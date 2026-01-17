Автобус "Відень-Київ" потрапив у ДТП на Львівщині: дев’ять пасажирів звернулися по меддопомогу. ФОТОрепортаж
На Львівщині в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус, який виконував міжнародний рейс "Відень-Київ", унаслідок чого є постраждалі, зокрема сім осіб доставлено до лікарні
Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що ДТП сталася сьогодні, 17 січня, близько восьмої години ранку на автодорозі "Київ-Чоп" у межах села Любінці Стрийського району.
Попередньо встановлено, що рейсовий автобус Setra сполученням "Відень-Київ", яким керував 59-річний водій, виїхав за межі проїзної частини дороги, наїхав на металевий відбійник і далі - на дерево.
На момент аварії в салоні автобуса перебували 25 пасажирів.
Постраждалі в ДТП
За попередніми даними, девʼять пасажирів автобуса віком від 19 до 69 років, звернулися по медичну допомогу, семеро з них доставлені до лікарні - зараз медики уточнюють їхні діагнози.
Повідомляється, шо інших пасажирів поліцейські доставили до пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції, де з ними працюють поліцейські психологи. Там люди можуть зігрітися, випити гарячих напоїв, перекусити та дочекатись прибуття іншого автобуса.
На місці аварії працюють правоохоронці, зокрема слідчі - встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.
