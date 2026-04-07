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Новини Фото Смертельні ДТП
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ДТП із загиблою та понад десятьма постраждалими в Одесі за участю військового: ДБР встановлює обставини аварії. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 7 квітня 2026 року близько 7:40 на вулиці Балківській в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Що відомо?

За попередніми даними, автомобіль "Volkswagen Transporter", за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з маршрутним автобусом.

ДТП в Одесі
ДТП в Одесі
ДТП в Одесі
ДТП в Одесі
ДТП в Одесі

У результаті аварії одна пасажирка загинула на місці, ще одинадцять людей звернулися по медичну допомогу.

Водія - військовослужбовця - госпіталізували, він перебуває у тяжкому стані.

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Слідчі дії

  • Одразу після аварії на місце події прибули працівники ДБР та розпочали першочергові слідчі дії.
  • Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України).
  • За цією статтею загрожує до 8 років позбавлення волі.
  • Досудове розслідування триває.

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Автор: 

ДТП (4563) Одеса (5897) Одеська область (4197) військовослужбовці (5309) ДБР (4005) Одеський район (702)
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Топ коментарі
+21
Неетично написано як заголовок, так і саму статтю... Людина у військовій формі, яка управляє власним транспортним засобом, поза межами в/ч, і не виконує службові обов'язки - не посадова особа ЗСУ, а такий же громадянин, як усі... І тому не варто акцентувать це на "військовому статусі" учасника ДТП...
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07.04.2026 16:33 Відповісти
+5
То кацапські дрони, то водії неуважні
Що ж це таке. Одні трагедії
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07.04.2026 16:25 Відповісти
+5
В знайомого сьогодні лампочка перегоріла в автомобілі.
Як думаєш, в цьому також ТЦК замішане?🤦‍♂️
Згадалося, як від осені 2018 і аж до повномасштабного вторгнення в українців в усьому був винен Порошенко.
😂😂😂

Тепер в усьому винне ТЦК.😂😂😂
А звичайні українці завжди ні при чому.
Слимаки #бані!
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07.04.2026 18:55 Відповісти

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