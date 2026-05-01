Двое военных ТЦК и гражданский погибли в ДТП на Черкасщине: есть травмированные. ФОТО
30 апреля в селе Княжа Звенигородского района Черкасской области произошло ДТП со смертельным исходом.
Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что столкнулись два автомобиля. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Погибли военные ТЦК
В пресс-службе областного ТЦК заявили, что в результате ДТП погиб гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП.
"Еще один военнослужащий и гражданский доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение с различными степенями травм", - отметили там.
В ТЦК добавили, что погибшие военнослужащие в составе боевых подразделений участвовали в защите Родины в Харьковской и Донецкой областях.
оперативно працюєш!
Стаття 17 Конституції - Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом. (НЕ СТОСУЄТЬСЯ ЦИВІЛЬНИХ)
А виходить все з точністю до навпаки, хапають і лупцюють ще хворих, обмежено придатних, наркоманів, алкашів і т.д., поки не воюють треновані і підготовлені - силовики, менти, охоронці. приватні і муніципальні, вже писали, молоді відставники, в ЗСУ 1 із 40, в країні мільйон офіцерів, скільки блатних в тилових частинах.
А я вважаю, що, як вже так, тягнуть людей воювати, то військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито круттими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.
Жоден закон чи статут не забороняє формувати офіцерські штурмові батальйони.