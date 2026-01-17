2 974 5

Автобус "Вена-Киев" попал в ДТП на Львовщине: девять пассажиров обратились за медпомощью. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во Львовской области в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, который выполнял международный рейс "Вена-Киев", в результате чего есть пострадавшие, в частности семь человек доставлены в больницу

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

ДТП с автобусом "Відень-Київ" на Львівщині

Что известно

Отмечается, что ДТП произошло сегодня, 17 января, около восьми часов утра на автодороге "Киев-Чоп" в пределах села Любинцы Стрыйского района.

Предварительно установлено, что рейсовый автобус Setra сообщением "Вена-Киев", которым управлял 59-летний водитель, выехал за пределы проезжей части дороги, наехал на металлический отбойник и далее - на дерево.

На момент аварии в салоне автобуса находились 25 пассажиров.

Пострадавшие в ДТП

По предварительным данным, девять пассажиров автобуса в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью, семеро из них доставлены в больницу - сейчас медики уточняют их диагнозы.

Сообщается, что других пассажиров полицейские доставили в пункт несокрушимости в Стрыйском районном управлении полиции, где с ними работают полицейские психологи. Там люди могут согреться, выпить горячих напитков, перекусить и дождаться прибытия другого автобуса.

На месте аварии работают правоохранители, в частности следователи - устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Що по іноземним громадянам? Скільки патріоток везли свого австрійця на екскурсію?
17.01.2026 14:37 Ответить
їхав вчора з Києва в напрямку Львова вантажним авто-90км на год,то автобуси мене обганяли як стоячого .а потім маєм таке
17.01.2026 15:18 Ответить
Хапанув на перевищеній швидкості правим колесом слизького узбіччя і повело. Повнистю провина водія та фірми, яка посадила старця за кермо. Керувати міжнародні буси мають чоловикі 35-45 років, коли є досвід та реакція ще на рівні.
17.01.2026 16:24 Ответить
Старця? Такого "старця" ще й забусярити можуть. Є така байка,якщо вважаєш себе старим і хворим, йдеш в тецека і вони тобі докажуть що ти ще молодий і здоровий
17.01.2026 17:12 Ответить
 
 