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Водитель сбил 13-летнюю девочку в Ирпене: она в коме. ВИДЕО

В Ирпене Киевской области водитель сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Ребёнок получил тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

ДТП произошло во вторник, 14 апреля. Водитель "Renault Megane", совершая перестроение, наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

Девочка в коме 

Вследствие наезда автомобиля ребенок получил тяжелые телесные повреждения. Сейчас девочка в коме, за ее жизнь борются врачи.

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Водителя задержали

61-летний водитель, по предварительным данным, находился в трезвом состоянии. Его задержали.

Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, вследствие которого пострадал малолетний ребенок (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Автор: 

дети (6957) ДТП (7665) Ирпень (378) Киевская область (4755) Бучанский район (184)
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Топ комментарии
+20
А також для тих під@р@сів, які на своїх коритах землі під собою не відчувають, як оте *****, що перлося на відео.
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14.04.2026 22:28 Ответить
+15
Оно, по ходу, всю жизнь долбо..б. Годы ума не прибавят, если его изначально нема.
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14.04.2026 22:19 Ответить
+14
дивно читати коментарі, які захищають водія і обвинувачують дитину, тому що водій перестроювався з правового ряда у лівий на пішохідному переході, на перехресті порушив декілька норм пдд...
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14.04.2026 22:30 Ответить

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