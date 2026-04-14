Водитель сбил 13-летнюю девочку в Ирпене: она в коме. ВИДЕО

В Ирпене Киевской области водитель сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Ребёнок получил тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

ДТП произошло во вторник, 14 апреля. Водитель "Renault Megane", совершая перестроение, наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

Девочка в коме

Вследствие наезда автомобиля ребенок получил тяжелые телесные повреждения. Сейчас девочка в коме, за ее жизнь борются врачи.

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Водителя задержали

61-летний водитель, по предварительным данным, находился в трезвом состоянии. Его задержали.

Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, вследствие которого пострадал малолетний ребенок (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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