 Відповісти
Як ти відрізняєш кого стрілять можна,а кого ні?Стрілять можна тільки у ворога на фронті і у озброєних злочинців.В данному випадку і голосіївський стрілець і рівненський дезертир-озброєні злочинці.А ти дурємар,бо не розумієш очевидних речей.
01.05.2026 13:59 Відповісти
Який бурхливий потік поносу.

"Як ти відрізняєш кого стрілять можна,а кого ні?" - Андрюша краще знає: "Стрілять можна..."

Ну і класичне: "А ти дурємар". Бо коли аргументів нема - то залишається тілки образа (наспраді на свій недолугий розум, но такого бовдур ніколи не визнає, ось і переводить ці образи на інших).

"не розумієш очевидних речей" - колись і земля була пласка на спинах слонів, і це було "очевидно".
01.05.2026 14:48 Відповісти
Де білко з ідіотським ніком,якби ти ще розумів що таке-аргументи. Моя відповідь аргументована законодавством України і здоровим глуздом.Твоя відповдь-повна дурня без жодного сенсу.
01.05.2026 14:57 Відповісти
От я і кажу - не хватє тобі клепки, щоб побачити сенс.
Не відповідай мені. Не треба. Спілкування з такими як ти, ось що таке "дурня без жодного сенсу.".
01.05.2026 15:01 Відповісти
вони переплутали від повного не розуміння, якби написали персонал, то це ширше поняття, яке включає і військових і цивільних - працівників, це журналісти, що в них візмеш, вони нічого не знають, зате вагон рекомендацій дають, що і кому робити
01.05.2026 11:54 Відповісти
А що, у вас на мацквє у воєнкоматах на спину погони собі цивільні попришивали?
01.05.2026 12:27 Відповісти
Просте запитання: скільки у відповідь було пострілів?
Від «навчених» людей?
01.05.2026 11:36 Відповісти
Чи була в них зброя, бо начальник ТЦК з переляку міг заборонити, бо боявся за свою шкуру, а не життя підлеглих, тоді його на лаву підсудних разом з дизертиром
01.05.2026 11:55 Відповісти
Який то вєтєран? Дрищ звичайний у сзч!
01.05.2026 12:39 Відповісти
Вчора він ще й ровера в руках ніс.
01.05.2026 11:53 Відповісти
На фото, якщо я не помиляюсь, модифікований АК-74, такі кадирковці носять. В ручці знаходиться відсік для чистки автомата, возвратний механізм повністю сумісний зі звичайним калашом, відкидний приклад. Зброя точно трофейна.
А чи можуть ЦКуни похизуватись таким трофеєм?
01.05.2026 11:48 Відповісти
Підлога, це звичайний АК, який тюнінгували з найближчого воєнторгу.
І це чи не основний головняк головного сержанту - бігати по усім та насильно відбирати на зберігання рідні запчастини, бо ЗРАВ потім хєр в тебе прийме зброю з обвісами.
01.05.2026 11:58 Відповісти
Можуть, багато в ТЦК, як і в інших в/ч з передка, особливо тих, які отримали поранення і т.п. Але не всі. А цей може бути трофеєм, проте с...м у товариша.... так, що не все однозначно. У ТЦК дуже багато злочинів пов'язаних з перевищенням повноважень, зловживання владою, впливом і т.п., але не стосується всіх повально, і не всі в ТЦК не були на передку, це їх не відбіляє, але і не робить з них ухилянтів.
01.05.2026 11:58 Відповісти
Казочки
Військові, лише за персонал типу посидіти на вікні, проводити реєстрацію
Всі інші посади виключноо за кеш
01.05.2026 12:55 Відповісти
Будеш багато на медведя працювати, білий квиток відберуть
01.05.2026 12:28 Відповісти
Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали.

