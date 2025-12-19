РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10975 посетителей онлайн
Новости ДТП в котором участвовала судья
2 088 24

Судья на Харьковщине сбила двух подростков на пешеходном переходе, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту ДТП в Харьковской области с участием судьи районного суда. По предварительным данным, автомобиль под ее управлением наехал на двух несовершеннолетних девушек, переходившим дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Судья сбила подростков на переходе

По имеющейся информации, 18 декабря ориентировочно в 16:00 автомобиль под управлением судьи наехал на двух девушек в возрасте 13 и 14 лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате аварии девочки получили травмы различной степени тяжести. Медики доставили их в больницу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Днепропетровской области в ДТП со школьным автобусом погибли 2 человека, 7 человек, в том числе ребенок, травмированы. ФОТОрепортаж

Водитель была трезвой

На место происшествия сразу выехали следователи ГБР.  Предварительно установлено, что водитель была трезвой.

 Расследование проводится по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Готовится сообщение о подозрении.

Читайте также: Приговор экс-сотруднику прокуратуры Молочному, совершившему смертельное ДТП, будет обжалован как слишком мягкий, - Кравченко

ГБР расследует наезд на подростков с участием судьи районного суда
ГБР расследует наезд на подростков с участием судьи районного суда

Автор: 

ДТП (7781) судья (2680) Харьковская область (2049)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Нічого їй не буде. Відкупиться...
показать весь комментарий
19.12.2025 16:13 Ответить
+5
судьи своих не бросают
показать весь комментарий
19.12.2025 16:12 Ответить
+5
твереза..?
а на наркоту,..
конролювали?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
судьи своих не бросают
показать весь комментарий
19.12.2025 16:12 Ответить
Нічого їй не буде. Відкупиться...
показать весь комментарий
19.12.2025 16:13 Ответить
твереза..?
а на наркоту,..
конролювали?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:14 Ответить
шо то за легендарна суддя шо не бухає за кермом та їздить на дешевій лушпайці 😇
показать весь комментарий
19.12.2025 16:14 Ответить
це про Хюндай?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:38 Ответить
ЛЮДИ! НАДЕНЬТЕ НА СВОИХ ДЕТЕЙ, ДА И НА СЕБЯ СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ МЕТКИ! КОГДА НЕ ГОРИТ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВОДИТЕЛЬ ВАС НЕ ВИДИТ!!!
показать весь комментарий
19.12.2025 16:14 Ответить
Це тільки судді та депутати не бачать !
показать весь комментарий
19.12.2025 16:18 Ответить
Уверен, что вы не водитель.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:28 Ответить
Совет очень верный, но в данном случае освещённый переход и знаки имеются.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:33 Ответить
На переходах, де немає світлофора, водії гонять так що як тільки не відскочив, то зіб'є і не зупиниться
показать весь комментарий
19.12.2025 16:33 Ответить
Ездить научись та будеш видеть.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:34 Ответить
У меня стаж 50 лет. Поэтому и учу тебя, сявка.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:59 Ответить
Ст. 286 ч. 2.....тяжкі тілесні,або смерть... Мабуть сильно вдарила....
показать весь комментарий
19.12.2025 16:15 Ответить
При таких вмятинах на капоті потрібно тримати за тих дівчаток кулачки, щоб вижили....
показать весь комментарий
19.12.2025 16:19 Ответить
Гроші на неї є !
показать весь комментарий
19.12.2025 16:17 Ответить
Нехіло потвора влупила по діткам !
ПДД не читала і не виконує, лялякала по телефону...
Мобілізується і гудбай...
показать весь комментарий
19.12.2025 16:25 Ответить
А що, судді не мають права на переході збивати, даже якщо вона за грошіма поспішала. І це пом'якшує її провину.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:29 Ответить
100 відсотків транділа по телефону. В нас реально не вистачає закону про заборону розмовляти від час керування авто. Штраф має бути не менше мінімальної зарплати а той більше.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:31 Ответить
А як контролювати? Ну от зупинили людину та кажуть: ти розмовляв по мобільному, ми бачили. А вона взагалі глухоніма))) та чи будуть в це вникати, отакі судді?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:39 Ответить
Як не менти то судді саме ці категорії дуже часто скоюють дтп ,відчуваючи свою безкарність.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:35 Ответить
Тре прийняти закон,як раніше ,шоб холопи стояли навколішки, край дороги, поки їде барин. Тоді не будуть їх давити.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:36 Ответить
Може дывчатам не великий срок дадуть, вони ж неумисно, ще мабуть й намагалися увернутися від зіткнення з стоячим авто.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:38 Ответить
Але за ремонт автівки заплатити все таки доведеться. Бо суддисі платити не годиться - ганьба буде.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:50 Ответить
 
 