ДТП с погибшей и более 10 пострадавшими в Одессе с участием военного: ГБР устанавливает обстоятельства аварии. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 7 апреля 2026 года около 7:40 на улице Балковской в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что известно?
По предварительным данным, автомобиль "Volkswagen Transporter", за рулем которого находился военнослужащий, столкнулся с маршрутным автобусом.
В результате аварии одна пассажирка погибла на месте, еще одиннадцать человек обратились за медицинской помощью.
Водителя — военнослужащего — госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.
Следственные действия
- Сразу после аварии на место происшествия прибыли сотрудники ГБР и приступили к первоочередным следственным действиям.
- Возбуждено уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
- По этой статье грозит до 8 лет лишения свободы.
- Досудебное расследование продолжается.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що ж це таке. Одні трагедії