В Одессе автомобиль ТЦК сбил пенсионерку: женщину госпитализировали, ведется расследование. ВИДЕО

Сегодня утром в Хаджибейском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В результате инцидента пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, пенсионерка получила травмы и была срочно госпитализирована в больницу для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работали правоохранители, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

В Одесском областном ТЦК и СП оперативно отреагировали на происшествие. В ведомстве заявили о начале служебной проверки и заверили в полном сотрудничестве с полицией.

"Мы искренне сочувствуем пострадавшей и ее семье. По факту ДТП назначено расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка действиям водителя", — говорится в сообщении.

