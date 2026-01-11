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Новини Фото ДТП
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Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на Львівщині: одна людина загинула, п’ятеро травмованих. ФОТОрепортаж

Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали внаслідок зіткнення мікроавтобуса й вантажівки у Львівській області. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Про це повідомляє поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі аварії

Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 11 січня, близько 12:30, у селищі Краковець Яворівського району.

ДТП сталося на Львівщині

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Вenz та вантажівки Volvo, за кермом яких перебували 38-річні водії.

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Є загибла та постраждалі 

"Від отриманих внаслідок ДТП травм 34-річна пасажирка мікроавтобуса загинула на місці події. Ще п’ятеро пасажирів мікроавтобуса віком від 18 до 61 року отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", - сказано в повідомленні.

ДТП сталося на Львівщині

ДТП сталося на Львівщині

Відкрито кримінальне провадження 

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

ДТП сталося на Львівщині

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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Автор: 

ДТП (4569) Краковець (1)
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