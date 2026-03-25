Новости ДТП з участием военных
В Одессе автомобиль ТЦК сбил пенсионерку: женщину госпитализировали, ведется расследование. ВИДЕО

Сегодня утром в Хаджибейском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В результате инцидента пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, пенсионерка получила травмы и была срочно госпитализирована в больницу для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работали правоохранители, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

В Одесском областном ТЦК и СП оперативно отреагировали на происшествие. В ведомстве заявили о начале служебной проверки и заверили в полном сотрудничестве с полицией.

"Мы искренне сочувствуем пострадавшей и ее семье. По факту ДТП назначено расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям водителя", — говорится в сообщении.

Внимание! Ненормативная лексика!

25.03.2026 15:02 Ответить
25.03.2026 15:05 Ответить
25.03.2026 15:03 Ответить
Може цих працівників " соціального комплектування" скомпонувати відразу в окопи? А то розукомплектувалися.
25.03.2026 15:02 Ответить
Вони мабуть турецкаподданьіє.
Кажись румуни. Судячи з номерів бусика.
25.03.2026 16:29 Ответить
Альоша! Той що Алекс Алекс #583126 , ану ходи сюди, я тобі щось покажу
То це "калінінградська область 10-річної давнини" чи "псковська облась"?
Давай, вибачайся перед спільнотою, інакше ти сам підтвердиш що ти балабол на ставці!
25.03.2026 15:02 Ответить
Альоша соплі на кулак намотав, та під диваном сидить.
25.03.2026 15:07 Ответить
Серьезно рассчитываете на извинения?).
25.03.2026 15:07 Ответить
Я вірю в ди́во! 😂
25.03.2026 15:13 Ответить
Алекс Алекс, він же Наталья Истомина, працює в чітко заданому напрямку)
25.03.2026 15:10 Ответить
Знаєм ми одного Істоміна з Полтаського ТЧК
25.03.2026 15:26 Ответить
Мосейчук, Казарін, Дикий теж істоміни, хоч і не Істоміни, якщо філософськи на це питання глянути)
25.03.2026 15:29 Ответить
Вважаєте, це він іноді тут пише під ніком "Наталья Истомина"? Мабуть, він через прикру помилку природи народився у ненависній йому чоловічій оболонці, яка тепер стримує та калічить його чутливу жіночу натуру...
От дідько, аж на сльозу пробило...
25.03.2026 15:33 Ответить
хір їх знає. можливо і сімейний підряд
25.03.2026 15:35 Ответить
Ходить навколо, навіть не намагається з'ясувати стан, допомогти, чучело
25.03.2026 15:03 Ответить
А в нього вже заготовлена версія - скаже, що в неї епілепсія, впала сама і вдарилася
25.03.2026 15:19 Ответить
А першу допомогу надати, не навчені?
25.03.2026 15:03 Ответить
Ненавчений (поліцейський) весь час сидів у бусику і навіть не виходив.
Вони чекали на слідчу групу.
25.03.2026 15:10 Ответить
Нет. Только "транспортировка", есть такие Силы.
25.03.2026 15:11 Ответить
Транспортування з метою соціальної підтримки ??
25.03.2026 16:43 Ответить
Чекаємо на офіційну відповідь від дегенератаІстоміна Одеського ТЦК що ця жіночка перешкоджала законній діяльності "групи оповіщення"
І так - якби її не збили "нашікотики" то її б збили буряти
25.03.2026 15:05 Ответить
Тут не наливають, тааварiстч.
25.03.2026 15:39 Ответить
Ви думаєте когось покарають? Ха ха.
Скажуть, що бабця сама на бусік стрибала.

