Микроавтобус столкнулся с фурой на Львовщине: один человек погиб, пятеро травмированы. ФОТОрепортаж

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и фуры на Львовщине. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Об этом сообщает полиция Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 11 января, около 12:30, в поселке Краковец Яворовского района.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Вenz и фуры Volvo, за рулем которых находились 38-летние водители.

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Есть погибшая и пострадавшие

"От полученных в результате ДТП травм 34-летняя пассажирка микроавтобуса погибла на месте происшествия. Еще пятеро пассажиров микроавтобуса в возрасте от 18 до 61 года получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В данное время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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