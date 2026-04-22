Двоє українців загинули, 16 постраждали внаслідок ДТП у Болгарії, - ЗМІ. ФОТО

Біля турецького кордону в Болгарії пасажирський автобус в'їхав у групу українців, які стояли позаду. Внаслідок цього загинули двоє людей, 16 осіб постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Novinite.

Подробиці

Аварія сталася на дорозі Бургас-Малко-Тирново, неподалік від контрольно-пропускного пункту, що веде до Туреччини.

За попередньою інформацією, автобус, у якому перебувало 37 пасажирів та двоє водіїв, усі громадяни України, зупинився після того, як у нього закінчилося пальне. Як тільки пасажири вийшли та зібралися позаду автомобіля, він несподівано почав рухатися заднім ходом.

Представники правоохоронних органів заявили, що автобус в’їхав у групу людей, і потім перекинувся в канаву.

Внаслідок цього двоє пасажирів загинули, 16 осіб травмовано, деякі з них - у важкому стані. Медики доставили шістьох постраждалих до лікарень Бургаса, ще десятьох - до центру невідкладної допомоги в Малко-Тирново.

Інших пасажирів наразі тимчасово розмістили у денному центрі в прикордонному місті, де їм надали медичну допомогу та предмети першої необхідності.

Місцеві чиновники повідомили, що автобус їхав до Туреччини в рамках поїздки за участю громадян України, зокрема деяких біженців, які проживають у Бургасі.

Водія автобуса затримала регіональна поліція Малко-Тирново. Триває розслідування.

Болгарія (824) ДТП (4489)
Топ коментарі
+8
Водій винен в тому , що не поставив на ручник автобус ,
внаслідок цього загинули і травмувалися люди !
22.04.2026 13:21 Відповісти
+6
Тягнули до останього щоб заправитися дешевшим пальним за границею, а на підйомі з бака хапануло повітря, а ручник, башмак? Жах бере, який же стаж у водіїв?
22.04.2026 13:20 Відповісти
+4
Якийсь лютий символізм нагадування про вибори 2019 року.
22.04.2026 13:53 Відповісти
А який стаж був у майбутнього презЕднта у 2019 році?
показати весь коментар
22.04.2026 13:52 Відповісти
https://www.google.com/search?q=%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4+%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD&sca_esv=c52d953b4d501e43&sxsrf=ANbL-n7FvVY8UHp2CzYkPPRX2KnVNa-tog%3A1776855431212&ei=h6noafjZDPLzwPAP3v-B8Qc&biw=1638&bih=809&oq=%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B5&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFdCw0YDRgtC40YHRgtGLINC_0YDQtSoCCAUyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeSOhDUIkBWJMscAF4ApABAJgBwAKgAYIVqgEHMC4yLjguMbgBAcgBAPgBAZgCCKACvQzCAgQQABhHwgIKECMYgAQYJxiKBcICChAAGIAEGBQYhwLCAggQABiiBBiJBcICBRAAGO8FwgIFEC4YgATCAgoQABiABBhDGIoFmAMAiAYBkAYIkgcHMi4wLjQuMqAHoFyyBwUyLTQuMrgHkAzCBwUzLTcuMcgHfYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=***********************************************-3YZN1Xgvsn2Jq0REtidWleeaZjn8TiMd-s8YQJ3RVKS3loo0sdbKu01W8SNYB5tZWGTawxWBXuIP3vt1Pebp-9bJC3YU_UOD22h9TC5KoGPutq2_WM-xUPmwzBrlF3CGn04v4bt5ZmuYYGSvWgDc3UeHBXO6E-hDk2WRRQf8jhNdxm2-Y7Z9CZtY5SmR7EuC0SlLRswE3Re19BZgaGjFeysXCbBnF87vbVdb4FztLboifL8UAaeZdJcmVbPIPTfKeSlXRpcuMnpSSlHV6jRPFg&csui=3&ved=2ahUKEwjdu8SrpoGUAxWGFhAIHcWXBIcQgK4QegQIAxAB Рональд Рейган (США): До того как стать 40-м президентом США (1981-1989), был успешным голливудским актером и ведущим.

https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6+%D0%92%D0%B5%D0%B0&sca_esv=c52d953b4d501e43&sxsrf=ANbL-n7FvVY8UHp2CzYkPPRX2KnVNa-tog%3A1776855431212&ei=h6noafjZDPLzwPAP3v-B8Qc&biw=1638&bih=809&oq=%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B5&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFdCw0YDRgtC40YHRgtGLINC_0YDQtSoCCAUyBRAAGIAEMgUQABiABDIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeSOhDUIkBWJMscAF4ApABAJgBwAKgAYIVqgEHMC4yLjguMbgBAcgBAPgBAZgCCKACvQzCAgQQABhHwgIKECMYgAQYJxiKBcICChAAGIAEGBQYhwLCAggQABiiBBiJBcICBRAAGO8FwgIFEC4YgATCAgoQABiABBhDGIoFmAMAiAYBkAYIkgcHMi4wLjQuMqAHoFyyBwUyLTQuMrgHkAzCBwUzLTcuMcgHfYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=***********************************************-3YZN1Xgvsn2Jq0REtidWleeaZjn8TiMd-s8YQJ3RVKS3loo0sdbKu01W8SNYB5tZWGTawxWBXuIP3vt1Pebp-9bJC3YU_UOD22h9TC5KoGPutq2_WM-xUPmwzBrlF3CGn04v4bt5ZmuYYGSvWgDc3UeHBXO6E-hDk2WRRQf8jhNdxm2-Y7Z9CZtY5SmR7EuC0SlLRswE3Re19BZgaGjFeysXCbBnF87vbVdb4FztLboifL8UAaeZdJcmVbPIPTfKeSlXRpcuMnpSSlHV6jRPFg&csui=3&ved=2ahUKEwjdu8SrpoGUAxWGFhAIHcWXBIcQgK4QegQIAxAF Джордж Веа (Либерия): Футболист мирового уровня, ставший президентом Либерии в 2018 году.
22.04.2026 13:58 Відповісти
Не шановний поціновувачу зЕленого лайна, 40-й президент США до того багато років займався політичною діяльністю і двічі обирався губернатором штату Каліфорнія. А порівняння з однією з найбідніших країн, не те що Світу, а навіть Африки, це точний дороговказ куди видуть нас подібні вибори.
22.04.2026 14:21 Відповісти
..А Що Дональд Трамп .... який був видатним комерсантом не демонструє зараз повний ідіотизм у своїх діях? Чи Володя Зеленський ? А Джордж Веа багато зробив для Ліберії ..загнавши її ще глибше на дно цивилізації?.. Нема сенсу порівнювати попередні професії і те..що вони зробили для своїх держав!! За статистикою до 80 відсотків населення світу звичайні тварини на двох ратицях. То чому Ви вважаєте...що всі президенти у 20 відсотках розумних?
22.04.2026 15:04 Відповісти
..навіть без сумнівів!! Паливо у Румунії та Болгарії до двох євро сягає... У Турків саме дороге..це 1.40..а всередньому 1.30... То про яку безпеку мова?(((
22.04.2026 15:09 Відповісти
Як би там не сталось, це трагедія! А дебіл президента туди тулить. Жах!
22.04.2026 14:50 Відповісти
 
 