А як вони тікають! Вони будуть так саме тікати , як що відчують що їхнім дупам щось загрожує.
Фізіономії позакривали, очі перелякані, поліціант всіх прикриває. Організована злочинна група.
25.03.2026 15:05 Ответить
Ця жінка диверсантка і перешкоджала законим діям тцк.
25.03.2026 15:08 Ответить
Ти замість валоді краснопопова на зміну вийшов?
25.03.2026 15:20 Ответить
Це, мабуть, була іронія.
25.03.2026 15:25 Ответить
Напевно то був сарказм.
25.03.2026 15:26 Ответить
Іронія - це прихована, тонка насмішка, де слова мають протилежне значення, часто з гумористичним відтінком. Сарказм - це вища, різка і зла форма іронії, спрямована на висміювання або викриття недоліків. Головна відмінність: іронія м'яка та завуальована, тоді як сарказм - відвертий, дошкульний та образливий.
====
От сиджу та чухаю репу - то що це було? Автора! Автора!
25.03.2026 15:47 Ответить
Так,я замість нього.
25.03.2026 15:57 Ответить
Найбільше переймаюсь за пенсіонерку. Аби не виявилось, що вона в розшуку в резерві+ і вчинила дії, що перешкоджають законній діяльності працівників, що здійснюють соціальну підтримку.
25.03.2026 15:14 Ответить
Шкода військовослужбовців ТЦК. Вийшли з надією в очах, глянули - а то не чоловік лежить. А їм же теж треба щось їсти, і додому якусь банкноту принести. А ви зразу на них наговорюєте.
25.03.2026 15:16 Ответить
Передивився відео. То бурят у балаклаві переступив через лежачу пенсіонерку? Це мабуть зйомки з Бучі? Щоб ви повиздихали, разом з вашими виводками, буряти й.....обані.
25.03.2026 15:18 Ответить
В мене саме такі думки. Іноді думаю, що це внжлівиє зеленьіе человечки, которьі заблукали в нас, а добрі ТЦК та СП їх знайшли, обігріли, приютили і на довольствіє взяли, так би мовити всиновили.
25.03.2026 15:36 Ответить
І навіщо ця новина тут, щоб знову наїхати на ТЦК? А з іншими такого не трапляється?
Пенсіонерці швидкого одужання і здоровʼя!
25.03.2026 15:21 Ответить
Трапляється з усіма, питання не стоїть. Але НОРМАЛЬНИЙ водій (а не оте мурло, що під балаклавою ховає кацапське рило) намагається з'ясувати стан потерпілої і якнайшвидше надати або викликати допомогу. А вже про поліцейського навіть питання не стоїть. Точно якут перевдягнений. ДРГ одним словом.
25.03.2026 15:26 Ответить
Балаклава так-то заважає нормально керувати транспортнім засобом. Просто в ній ***** не видно
25.03.2026 15:31 Ответить
"Інших" по судам затаскають, а ці працівники "соціальної підтримки" вже ввечері знову будуть збивати чергового велосипедиста. Тому такі новини повинні тут бути.
25.03.2026 15:26 Ответить
На тцк ніхто не наїхав, бо інакше тут в коментах верещали як недорізані когути. Наїхали на якусь жінку.
25.03.2026 15:32 Ответить
Скоріш за все, бабка з торбами стала перепочити, може й рукою обперлась, сліпа зона....водій по дзеркалам глянув - чисто, от й став здавати..бабці одуження..

А отой "придомовий комітет" - хероїні, тільки орати й знімати..бабці не кинулись допомогати..до ворожки не ходи - вони й клована обирали з такими дебатами..
25.03.2026 15:46 Ответить
А переступив через неї замість надання допомоги "придомовий комітет" чи мудило водій? Якому через балаклаву на цюцюрку нічого не видно?
25.03.2026 15:59 Ответить
На що тільки не йдуть ці кляті ухилянти, навіть перетворюються на літніх жінок та кидаються під колеса бусифіковоза.
25.03.2026 15:23 Ответить
«Серед співробітників Одеського ТЦК немає жодного військового ветерана або людини дотичної до фронту», - Вадим Шипулін, офіцер запасу, ветеран, голова Профспілки ветеранів Одеси після зустрічі з очільником одеського ТЦК.
25.03.2026 15:29 Ответить
Народжений бусифікувати в окоп не полізе
25.03.2026 15:32 Ответить
Дивлячись на деяких з них, він туди фізично не влізе
25.03.2026 15:35 Ответить
Вадим Шипулін-Муніципальна служба: Обіймає посаду заступника директора комунальної установи «Муніципальна варта» (Одеса).

