Микроавтобус столкнулся с фурой на Львовщине: один человек погиб, пятеро травмированы. ФОТОрепортаж
Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и фуры на Львовщине. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Об этом сообщает полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Детали аварии
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 11 января, около 12:30, в поселке Краковец Яворовского района.
Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Вenz и фуры Volvo, за рулем которых находились 38-летние водители.
Есть погибшая и пострадавшие
"От полученных в результате ДТП травм 34-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте происшествия. Еще пятеро пассажиров микроавтобуса в возрасте от 18 до 61 года получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство
По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В данное время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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