Двое военных ТЦК и гражданский погибли в ДТП на Черкасщине: есть травмированные. ФОТО

30 апреля в селе Княжа Звенигородского района Черкасской области произошло ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что столкнулись два автомобиля. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Погибли военные ТЦК

В пресс-службе областного ТЦК заявили, что в результате ДТП погиб гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП.

"Еще один военнослужащий и гражданский доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение с различными степенями травм", - отметили там.

В ТЦК добавили, что погибшие военнослужащие в составе боевых подразделений участвовали в защите Родины в Харьковской и Донецкой областях.