Його дії кваліфіковано як закінчений замах на вбивство...
01.05.2026 11:50 Відповісти
Я то же заметил, так их госпитализировали с порезами!!! Еще медалей и УБД вручат.
01.05.2026 11:53 Відповісти
УБД не вручається за поранення, і бойові дії в районах не віднесених до бойових... Є УБДшний туризм, є, але він робиться на спецпозиціях, а в тилу не вийде..
01.05.2026 12:01 Відповісти
Согласен, они могут придумать другой документ. И у них будут и пидстави и наказы)
01.05.2026 12:03 Відповісти
Відкрив вогонь з автомата намагаючись вбити, не зміг - правильна кваліфікація. Чи треба було почекати, щоб дітей взяв у заручники чи вбив????
01.05.2026 11:59 Відповісти
Діти тут до чого, аби шо ляпнути?
01.05.2026 12:11 Відповісти
Це ти тут щоб ляпати!
01.05.2026 12:41 Відповісти
Йому нічого не заважало вбити всіх 4-х, хотів би вбити - вбив...
Натомість прицільно стріляв повз людей, жодною кулею нікого не зачепив...
01.05.2026 12:12 Відповісти
01.05.2026 12:01 Відповісти
Да охороняють котли на Західній Україні.
01.05.2026 12:03 Відповісти
окремо доставляє, як вони кривляться та воротять морди від бойових.
Побратим після тяжкого поранення ще давно якось перевівся в ТЦК поближче до хати.
Це був цирк.
Воєнком прямо заявив - "ви там на фронті усі алкаші, наркомани, служби не знаєте, я вас научу родіну любіть".
Відповідь же стандартна - "та йди ти накуй, чмо тилове!"
От і вся служба в ТЦК. Через два дні шукав собі іншу частину.
01.05.2026 12:05 Відповісти
Нє, ну ствол скоріш за все трофейний. Бо якби звалив в СЗЧ з викраденою табельною зброєю - це був би всесвітній шкандаль і ДБР стояло б на вухах.
Переживав не по разу подібне.
01.05.2026 12:01 Відповісти
Навіть втрачені в бд автомати списати головняк ще той.В нас командир їздив до спаленої машини з ризиком для життя на відео знять розплавлені стволи,потім ще 8 місяців доводив що їх не вкрали.Трофейна зброя не означає що взята в бою.Міг підібрати на розхєрачених позиціях.Ми під Лисичаськом 2 ракети до Джавелін підібрали,кожна $70к.Тут лохи диванні понаписують.
01.05.2026 12:20 Відповісти
Зараз трохи простіше. Відеофіксація теж не потрібна.
Пишеш в рапорті: Провести заходи з повернення майна або його залишків було неможливо у зв'язку зі складною тактичною обстановкою на полі бою та ризиками для життя особового складу.

У них зараз нова тема з списанням майна. Вже нема інспекторських посвідчень, ввели єдиний акт списання.
Ура, навчилися, усі херачать ті пачки паперу по кожній події (рапорти, БД, БН, накази, відомості, акти стану...).
тут хєрак - у них нова ідея спростити та прибрати коефіцієнти зносу. Усі тони паперових справ - на свалку історії, все переробити по новій.
Фух - зробили.
Зробили?
Переробляйте, бо в усі накази та ЄАСи треба вставити ще одну фразу...

Чого я інколи сиджу на ЦН? Та відпочиваю..
01.05.2026 12:32 Відповісти
Питань більше ніж відповідей:
- в СЗЧ 1,5 року? І сидів же, мабуть, в себе вдома.
- з автомату по машині - і тільки ураження склом? Горе-воїн.
- шнуречки на автоматі - сила. З ним точно все впорядку? Він точно осудний?
А мєнти як завжди на висоті: рівень пи*діжа зашкалює. Як і в їхнього міністра, який тиждень тому був категорично проти носіння короткостволів, а сьогодні вже підтримує закон про цивільну зброю.
01.05.2026 12:04 Відповісти
Очевидно не хтів вбивати, не вірна кваліфікація злочину, якщо він взагалі був, бо ві хоч і сзч але військовий, має захищати зброю яка йому видана, відповідно до статуту зсу.
01.05.2026 12:18 Відповісти
++
Супер інтерпретація ))
01.05.2026 12:36 Відповісти
Це не військовий, а дезертир, раніше таких стріляли після трибуналу.
01.05.2026 13:02 Відповісти
Тіп свою коцюбу, схоже, не забував змащувати і чистити, бо якісь черги та й здійснив. А з іншого боку...може й забував, бо об'єкти його уваги тільки порізи склом отримали...
Одне ясно, що план він мав надійний як швейцарський годинник .
01.05.2026 14:41 Відповісти
То треба було карати тих мусарів, які вбивали на Майдані, в тепер саджають захисників!!!
01.05.2026 16:01 Відповісти
 
 