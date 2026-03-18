ВАКС обрав заставу понад 1,3 млн грн для судді у справі про підбурювання адвоката до хабаря

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді застави понад 1,3 млн грн судді з Луганської області, якого підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.

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Запобіжний захід у вигляді застави

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до одного із суддів Луганської області, який відряджений до районного суду Чернівецької області, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 331 200 грн.

Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

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Що передувало

16 березня Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України викрили суддю, відрядженого до одного із судів у Чернівецькій області, який підбурював адвоката передати $30 тис. хабаря судді у Київ за виправдувальний вирок.

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