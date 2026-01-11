Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на Львівщині: одна людина загинула, п’ятеро травмованих. ФОТОрепортаж

Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали внаслідок зіткнення мікроавтобуса й вантажівки у Львівській області. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Про це повідомляє поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі аварії

Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 11 січня, близько 12:30, у селищі Краковець Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Вenz та вантажівки Volvo, за кермом яких перебували 38-річні водії.

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Є загибла та постраждалі

"Від отриманих внаслідок ДТП травм 34-річна пасажирка мікроавтобуса загинула на місці події. Ще п’ятеро пасажирів мікроавтобуса віком від 18 до 61 року отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", - сказано в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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