ВАКС обрав заставу понад 1,3 млн грн для судді у справі про підбурювання адвоката до хабаря
Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід у вигляді застави понад 1,3 млн грн судді з Луганської області, якого підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВАКС.
Запобіжний захід у вигляді застави
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до одного із суддів Луганської області, який відряджений до районного суду Чернівецької області, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 331 200 грн.
Вказана особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.
Що передувало
16 березня Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро України викрили суддю, відрядженого до одного із судів у Чернівецькій області, який підбурював адвоката передати $30 тис. хабаря судді у Київ за виправдувальний вирок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль