Двоє військових ТЦК та цивільний загинули у ДТП на Черкащині: є травмовані. ФОТО

У селі Княжа Звенигородського району Черкащини 30 квітня сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що зіткнулися два автомобілі. Поліцейські встановлюють обставини та причини аварії.

Загинули військові ТЦК

В пресслужбі обласного ТЦК заявили, що внаслідок ДТП загинув цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП.

"Ще один військовослужбовець та цивільний доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу з різними ступенями травм", - зазначили там.

У ТЦК додали, що загиблі військовослужбовці у складі бойових підрозділів брали участь у захисті Батьківщини на Харківщині та Донеччині.

Читайте: У Болгарії після ДТП троє українців залишаються в лікарні