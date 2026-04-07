ДТП із загиблою та понад десятьма постраждалими в Одесі за участю військового: ДБР встановлює обставини аварії. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 7 квітня 2026 року близько 7:40 на вулиці Балківській в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За попередніми даними, автомобіль "Volkswagen Transporter", за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з маршрутним автобусом.











У результаті аварії одна пасажирка загинула на місці, ще одинадцять людей звернулися по медичну допомогу.

Водія - військовослужбовця - госпіталізували, він перебуває у тяжкому стані.

Також читайте: Смертельна ДТП у Києві: судитимуть військового, через якого загинула мати та травмовано дитину. ФОТОрепортаж

Слідчі дії

Одразу після аварії на місце події прибули працівники ДБР та розпочали першочергові слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України).

За цією статтею загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Одесі автомобіль ТЦК збив пенсіонерку: жінку госпіталізували, триває розслідування. ВIДЕО