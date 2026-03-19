Судья, сбившая двух подростков на переходе в Харькове, предстанет перед судом, - прокуратура

В Харькове завершили расследование громкого ДТП, в котором судья сбила двух несовершеннолетних на пешеходном переходе. Девочки получили тяжкие травмы, одна из них до сих пор находится без сознания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Досудебное расследование завершено. Судье инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Установлено, что водительница, двигаясь по улице Дудинской в Харькове, не снизила скорость и не остановилась перед "зеброй", несмотря на наличие пешеходов.

В результате наезда 14-летняя девушка до сих пор находится в реанимации без сознания. 13-летняя пострадавшая пришла в себя в январе 2026 года и проходит реабилитацию.

Экспертизы подтвердили, что у водителя была техническая возможность избежать наезда - никаких препятствий или неисправностей автомобиля не установлено.

"Жизнь и здоровье ребенка - высшая ценность. Никакой статус не может служить оправданием для пренебрежения правилами безопасности на дороге. Каждый, кто садится за руль, берет на себя ответственность. Прокуратура совместно с коллегами из ГБР провела тщательное расследование. Теперь наша задача - обеспечить качественное обвинение в суде и объективное рассмотрение дела. Когда речь идет о детях - ответственность возрастает в разы", - отметил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

Что предшествовало?