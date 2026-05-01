На Рівненщині військовий отримав підозру за замах на вбивство працівників ТЦК та поліції. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 48-річному військовослужбовцю Збройних Сил України, який стріляв у працівників ТЦК та поліцейського.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними слідства, чоловік ще у жовтні 2024 року самовільно залишив військову частину.

29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району він під’їхав на велосипеді до службового автомобіля, у якому перебували працівники ТЦК та поліцейський.

Діставши з сумки автоматичну зброю, здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.

Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

Після нападу чоловік утік і переховувався у підвалі покинутого помешкання. Його розшукали та затримали. Під час обшуку вилучили автоматичну зброю, майже 500 набоїв, гранату та предмет, схожий на глушник.

Його дії кваліфіковано як закінчений замах на вбивство та дезертирство.

Прокурори подали до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та правоохоронцю на Рівненщині.









Також читайте: Двоє військових ТЦК та цивільний загинули у ДТП на Черкащині: є травмовані. ФОТО