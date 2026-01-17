Автобус "Вена-Киев" попал в ДТП на Львовщине: девять пассажиров обратились за медпомощью. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во Львовской области в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, который выполнял международный рейс "Вена-Киев", в результате чего есть пострадавшие, в частности семь человек доставлены в больницу
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что ДТП произошло сегодня, 17 января, около восьми часов утра на автодороге "Киев-Чоп" в пределах села Любинцы Стрыйского района.
Предварительно установлено, что рейсовый автобус Setra сообщением "Вена-Киев", которым управлял 59-летний водитель, выехал за пределы проезжей части дороги, наехал на металлический отбойник и далее - на дерево.
На момент аварии в салоне автобуса находились 25 пассажиров.
Пострадавшие в ДТП
По предварительным данным, девять пассажиров автобуса в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью, семеро из них доставлены в больницу - сейчас медики уточняют их диагнозы.
Сообщается, что других пассажиров полицейские доставили в пункт несокрушимости в Стрыйском районном управлении полиции, где с ними работают полицейские психологи. Там люди могут согреться, выпить горячих напитков, перекусить и дождаться прибытия другого автобуса.
На месте аварии работают правоохранители, в частности следователи - устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.