Це той самий чувак, що ховає ухилянтів у себе зараховуючи у " члєнів Муніціпальної варти"
25.03.2026 16:40 Ответить
Діють як бандити. Повідомте хтось Голобородьку, він же бідненький не знає, йому навіть немає часу випити кави і переодягнутися - прямо в однострої з окопа і за кордон. Якби він знав це, то він би розігнав ТЦК, як воєнкомів за пів дня. Сарказм. Якщо правді дивитися в очі, то ця безкарність злочинів, які скоюють ТЦК виникли виключно за однієї людини, яка прагнучи не втратити рейтинги не провела мобілізацію. За цієї однієї людини з борідкою і гундосним виголосом страждає велика Україна. Маєжмо цілу армію СЗЧ.
25.03.2026 15:30 Ответить
У.чому у даному випадку полягає "безкарність"? Що водій наїхав на людину, що знаходилась у сліпій зоні?
Так це порушення правил дорожнього руху. І водія покарають згідно закону. Ти чому збудився так, ніколи не читав про ДТП в Україні?
25.03.2026 16:43 Ответить
Сподіваюсь що ті люди які змусили військових займатись відловом людей, всупереч конституції, призвівши до дискридетації військових, в подальшому понесуть повну відповідальність за свої злочинні накази.

Хоча про що я... мабуть на паперах ніде немає відданих наказів про те що у військових є право ловити людей. Згідно наказів вони група оповіщення і займаються оповіщенням а обмеження свободи то вже якась самодіяльність на місцях.

