Двоє українців загинули, 16 постраждали внаслідок ДТП у Болгарії, - ЗМІ. ФОТО

Біля турецького кордону в Болгарії пасажирський автобус в'їхав у групу українців, які стояли позаду. Внаслідок цього загинули двоє людей, 16 осіб постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Novinite.

Аварія сталася на дорозі Бургас-Малко-Тирново, неподалік від контрольно-пропускного пункту, що веде до Туреччини.

За попередньою інформацією, автобус, у якому перебувало 37 пасажирів та двоє водіїв, усі громадяни України, зупинився після того, як у нього закінчилося пальне. Як тільки пасажири вийшли та зібралися позаду автомобіля, він несподівано почав рухатися заднім ходом.

Представники правоохоронних органів заявили, що автобус в’їхав у групу людей, і потім перекинувся в канаву.

Внаслідок цього двоє пасажирів загинули, 16 осіб травмовано, деякі з них - у важкому стані. Медики доставили шістьох постраждалих до лікарень Бургаса, ще десятьох - до центру невідкладної допомоги в Малко-Тирново.

Інших пасажирів наразі тимчасово розмістили у денному центрі в прикордонному місті, де їм надали медичну допомогу та предмети першої необхідності.

Місцеві чиновники повідомили, що автобус їхав до Туреччини в рамках поїздки за участю громадян України, зокрема деяких біженців, які проживають у Бургасі.

Водія автобуса затримала регіональна поліція Малко-Тирново. Триває розслідування.

