Двоє військових ТЦК та цивільний загинули у ДТП на Черкащині: є травмовані. ФОТО

У селі Княжа Звенигородського району Черкащини 30 квітня сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції області, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Відомо, що зіткнулися два автомобілі. Поліцейські встановлюють обставини та причини аварії.

Загинули військові ТЦК

В пресслужбі обласного ТЦК заявили, що внаслідок ДТП загинув цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП.

"Ще один військовослужбовець та цивільний доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу з різними ступенями травм", - зазначили там.

 У ТЦК додали, що загиблі військовослужбовці у складі бойових підрозділів брали участь у захисті Батьківщини на Харківщині та Донеччині.

Співчуття рідним і близьким,а загиблим--вічний спокій Нажаль дорога забирає багатьох і неважливо зто винуватий.
01.05.2026 09:57 Відповісти
Кацапські боти "вийшли на роботу" Правда їм трохи допомагають "українськи гниди"Поливати лайном ЗСУ,тцк,поліцію--це ваш вонючий заробіток--тільки не забувайте--ви мерзенні уроди.
01.05.2026 10:21 Відповісти
Якщо цивільний не сам попросив підвезти, хто буде відповідати за його смерть?
01.05.2026 13:17 Відповісти
01.05.2026 10:21 Відповісти
А ти хто?
01.05.2026 22:03 Відповісти
01.05.2026 09:57 Відповісти
Кацапський бот--досить тут смердіти .
01.05.2026 10:22 Відповісти
Напевно, недоречно зараз розбризкувати жовч. Загинули люди, чиїсь сини, батьки... Краще було б просто помовчати.
01.05.2026 10:23 Відповісти
Аби гавкать.Звідки ти то взяв?Наче баба базарна.Навидумує ще добреше.
01.05.2026 10:28 Відповісти
Ну які могуть бути "шутки" у руснявої гидоти на тлі такої трагедії? Ти навіть саме соромишся викладати своє лайно!
01.05.2026 10:35 Відповісти
Поліцейські не бачать, а ти вже знаєш, хто «вискочив на зустрічну»?
оперативно працюєш!
01.05.2026 10:26 Відповісти
А ЩО тут встановлювати,хтось навсліпу вийшов на зустрічну,і маємо результат...
01.05.2026 10:33 Відповісти
01.05.2026 13:17 Відповісти
Вони вирішили, що вони боги, як можно безкарно вбивати людей і займатись кіднепінгом і рекетом, ставати на цьому доларовими мільйонерами. Як путлер повірили у безсмертя?

Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. (НЕ СТОСУЄТЬСЯ ЦИВІЛЬНИХ)
А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, в країні мільйон офіцерів, скільки блатних в тилових частинах.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито круттими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
01.05.2026 17:11 Відповісти
"А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр?"

Жоден закон чи статут не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони.
01.05.2026 22:41 Відповісти
 
 