А в балаклавах... мабуть холодно просто.
25.03.2026 15:32 Ответить
Влітку побачим, коли буде +40 як вони в балаклавах будуть ходить. Возросте мабуть кількість теплових ударів серед працівників ТЧК
25.03.2026 15:37 Ответить
Візьмуть маски від ковіду.Там ж були і ще є хлопкові,в яких не важко не дуже важко дихати,або в гіршому випадку респіратори.Придумають коротше кажучи щось.
25.03.2026 16:10 Ответить
зате по специфічному загару їх можна буди зустрічати серед нас,і не помилишся бо носіння балаклав заборонено з 2014
25.03.2026 16:41 Ответить
Не подія, а якесь свято для кацапів і підкацапників. Злетілися як мухи на чиюсь несподіванку.
25.03.2026 15:37 Ответить
То хто ж у цьому винен? Той хто вчинив злочин чи той хто цей злочин засуджує?
25.03.2026 15:42 Ответить
...чи той, у кого очi повилазили на потилицю, що лiзе пiд колеса автомобiля, ще й ззадi, ще й у мертву зону для огляду, з позицii водiя?
25.03.2026 16:04 Ответить
Читайте ПДР, там все написано. Кров'ю написано, доречі.
Водій бусика не читав, тож не повторюйте його помилку.
25.03.2026 16:08 Ответить
Тиць , та й розвиднiлось . А чи немае iнколи так, що людина кидаеться пiд колеса, чи спереду, чи ззаду? ...чи по своiй волi, а чи й нi, бо перечепився, або наiхав на камiнець, чи вибоiну своею веломашиною, та й впав головою до вашого переднього колеса справа? ЗЫ... якщо людина психiчно здорова, я не вiрю, Що така людина свiдомо хоче розчавити своiм авто другу людину.
25.03.2026 16:21 Ответить
Всяке буває, погоджусь.
25.03.2026 16:29 Ответить
Пані, я розумію, як вам тяжко. Тіко продерли очі, і вже на зміну. Але продеріть їх ще раз, і передивіться відео. Кацапи на відео, ви їх не там шукаєте.
25.03.2026 15:44 Ответить
Там е й очiкуни, котрi мрiють про закiнчення вiйни без iх участi... Це така собi аморфна маса - наслiдок вiдсутностi патрiотичного виховання молодi в 90-2000-х роках. В цьому й ми з вами виннi.
25.03.2026 16:00 Ответить
Тут бабусю випадково збили, здаючи взад. Трапляється.
Обурює не факт наїзду, а подальша байдужість водія та пасажирів бусика.
25.03.2026 15:44 Ответить
А точно то бабуся а не перевдягнутий проклятий ухилянт? Хотів закупитись в магазині, виліз зі схрону?
Тут потрібна пильність.
Збиваєш - перевіряєш - якщо негоден в тцк - викидаєш.
Годен - пакуєш.
Логіка дуже проста і зрозуміла.
25.03.2026 15:50 Ответить
ТЦК зараз вкрай необхідне! Та разом з тим багато питань до тих з них, хто порушує закон, калічить людей і заробляє на відкатах від ухилянтів! Хто дав їм право натягувати балаклави? Якщо в балаклаві - можна розцінювати, що то бандит! Якщо за тобою правда і закон - чому в балаклаві???
25.03.2026 15:39 Ответить
ТЦК необхідне. Але щодо тих, хто калічить людей, доволі часто УСВІДОМЛЕНО, багато питань бути не може. І діалог з ними зазвичай не повинен тривати довше 10-15 секунд.
25.03.2026 15:48 Ответить
Мабуть "моя голова" недоперначиталися?
25.03.2026 16:26 Ответить
Правда твоя, ТЦК зараз вкрай необхідне! На фронті.
25.03.2026 15:59 Ответить
А ухилянтів хто буде пакувати? Чи ухилєсим Закон не писаний і вони можуть його порушувати???
25.03.2026 16:08 Ответить
ТЦК веде реєстр і оповіщує громадян (розсилає/роздає повістки). Цим можуть займатися жінки, доречі.
А от вже за тими, хто вчасно не з'явився за повісткою, відправляється поліція і виконує свою функцію (за рішенням суду). Що незрозуміло?
Не потрібно вигадувати велосипед. І заборонено використовувати ЗСУ для обмеження прав і свобод громадян. Це основи, дивно що доводиться знову і знову про них нагадувати.
Все решта - злочинна самодіяльність бусифікаторів і "добровільних помічників" у балаклавах.
25.03.2026 16:15 Ответить
Визнати людну ухилянтом може лише суд а не ухилянт в балаклаві.
25.03.2026 16:27 Ответить
Без кусня хліба боїшся залишитися, людолов? Пакуй, порушуй закон надалі. Бажаю доброго здоров'я тобі і особливо твоїм рідним. Довгих років життя, щоб прожив багато довше, за тих, кого пакуєш! Гараздів!
25.03.2026 16:37 Ответить
до речі що таке карма в дії приклад сімоньян,чоловік помер у муках,сама ледь не здохла,тепер ще дитина важко хвора....
25.03.2026 16:44 Ответить
Просте питання, чого тцк відділів багато по Україні в речник тільки один? У вас що , грошей не вистачає ще одного найняти? Наташка істоміна будеш речником? Зовсім без палева)
25.03.2026 15:42 Ответить
Так я не поняв, а що це вони на євробляхах розсікають?
Термін перебування авто на єврономерах в Україні залежить від статусу водія.
Основні правила за категоріями:

Громадяни України (транзит): 5-10 діб (5 днів, якщо в'їзд і виїзд через різні митниці, 10 - через одну).Громадяни України (тимчасове ввезення): Можливе лише за наявності документів про постійний консульський облік за кордоном - до 60 днів на рік.Нерезиденти (іноземці):

Тимчасове ввезення до 1 року (з письмовим декларуванням).

