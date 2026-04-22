Двое украинцев погибли, 16 пострадали в результате ДТП в Болгарии, - СМИ. ФОТО

У турецкой границы в Болгарии пассажирский автобус врезался в группу украинцев, стоявших позади. В результате погибли два человека, 16 человек получили травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Novinite.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Авария произошла на дороге Бургас-Малко-Тирново, недалеко от контрольно-пропускного пункта, ведущего в Турцию.

По предварительной информации, автобус, в котором находились 37 пассажиров и два водителя, все граждане Украины, остановился после того, как у него закончилось топливо. Как только пассажиры вышли и собрались позади автомобиля, он неожиданно начал двигаться задним ходом.

Представители правоохранительных органов заявили, что автобус въехал в группу людей, а затем перевернулся в кювет.

В результате два пассажира погибли, 16 человек получили травмы, некоторые из них — в тяжелом состоянии. Медики доставили шестерых пострадавших в больницы Бургаса, еще десятерых — в центр неотложной помощи в Малко-Тирново.

Остальных пассажиров пока временно разместили в дневном центре в приграничном городе, где им оказали медицинскую помощь и предоставили предметы первой необходимости.

Местные чиновники сообщили, что автобус ехал в Турцию в рамках поездки с участием граждан Украины, в частности некоторых беженцев, проживающих в Бургасе.

Водителя автобуса задержала региональная полиция Малко-Тирново. Ведется расследование.

