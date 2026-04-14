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Новини Відео ДТП в Ірпені
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Водій збив 13-річну дівчинку в Ірпені: вона у комі. ВIДЕО

В Ірпені Київської області водій збив 13-річну дівчину, яка переходила дорогу. Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

ДТП сталася у вівторок, 14 квітня. Водій "Renault Megane", здійснюючи пересмужування, наїхав на 13-річну дівчину, яка перетинала дорогу.

Дівчинка в комі 

Унаслідок наїзду авто дитина дістала тяжкі тілесні ушкодження. Нині дівчинка в комі, за її життя борються лікарі.

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Водія затримали

61-річний водій, за попередніми даними, перебував у тверезому стані. Його затримали.

Розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждала малолітня дитина (ч. 2 ст. 286 КК України).

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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Автор: 

діти (5663) ДТП (4567) Ірпінь (369) Київська область (4726) Бучанський район (199)
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Топ коментарі
+20
А також для тих під@р@сів, які на своїх коритах землі під собою не відчувають, як оте *****, що перлося на відео.
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14.04.2026 22:28 Відповісти
+15
Оно, по ходу, всю жизнь долбо..б. Годы ума не прибавят, если его изначально нема.
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14.04.2026 22:19 Відповісти
+14
дивно читати коментарі, які захищають водія і обвинувачують дитину, тому що водій перестроювався з правового ряда у лівий на пішохідному переході, на перехресті порушив декілька норм пдд...
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14.04.2026 22:30 Відповісти

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