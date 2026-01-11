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Микроавтобус столкнулся с фурой на Львовщине: один человек погиб, пятеро травмированы. ФОТОрепортаж

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и фуры на Львовщине. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Об этом сообщает полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 11 января, около 12:30, в поселке Краковец Яворовского района.

ДТП произошло на Львовщине

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Вenz и фуры Volvo, за рулем которых находились 38-летние водители.

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Есть погибшая и пострадавшие 

"От полученных в результате ДТП травм 34-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте происшествия. Еще пятеро пассажиров микроавтобуса в возрасте от 18 до 61 года получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на Львовщине

ДТП произошло на Львовщине

Открыто уголовное производство 

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

ДТП произошло на Львовщине

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В данное время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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