Двое украинцев погибли, 16 пострадали в результате ДТП в Болгарии, - СМИ. ФОТО
У турецкой границы в Болгарии пассажирский автобус врезался в группу украинцев, стоявших позади. В результате погибли два человека, 16 человек получили травмы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Novinite.
Подробности
Авария произошла на дороге Бургас-Малко-Тирново, недалеко от контрольно-пропускного пункта, ведущего в Турцию.
По предварительной информации, автобус, в котором находились 37 пассажиров и два водителя, все граждане Украины, остановился после того, как у него закончилось топливо. Как только пассажиры вышли и собрались позади автомобиля, он неожиданно начал двигаться задним ходом.
Представители правоохранительных органов заявили, что автобус въехал в группу людей, а затем перевернулся в кювет.
В результате два пассажира погибли, 16 человек получили травмы, некоторые из них — в тяжелом состоянии. Медики доставили шестерых пострадавших в больницы Бургаса, еще десятерых — в центр неотложной помощи в Малко-Тирново.
Остальных пассажиров пока временно разместили в дневном центре в приграничном городе, где им оказали медицинскую помощь и предоставили предметы первой необходимости.
Местные чиновники сообщили, что автобус ехал в Турцию в рамках поездки с участием граждан Украины, в частности некоторых беженцев, проживающих в Бургасе.
Водителя автобуса задержала региональная полиция Малко-Тирново. Ведется расследование.
