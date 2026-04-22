У Болгарії після ДТП троє українців залишаються в лікарні

У Болгарії після аварії автобуса з українцями троє постраждалих залишаються в лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТз посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 квітня на трасі Бургас – Малко-Тирново неподалік кордону з Туреччиною. Унаслідок аварії загинули двоє громадян України, ще щонайменше 16 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Стан постраждалих і дії дипломатів

У МЗС уточнили, що троє українців наразі продовжують лікування у медичному закладі. Інші постраждалі після надання першої допомоги відмовилися від подальшої госпіталізації.

Водія автобуса затримано, правоохоронні органи Болгарії з’ясовують усі обставини події.

Українські консули встановили зв’язок із родичами загиблих та надають необхідну допомогу для повернення тіл на Батьківщину. Також організовано подальше перевезення пасажирів: частину туристів доправлять до Стамбула, а охочих повернутися — до України.

Подробиці

Аварія сталася на дорозі Бургас-Малко-Тирново, неподалік від контрольно-пропускного пункту, що веде до Туреччини.

За попередньою інформацією, автобус, у якому перебувало 37 пасажирів та двоє водіїв, усі громадяни України, зупинився після того, як у нього закінчилося пальне. Як тільки пасажири вийшли та зібралися позаду автомобіля, він несподівано почав рухатися заднім ходом.

Представники правоохоронних органів заявили, що автобус в’їхав у групу людей, і потім перекинувся в канаву.

Внаслідок цього двоє пасажирів загинули, 16 осіб травмовано, деякі з них - у важкому стані. Медики доставили шістьох постраждалих до лікарень Бургаса, ще десятьох - до центру невідкладної допомоги в Малко-Тирново.

