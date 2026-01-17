Автобус "Відень-Київ" потрапив у ДТП на Львівщині: дев’ять пасажирів звернулися по меддопомогу. ФОТОрепортаж

На Львівщині в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус, який виконував міжнародний рейс "Відень-Київ", унаслідок чого є постраждалі, зокрема сім осіб доставлено до лікарні

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

ДТП з автобусом "Відень-Київ" на Львівщині

Що відомо?

Зазначається, що ДТП сталася сьогодні, 17 січня, близько восьмої години ранку на автодорозі "Київ-Чоп" у межах села Любінці Стрийського району.

Попередньо встановлено, що рейсовий автобус Setra сполученням "Відень-Київ", яким керував 59-річний водій, виїхав за межі проїзної частини дороги, наїхав на металевий відбійник і далі - на дерево.

ДТП з автобусом "Відень-Київ" на Львівщині

На момент аварії в салоні автобуса перебували 25 пасажирів.

Постраждалі в ДТП

За попередніми даними, девʼять пасажирів автобуса віком від 19 до 69 років, звернулися по медичну допомогу, семеро з них доставлені до лікарні - зараз медики уточнюють їхні діагнози.

ДТП з автобусом "Відень-Київ" на Львівщині

Повідомляється, шо інших пасажирів поліцейські доставили до пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції, де з ними працюють поліцейські психологи. Там люди можуть зігрітися, випити гарячих напоїв, перекусити та дочекатись прибуття іншого автобуса.

На місці аварії працюють правоохоронці, зокрема слідчі - встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.

ДТП з автобусом "Відень-Київ" на Львівщині

Що по іноземним громадянам? Скільки патріоток везли свого австрійця на екскурсію?
17.01.2026 14:37 Відповісти
їхав вчора з Києва в напрямку Львова вантажним авто-90км на год,то автобуси мене обганяли як стоячого .а потім маєм таке
17.01.2026 15:18 Відповісти
Хапанув на перевищеній швидкості правим колесом слизького узбіччя і повело. Повнистю провина водія та фірми, яка посадила старця за кермо. Керувати міжнародні буси мають чоловикі 35-45 років, коли є досвід та реакція ще на рівні.
17.01.2026 16:24 Відповісти
Старця? Такого "старця" ще й забусярити можуть. Є така байка,якщо вважаєш себе старим і хворим, йдеш в тецека і вони тобі докажуть що ти ще молодий і здоровий
17.01.2026 17:12 Відповісти
 
 