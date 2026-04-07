ДТП с погибшей и более 10 пострадавшими в Одессе с участием военного: ГБР устанавливает обстоятельства аварии. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 7 апреля 2026 года около 7:40 на улице Балковской в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что известно?

По предварительным данным, автомобиль "Volkswagen Transporter", за рулем которого находился военнослужащий, столкнулся с маршрутным автобусом.











В результате аварии одна пассажирка погибла на месте, еще одиннадцать человек обратились за медицинской помощью.

Водителя — военнослужащего — госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Читайте также: Смертельное ДТП в Киеве: будут судить военного, из-за которого погибла мать и получил травмы ребенок. ФОТОрепортаж

Следственные действия

Сразу после аварии на место происшествия прибыли сотрудники ГБР и приступили к первоочередным следственным действиям.

Возбуждено уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

По этой статье грозит до 8 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе автомобиль ТЦК сбил пенсионерку: женщину госпитализировали, ведется расследование. ВИДЕО