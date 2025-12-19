Судья на Харьковщине сбила двух подростков на пешеходном переходе, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту ДТП в Харьковской области с участием судьи районного суда. По предварительным данным, автомобиль под ее управлением наехал на двух несовершеннолетних девушек, переходившим дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Судья сбила подростков на переходе

По имеющейся информации, 18 декабря ориентировочно в 16:00 автомобиль под управлением судьи наехал на двух девушек в возрасте 13 и 14 лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате аварии девочки получили травмы различной степени тяжести. Медики доставили их в больницу.

Водитель была трезвой

На место происшествия сразу выехали следователи ГБР. Предварительно установлено, что водитель была трезвой.

Расследование проводится по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Готовится сообщение о подозрении.

