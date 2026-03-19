Новости ДТП в котором участвовала судья
Судья, сбившая двух подростков на переходе в Харькове, предстанет перед судом, - прокуратура

В Харькове завершили расследование громкого ДТП, в котором судья сбила двух несовершеннолетних на пешеходном переходе. Девочки получили тяжкие травмы, одна из них до сих пор находится без сознания. 

Досудебное расследование завершено. Судье инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Установлено, что водительница, двигаясь по улице Дудинской в Харькове, не снизила скорость и не остановилась перед "зеброй", несмотря на наличие пешеходов.

В результате наезда 14-летняя девушка до сих пор находится в реанимации без сознания. 13-летняя пострадавшая пришла в себя в январе 2026 года и проходит реабилитацию.

Экспертизы подтвердили, что у водителя была техническая возможность избежать наезда - никаких препятствий или неисправностей автомобиля не установлено.

"Жизнь и здоровье ребенка - высшая ценность. Никакой статус не может служить оправданием для пренебрежения правилами безопасности на дороге. Каждый, кто садится за руль, берет на себя ответственность. Прокуратура совместно с коллегами из ГБР провела тщательное расследование. Теперь наша задача - обеспечить качественное обвинение в суде и объективное рассмотрение дела. Когда речь идет о детях - ответственность возрастает в разы", - отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

Адвокаты не явятся,розгляд справы отложат лет на десять.
19.03.2026 10:50 Ответить
У сіддівських-прокурорських, буде то діарея, то місячні, то відгули за прогули, то хрестини, то за сімейними… Притягнуть волинку, як і з беркутньою, та й відпустять….
19.03.2026 11:48 Ответить
А коли перед судом нарешті постане суддя-вбивця Тандир? Досі йде "розслідування"?
19.03.2026 10:52 Ответить
Прокурорські з суддівськими формують нову ВРАДІЇВКУ з проханням їх усіх просто і дієво вішати перед службовими будівлями!! Для наочності їх покарання за бездіяльність і саботування!!
19.03.2026 11:50 Ответить
виправдають, а родичів загиблих дітей заставлять виплачувати матеріальну та моральну шкоду???ну по прикладу дтп у Броварах на зупинці .....
19.03.2026 10:53 Ответить
Нічого собі заява, ціла суддя постане перед судом. Повісити на дереві край дороги, щоб всі бачили, бо **** виплутається, захоче компенсацію.
19.03.2026 11:03 Ответить
тяжба розпочнеться..суддовий тіятр пдрів..
19.03.2026 11:18 Ответить
Та тишо, серйозно?!
Хіба у нас судять за скоєний злочин?!
Це хто ще таке придумав, карати вбивць, а?!!
19.03.2026 11:22 Ответить
вона ще не мобілізувалась?
19.03.2026 11:32 Ответить
у якості потерпілої
19.03.2026 12:10 Ответить
 
 