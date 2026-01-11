Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою на Львівщині: одна людина загинула, п’ятеро травмованих. ФОТОрепортаж
Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали внаслідок зіткнення мікроавтобуса й вантажівки у Львівській області. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Про це повідомляє поліція Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі аварії
Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 11 січня, близько 12:30, у селищі Краковець Яворівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes-Вenz та вантажівки Volvo, за кермом яких перебували 38-річні водії.
Є загибла та постраждалі
"Від отриманих внаслідок ДТП травм 34-річна пасажирка мікроавтобуса загинула на місці події. Ще п’ятеро пасажирів мікроавтобуса віком від 18 до 61 року отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів", - сказано в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
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