ДТП с погибшей и более 10 пострадавшими в Одессе с участием военного: ГБР устанавливает обстоятельства аварии. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 7 апреля 2026 года около 7:40 на улице Балковской в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что известно?

По предварительным данным, автомобиль "Volkswagen Transporter", за рулем которого находился военнослужащий, столкнулся с маршрутным автобусом.

ДТП в Одессе
ДТП в Одессе
ДТП в Одессе
ДТП в Одессе
ДТП в Одессе

В результате аварии одна пассажирка погибла на месте, еще одиннадцать человек обратились за медицинской помощью.

Водителя — военнослужащего — госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве: будут судить военного, из-за которого погибла мать и получил травмы ребенок. ФОТОрепортаж

Следственные действия

  • Сразу после аварии на место происшествия прибыли сотрудники ГБР и приступили к первоочередным следственным действиям.
  • Возбуждено уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
  • По этой статье грозит до 8 лет лишения свободы.
  • Досудебное расследование продолжается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе автомобиль ТЦК сбил пенсионерку: женщину госпитализировали, ведется расследование. ВИДЕО

То кацапські дрони, то водії неуважні
Що ж це таке. Одні трагедії
07.04.2026 16:25 Ответить
Неетично написано як заголовок, так і саму статтю... Людина у військовій формі, яка управляє власним транспортним засобом, поза межами в/ч, і не виконує службові обов'язки - не посадова особа ЗСУ, а такий же громадянин, як усі... І тому не варто акцентувать це на "військовому статусі" учасника ДТП...
07.04.2026 16:33 Ответить
Не здивуюсь, якщо військовий з ТЦК. Вони вже зовсім знахабніли від безкарності. На будь-яке зауваження у них стандартна відповідь: "...ти поговори ще, сьогодні за тобою приїдуть і нам нас...ти хто ти такий..."
07.04.2026 17:29 Ответить
А тобі вже відомо, що винуватцем ДТП є саме військовослужбовець? Поліція ще розбирається, а ти вже знаєш,..
07.04.2026 17:32 Ответить
А Цензору треба обов'язково наголосити, що за кермом був ВІЙСЬКОВИЙ. Хайпожери.
07.04.2026 16:52 Ответить
 
 