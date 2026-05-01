На Рівненщині військовий отримав підозру за замах на вбивство працівників ТЦК та поліції. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 48-річному військовослужбовцю Збройних Сил України, який стріляв у працівників ТЦК та поліцейського.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними слідства, чоловік ще у жовтні 2024 року самовільно залишив військову частину.
29 квітня 2026 року близько 17:00 в одному з населених пунктів Дубенського району він під’їхав на велосипеді до службового автомобіля, у якому перебували працівники ТЦК та поліцейський.
Діставши з сумки автоматичну зброю, здійснив кілька черг пострілів у напрямку авто.
Унаслідок обстрілу двоє осіб отримали тілесні ушкодження від уламків скла. Їх госпіталізовано. Ще двоє осіб, які перебували в автомобілі, не постраждали. Службовий транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.
Після нападу чоловік утік і переховувався у підвалі покинутого помешкання. Його розшукали та затримали. Під час обшуку вилучили автоматичну зброю, майже 500 набоїв, гранату та предмет, схожий на глушник.
Його дії кваліфіковано як закінчений замах на вбивство та дезертирство.
Прокурори подали до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Раніше повідомлялося, що чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення ТЦК та правоохоронцю на Рівненщині.
"Як ти відрізняєш кого стрілять можна,а кого ні?" - Андрюша краще знає: "Стрілять можна..."
Ну і класичне: "А ти дурємар". Бо коли аргументів нема - то залишається тілки образа (наспраді на свій недолугий розум, но такого бовдур ніколи не визнає, ось і переводить ці образи на інших).
"не розумієш очевидних речей" - колись і земля була пласка на спинах слонів, і це було "очевидно".
Не відповідай мені. Не треба. Спілкування з такими як ти, ось що таке "дурня без жодного сенсу.".
Від «навчених» людей?
Вчора - "наближаючись до чоловіка з метою перевірити документи, той з автомата відкрив вогонь по військових та поліцейському".
Брехали вчора чи брешуть сьогодні?
А чи можуть ЦКуни похизуватись таким трофеєм?
І це чи не основний головняк головного сержанту - бігати по усім та насильно відбирати на зберігання рідні запчастини, бо ЗРАВ потім хєр в тебе прийме зброю з обвісами.
Військові, лише за персонал типу посидіти на вікні, проводити реєстрацію
Всі інші посади виключноо за кеш
Його дії кваліфіковано як закінчений замах на вбивство...
Натомість прицільно стріляв повз людей, жодною кулею нікого не зачепив...
Побратим після тяжкого поранення ще давно якось перевівся в ТЦК поближче до хати.
Це був цирк.
Воєнком прямо заявив - "ви там на фронті усі алкаші, наркомани, служби не знаєте, я вас научу родіну любіть".
Відповідь же стандартна - "та йди ти накуй, чмо тилове!"
От і вся служба в ТЦК. Через два дні шукав собі іншу частину.
Переживав не по разу подібне.
Пишеш в рапорті: Провести заходи з повернення майна або його залишків було неможливо у зв'язку зі складною тактичною обстановкою на полі бою та ризиками для життя особового складу.
У них зараз нова тема з списанням майна. Вже нема інспекторських посвідчень, ввели єдиний акт списання.
Ура, навчилися, усі херачать ті пачки паперу по кожній події (рапорти, БД, БН, накази, відомості, акти стану...).
тут хєрак - у них нова ідея спростити та прибрати коефіцієнти зносу. Усі тони паперових справ - на свалку історії, все переробити по новій.
Фух - зробили.
Зробили?
Переробляйте, бо в усі накази та ЄАСи треба вставити ще одну фразу...
Чого я інколи сиджу на ЦН? Та відпочиваю..
- в СЗЧ 1,5 року? І сидів же, мабуть, в себе вдома.
- з автомату по машині - і тільки ураження склом? Горе-воїн.
- шнуречки на автоматі - сила. З ним точно все впорядку? Він точно осудний?
А мєнти як завжди на висоті: рівень пи*діжа зашкалює. Як і в їхнього міністра, який тиждень тому був категорично проти носіння короткостволів, а сьогодні вже підтримує закон про цивільну зброю.
Супер інтерпретація ))
Одне ясно, що план він мав надійний як швейцарський годинник .