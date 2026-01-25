Автобус с детьми из Киева перевернулся на Закарпатье: есть травмированные

На Закарпатье из-за гололеда микроавтобус Mercedes Sprinter, который перевозил детей из Киева на отдых, съехал с дороги и перевернулся на бок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Закарпатский центр экстренной медицинской помощи.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале







Что известно о ДТП?

"Сегодня в 8.36 на линию 103 поступил вызов: между Перечином и Заречово микроавтобус с детьми в кювете. Среди пострадавших - шестеро детей в возрасте 8-14 лет и одна женщина. Все осмотрены, получили необходимую помощь", - говорится в сообщении.

По данным медиков, один мальчик с травмами средней тяжести госпитализирован в Мукачевскую областную детскую больницу. Остальных пострадавших участников ДТП доставили в медицинские учреждения Ужгорода. По предварительным данным, опасных для жизни травм нет, состояние пострадавших стабильное.

Предупреждение для водителей

В Центре экстренной медицинской помощи предупредили водителей об опасности на дорогах: из-за оттаивания снега на асфальте появилась вода, под которой может быть лед. Рекомендуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и быть максимально осторожными на горных участках.

