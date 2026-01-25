Автобус із дітьми з Києва перекинувся на Закарпатті: є травмовані

На Закарпатті через ожеледицю мікроавтобус Mercedes Sprinter, який перевозив дітей із Києва на відпочинок, з’їхав з дороги та перекинувся на бік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі







Що про ДТП відомо?

"Сьогодні о 8.36 на лінію 103 надійшов виклик: між Перечином та Зарічово мікроавтобус з дітьми у кюветі. Серед постраждалих - шестеро дітей віком 8-14 років та одна жінка. Усі оглянуті, отримали необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

За даними медиків, один хлопчик з травмами середньої важкості госпіталізований до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Інших постраждалих учасників ДТП доправили до медичних закладів Ужгорода. За попередніми даними, життєзагрожуючих травм немає, стан постраждалих стабільний.

Попередження для водіїв

У Центрі екстреної медичної допомоги попередили водіїв про небезпеку на дорогах: через підтанення снігу на асфальті з’явилася вода, під якою може бути лід. Рекомендують зменшити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та бути максимально обережними на гірських ділянках.

