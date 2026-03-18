ВАКС назначил залог в размере более 1,3 млн грн для судьи по делу о подстрекательстве адвоката к даче взятки

Высший антикоррупционный суд Украины назначил меру пресечения в виде залога в размере более 1,3 млн грн судье из Луганской области, которого подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВАКС.

Меру пресечения в виде залога

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к одному из судей Луганской области, который командирован в районный суд Черновицкой области, меру пресечения в виде залога в размере 1 331 200 грн.

Указанное лицо подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Что предшествовало

16 марта Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили судью, командированного в один из судов Черновицкой области, который подстрекал адвоката передать 30 тыс. долларов взятки судье в Киеве за оправдательный приговор.

