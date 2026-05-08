39 нападів на військових ТЦК під час мобілізації зафіксували на Рівненщині з 2024 року

У Рівненській області з 2024 року сталося 39 нападів на військових ТЦК та СП під час проведення мобілізаційних заходів.

Зокрема, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначили, що фіксується суттєве зростання випадків фізичного опору та агресії щодо військовослужбовців груп оповіщення.

Фіксується зростання фізичного спротиву

За офіційними даними:

у 2024 році зафіксовано 2 інциденти;

у 2025 році - 21 випадок;

з початку 2026 року - вже 16 випадків.

Йдеться про конфлікти, нанесення тілесних ушкоджень, групові напади, а також пошкодження техніки й транспорту.

При цьому у ТЦК зазначають, що впродовж 2022–2023 років подібних резонансних інцидентів не фіксували.

За словами представників центру, спостерігається тенденція до посилення агресивної поведінки окремих громадян, включно з використанням різних предметів для нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцям.

За фактами нападів відкрито:

у 2025 році - 3 кримінальні провадження;

у 2026 році - 6 проваджень.

Для зниження ризиків ТЦК повідомляє про:

проведення додаткових інструктажів;

залучення працівників поліції до груп оповіщення;

фото- та відеофіксацію мобілізаційних заходів.

У центрі комплектування наголошують, що безпекова ситуація під час проведення мобілізаційних заходів у регіоні ускладнюється, що потребує посилення заходів захисту персоналу.

