Автобус із дітьми з Києва перекинувся на Закарпатті: є травмовані
На Закарпатті через ожеледицю мікроавтобус Mercedes Sprinter, який перевозив дітей із Києва на відпочинок, з’їхав з дороги та перекинувся на бік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.
Що про ДТП відомо?
"Сьогодні о 8.36 на лінію 103 надійшов виклик: між Перечином та Зарічово мікроавтобус з дітьми у кюветі. Серед постраждалих - шестеро дітей віком 8-14 років та одна жінка. Усі оглянуті, отримали необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
За даними медиків, один хлопчик з травмами середньої важкості госпіталізований до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Інших постраждалих учасників ДТП доправили до медичних закладів Ужгорода. За попередніми даними, життєзагрожуючих травм немає, стан постраждалих стабільний.
Попередження для водіїв
У Центрі екстреної медичної допомоги попередили водіїв про небезпеку на дорогах: через підтанення снігу на асфальті з’явилася вода, під якою може бути лід. Рекомендують зменшити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції та бути максимально обережними на гірських ділянках.
Я в Закарпаття їздив ще в 1970-х 80-х роках.Тоді дороги ще ніхто не посипав і про зимову гуму не знали.
Апосто їздили трохи не так.