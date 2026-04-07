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ДТП із загиблою та понад десятьма постраждалими в Одесі за участю військового: ДБР встановлює обставини аварії. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 7 квітня 2026 року близько 7:40 на вулиці Балківській в Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Що відомо?
За попередніми даними, автомобіль "Volkswagen Transporter", за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з маршрутним автобусом.
У результаті аварії одна пасажирка загинула на місці, ще одинадцять людей звернулися по медичну допомогу.
Водія - військовослужбовця - госпіталізували, він перебуває у тяжкому стані.
Слідчі дії
- Одразу після аварії на місце події прибули працівники ДБР та розпочали першочергові слідчі дії.
- Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України).
- За цією статтею загрожує до 8 років позбавлення волі.
- Досудове розслідування триває.
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Що ж це таке. Одні трагедії
Як думаєш, в цьому також ТЦК замішане?🤦♂️
Згадалося, як від осені 2018 і аж до повномасштабного вторгнення в українців в усьому був винен Порошенко.
😂😂😂
Тепер в усьому винне ТЦК.😂😂😂
А звичайні українці завжди ні при чому.
Слимаки #бані!