Службовий автомобіль: До 10 діб (потребує підтверджуючих документів).
25.03.2026 15:49 Ответить
Мені теж цікаво ТЦК на чиїх це автомобілях і за чий рахунок роз'їджають? Я за час війни задонатив на дрони і на авто військовим більше 80тис.грн. Тільки чомусь у військових як не вистачало автомобілів так і не вистачає, зате у ТЦК авто які хочеш. Про мусорів вже даже не кажу, які кожен місяць їздять на новеньких позашляховиках і легковиках бізнескласу.
25.03.2026 15:55 Ответить
Придивіться уважно до дверей бусика, настільки вони покоцані. Тому бусику УБД слід призначати. Не одному дядькові ними руки та ноги поламали.
25.03.2026 16:01 Ответить
Я гадаю що це роблять навмисно, наймають тітушок і спортсменів щоб кошмарити людей під виглядом військових, щоб дискредитувати реальних військових перед виборами. Бо не дивно що влада боїться що після війни багато реальних військових піде на вибори. А після цього народ буде від людей в формі в штани срати і тікати. а не голосувати за них. А голосувати якраз підуть за тих хто буде солодко співати про мир і про захист населення від ТЦК. Не дурно є така народна мудрість, що не можеш запобігти біді то очоль її. Так і тут, рашисти і внутрішні вороги України не можуть запобігти мобілізації тому вирішили її ''очолити'' і направити її проти самого народу
25.03.2026 15:51 Ответить
Не задумувався про теорію спеціальної дескридетації військових... Хоча звучить доволі логічно. Адже у випадку великої підтримки армії люди могли би обєднатись навколо військових а не голобородьок.
25.03.2026 16:01 Ответить
Йо-пэ-рэсэ-тээ... та тут шаленно тегаються доморощенi ухилянти-очiкуни(закiнчення вiйни без iх участi). ЗЫ... Про те, що позаду авто е мертва зона, жiночка амнезiйка й не здогадувалась. Козлы-рiдня, хто ii саму випускае на вулицю. А ГРАМОТiЯМ ЩЕ ОКОШЕЛИТЬСЯ, КОЛИ Й до них пiд колеса потрапить роззява. Ось тодi i ми пояхидничаемо. А ваапше-та зэбилу удалось стравить гражданских с военными. Теперь и военные помазаны с главзебом, будут за него массу тащить . Кто умный и вкурит , шо и к чему , тот свалит из ТЦК, как конторы по воровству людей, за что рано или поздно всей камарильей предстанут перед судом... Твердолобые же лягут на плаху за зепонюшку табачка.
25.03.2026 15:54 Ответить
Що це за суміш суржика з кацапською помножена на 40 градусів? Людей обурює що якийсь штемп у балаклаві переступає через літню жінку. Тобі таке нормально?
25.03.2026 16:04 Ответить
... пане, якщо людина порихтована лiпше ii не чiпати , най медики про те дбають. До того ж це як-не як - стресова ситуацiя i люди, мiсцями, починають дiяти, у станi афекуту, аллогiчно, та неадекватно. З цього приводу, полiцiя при складеннi протоколу по ДТП не тисне на винного, а навпаки, - заспокоюе.
25.03.2026 16:10 Ответить
Пукан бомбард'є? 100 придави, відпустить
25.03.2026 16:10 Ответить
Звичайно ж, затятий ухилянт?
25.03.2026 16:23 Ответить
Чому ж, в мене бронь. Хміль відпустив?
25.03.2026 16:33 Ответить
ти знаєш, можеш не продовжувати: те шо у тебе 8 незакінчених класів і так видно. Відкрий ПДР і почитай правила проїзду пішохідних зон. Та і взагалом ПДР. Ти або дурачок, або під нього косиш
25.03.2026 16:38 Ответить
Це вже як анекдот. -Навіщо ви збили велосипедиста? -Ми думали що він ухилянт і злочинець. -То ви його тягнете в тюрьму? -Ні, ми його веземо в армію щоб дати йому автомат.- Ви хочете злочинцю дати автомат? - Так. Ми хочемо щоб він нас захищав від рашистів.
25.03.2026 16:02 Ответить
Легкі тілесні на незарєстрованому авто (польські бляхи, по суті - волонтери купили). Нууу... Нє, завтра напишуть, шо вона "сама кинулася георічно під авто, уберігаючи ухилянтів". А чуваків відмажуть. У нас же ш все на паузі , все шо можна
25.03.2026 16:34 Ответить
Вона кудись побігла! А в них вийшло машинально.
25.03.2026 16:37 Ответить
А могли бы буряты изнасиловать и расстрелять. А так, ну бывает... война как никак.
25.03.2026 16:40 Ответить
От добре що таку важливу новину виділили жирним шрифтом. Це ж ніколи в історії України не було такого, щоб було скоєнА ДТП...
Цікаво, а якби не автомобіль воєнкомату був, про цю ДТП В Одесі повіломляли б також у центральній пресі?
25.03.2026 16:45 Ответить
 
 