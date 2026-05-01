9 812 34
Двоє військових ТЦК та цивільний загинули у ДТП на Черкащині: є травмовані. ФОТО
У селі Княжа Звенигородського району Черкащини 30 квітня сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Відомо, що зіткнулися два автомобілі. Поліцейські встановлюють обставини та причини аварії.
Загинули військові ТЦК
В пресслужбі обласного ТЦК заявили, що внаслідок ДТП загинув цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП.
"Ще один військовослужбовець та цивільний доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу з різними ступенями травм", - зазначили там.
У ТЦК додали, що загиблі військовослужбовці у складі бойових підрозділів брали участь у захисті Батьківщини на Харківщині та Донеччині.
Топ коментарі
+23 Василь Казімко
показати весь коментар01.05.2026 09:57 Відповісти Посилання
+16 Василь Казімко
показати весь коментар01.05.2026 10:21 Відповісти Посилання
+12 Андрей Ивашкевич
показати весь коментар01.05.2026 13:17 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
оперативно працюєш!
Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. (НЕ СТОСУЄТЬСЯ ЦИВІЛЬНИХ)
А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, в країні мільйон офіцерів, скільки блатних в тилових частинах.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито круттими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
Жоден закон чи статут не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони.