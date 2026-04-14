Водій збив 13-річну дівчинку в Ірпені: вона у комі. ВIДЕО
В Ірпені Київської області водій збив 13-річну дівчину, яка переходила дорогу. Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
ДТП сталася у вівторок, 14 квітня. Водій "Renault Megane", здійснюючи пересмужування, наїхав на 13-річну дівчину, яка перетинала дорогу.
Дівчинка в комі
Унаслідок наїзду авто дитина дістала тяжкі тілесні ушкодження. Нині дівчинка в комі, за її життя борються лікарі.
Водія затримали
61-річний водій, за попередніми даними, перебував у тверезому стані. Його затримали.
Розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала малолітня дитина (ч. 2 ст. 286 КК України).
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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