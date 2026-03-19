Суддя, яка збила двох підлітків на переході в Харкові, постане перед судом, - прокуратура

У Харкові завершили розслідування резонансної ДТП, у якій суддя збила двох неповнолітніх на пішохідному переході. Дівчата отримали тяжкі травми, одна з них досі перебуває без свідомості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Досудове розслідування завершено. Судді інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим (ч. 2 ст. 286 КК України).

Встановлено, що водійка, рухаючись вулицею Дудинської у Харкові, не зменшила швидкість і не зупинилася перед "зеброю", попри наявність пішоходів.

Також читайте: Вручено підозру судді, яка збила дитину на пішохідному переході у Кривому Розі: хлопчик досі у важкому стані

Унаслідок наїзду 14-річна дівчина досі перебуває в реанімації без свідомості. 13-річна потерпіла отямилася у січні 2026 року та проходить реабілітацію.

Експертизи підтвердили, що водійка мала технічну можливість уникнути наїзду - жодних перешкод чи несправностей авто не встановлено.

"Життя та здоров’я дитини — найвища цінність. Жоден статус не може бути виправданням для нехтування правилами безпеки на дорозі. Кожен, хто сідає за кермо, бере на себе відповідальність. Прокуратура спільно з колегами з ДБР провели ретельне розслідування. Тепер наше завдання — забезпечити якісне обвинувачення в суді і об’єктивний розгляд справи. Коли йдеться про дітей — відповідальність зростає в рази", — зазначив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

Також читайте: ВАКС обрав заставу понад 1,3 млн грн для судді у справі про підбурювання адвоката до хабаря

Що передувало?