4 945 2

Автобус із дітьми з Києва перекинувся на Закарпатті: є травмовані

На Закарпатті через ожеледицю мікроавтобус Mercedes Sprinter, який перевозив дітей із Києва на відпочинок, з’їхав з дороги та перекинувся на бік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

ДТП на Закарпатті
Що про ДТП відомо?

"Сьогодні о 8.36 на лінію 103 надійшов виклик: між Перечином та Зарічово мікроавтобус з дітьми у кюветі. Серед постраждалих - шестеро дітей віком 8-14 років та одна жінка. Усі оглянуті, отримали необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

За даними медиків, один хлопчик з травмами середньої важкості госпіталізований до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Інших постраждалих учасників ДТП доправили до медичних закладів Ужгорода. За попередніми даними, життєзагрожуючих травм немає, стан постраждалих стабільний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус "Відень-Київ" потрапив у ДТП на Львівщині: дев’ять пасажирів звернулися по меддопомогу. ФОТОрепортаж

Попередження для водіїв 

У Центрі екстреної медичної допомоги попередили водіїв про небезпеку на дорогах: через підтанення снігу на асфальті з’явилася вода, під якою може бути лід. Рекомендують зменшити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та бути максимально обережними на гірських ділянках.

Також читайте: ДТП за участю 13 авто сталася у Києві: ускладнено рух у напрямку Вишгорода. ФОТО

Не через ожеледицю.
Я в Закарпаття їздив ще в 1970-х 80-х роках.Тоді дороги ще ніхто не посипав і про зимову гуму не знали.
Апосто їздили трохи не так.
25.01.2026 18:12 Відповісти
Вчора вдень був + і йшов дощ а вночі підморозило-водій не врахував ці застереження.
25.01.2026 21:14 Відповісти
 
 