Судья, сбившая двух подростков на переходе в Харькове, предстанет перед судом, - прокуратура
В Харькове завершили расследование громкого ДТП, в котором судья сбила двух несовершеннолетних на пешеходном переходе. Девочки получили тяжкие травмы, одна из них до сих пор находится без сознания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Досудебное расследование завершено. Судье инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Установлено, что водительница, двигаясь по улице Дудинской в Харькове, не снизила скорость и не остановилась перед "зеброй", несмотря на наличие пешеходов.
В результате наезда 14-летняя девушка до сих пор находится в реанимации без сознания. 13-летняя пострадавшая пришла в себя в январе 2026 года и проходит реабилитацию.
Экспертизы подтвердили, что у водителя была техническая возможность избежать наезда - никаких препятствий или неисправностей автомобиля не установлено.
"Жизнь и здоровье ребенка - высшая ценность. Никакой статус не может служить оправданием для пренебрежения правилами безопасности на дороге. Каждый, кто садится за руль, берет на себя ответственность. Прокуратура совместно с коллегами из ГБР провела тщательное расследование. Теперь наша задача - обеспечить качественное обвинение в суде и объективное рассмотрение дела. Когда речь идет о детях - ответственность возрастает в разы", - отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.
Что предшествовало?
- 18 декабря 2025 года судья, управляя автомобилем, совершила наезд на двух девочек 13 и 14 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обе получили тяжелые травмы.
- 20 декабря судье было вручено уведомление о подозрении.
Хіба у нас судять за скоєний злочин?!
Це хто ще таке придумав, карати вбивць, а?!!