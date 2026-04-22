В Болгарии после ДТП трое украинцев остаются в больнице

В Болгарии после аварии автобуса с украинцами трое пострадавших остаются в больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 апреля на трассе Бургас – Малко-Тырново недалеко от границы с Турцией. Вследствие аварии погибли двое граждан Украины, еще как минимум 16 человек получили травмы различной степени тяжести.

Состояние пострадавших и действия дипломатов

В МИД уточнили, что трое украинцев в настоящее время продолжают лечение в медицинском учреждении. Остальные пострадавшие после оказания первой помощи отказались от дальнейшей госпитализации.

Читайте: Водитель сбил 13-летнюю девочку в Ирпене: она в коме. ВИДЕО

Водитель автобуса задержан, правоохранительные органы Болгарии выясняют все обстоятельства происшествия.

Украинские консулы установили связь с родственниками погибших и оказывают необходимую помощь для возвращения тел на Родину. Также организована дальнейшая перевозка пассажиров: часть туристов доставят в Стамбул, а желающих вернуться — в Украину.

Подробности

Авария произошла на дороге Бургас-Малко-Тырново, недалеко от контрольно-пропускного пункта, ведущего в Турцию.

По предварительной информации, автобус, в котором находились 37 пассажиров и двое водителей, все граждане Украины, остановился после того, как у него закончилось топливо. Как только пассажиры вышли и собрались позади автомобиля, он неожиданно начал двигаться задним ходом.

Представители правоохранительных органов заявили, что автобус въехал в группу людей, а затем перевернулся в кювет.

Как следствие, два пассажира погибли, 16 человек получили травмы, некоторые из них — в тяжелом состоянии. Медики доставили шестерых пострадавших в больницы Бургаса, еще десятерых — в центр неотложной помощи в Малко-Тырново.

Читайте также: ДТП с погибшим и более чем десятью пострадавшими в Одессе с участием военного: ГБР устанавливает обстоятельства аварии. ФОТОрепортаж