В Одессе автомобиль ТЦК сбил пенсионерку: женщину госпитализировали, ведется расследование. ВИДЕО
Сегодня утром в Хаджибейском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В результате инцидента пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, пенсионерка получила травмы и была срочно госпитализирована в больницу для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работали правоохранители, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
В Одесском областном ТЦК и СП оперативно отреагировали на происшествие. В ведомстве заявили о начале служебной проверки и заверили в полном сотрудничестве с полицией.
"Мы искренне сочувствуем пострадавшей и ее семье. По факту ДТП назначено расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям водителя", — говорится в сообщении.
Кажись румуни. Судячи з номерів бусика.
То це "калінінградська область 10-річної давнини" чи "псковська облась"?
Давай, вибачайся перед спільнотою, інакше ти сам підтвердиш що ти балабол на ставці!
От дідько, аж на сльозу пробило...
Вони чекали на слідчу групу.
дегенератаІстомінаОдеського ТЦК що ця жіночка перешкоджала законній діяльності "групи оповіщення"
І так - якби її не збили "нашікотики" то її б збили буряти
Скажуть, що бабця сама на бусік стрибала.
А як вони тікають! Вони будуть так саме тікати , як що відчують що їхнім дупам щось загрожує.
Фізіономії позакривали, очі перелякані, поліціант всіх прикриває. Організована злочинна група.
====
От сиджу та чухаю репу - то що це було? Автора! Автора!
Пенсіонерці швидкого одужання і здоровʼя!
А отой "придомовий комітет" - хероїні, тільки орати й знімати..бабці не кинулись допомогати..до ворожки не ходи - вони й клована обирали з такими дебатами..
Це той самий чувак, що ховає ухилянтів у себе зараховуючи у " члєнів Муніціпальної варти"
Так це порушення правил дорожнього руху. І водія покарають згідно закону. Ти чому збудився так, ніколи не читав про ДТП в Україні?
Хоча про що я... мабуть на паперах ніде немає відданих наказів про те що у військових є право ловити людей. Згідно наказів вони група оповіщення і займаються оповіщенням а обмеження свободи то вже якась самодіяльність на місцях.
А в балаклавах... мабуть холодно просто.
Водій бусика не читав, тож не повторюйте його помилку.
Обурює не факт наїзду, а подальша байдужість водія та пасажирів бусика.
Тут потрібна пильність.
Збиваєш - перевіряєш - якщо негоден в тцк - викидаєш.
Годен - пакуєш.
Логіка дуже проста і зрозуміла.
А от вже за тими, хто вчасно не з'явився за повісткою, відправляється поліція і виконує свою функцію (за рішенням суду). Що незрозуміло?
Не потрібно вигадувати велосипед. І заборонено використовувати ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян. Це основи, дивно що доводиться знову і знову про них нагадувати.
Все решта - злочинна самодіяльність бусифікаторів і "добровільних помічників" у балаклавах.
Термін перебування авто на єврономерах в Україні залежить від статусу водія.
Основні правила за категоріями:
Громадяни України (транзит): 5-10 діб (5 днів, якщо в'їзд і виїзд через різні митниці, 10 - через одну).Громадяни України (тимчасове ввезення): Можливе лише за наявності документів про постійний консульський облік за кордоном - до 60 днів на рік.Нерезиденти (іноземці):
Тимчасове ввезення до 1 року (з письмовим декларуванням).
Службовий автомобіль: До 10 діб (потребує підтверджуючих документів).
Цікаво, а якби не автомобіль воєнкомату був, про цю ДТП В Одесі повіломляли б також у центральній пресі?