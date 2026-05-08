39 нападів на військових ТЦК під час мобілізації зафіксували на Рівненщині з 2024 року

Рівненський ТЦК заявив про десятки нападів на військових під час мобілізації

У Рівненській області з 2024 року сталося 39 нападів на військових ТЦК та СП під час проведення мобілізаційних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Liga.Net.

Зокрема, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначили, що фіксується суттєве зростання випадків фізичного опору та агресії щодо військовослужбовців груп оповіщення.

Фіксується зростання фізичного спротиву

За офіційними даними:

  • у 2024 році зафіксовано 2 інциденти;
  • у 2025 році - 21 випадок;
  • з початку 2026 року - вже 16 випадків.

Йдеться про конфлікти, нанесення тілесних ушкоджень, групові напади, а також пошкодження техніки й транспорту.

При цьому у ТЦК зазначають, що впродовж 2022–2023 років подібних резонансних інцидентів не фіксували.

За словами представників центру, спостерігається тенденція до посилення агресивної поведінки окремих громадян, включно з використанням різних предметів для нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцям.

За фактами нападів відкрито:

  • у 2025 році - 3 кримінальні провадження;
  • у 2026 році - 6 проваджень.

Для зниження ризиків ТЦК повідомляє про:

  • проведення додаткових інструктажів;
  • залучення працівників поліції до груп оповіщення;
  • фото- та відеофіксацію мобілізаційних заходів.

У центрі комплектування наголошують, що безпекова ситуація під час проведення мобілізаційних заходів у регіоні ускладнюється, що потребує посилення заходів захисту персоналу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині військовий отримав підозру за замах на вбивство працівників ТЦК та поліції. ФОТОрепортаж

Автор: 

ТЦК та СП (1134) Рівненська область (1273)
Топ коментарі
+12
що тут скажеш-тцк, веде з великим рахунком...
показати весь коментар
08.05.2026 12:11 Відповісти
+12
"Для зниження ризиків ТЦК повідомляє про:
...залучення працівників поліції до груп оповіщення"
Тобто, це сафарі у них досі відбувається без поліції? (нехай навіть у якості меблів).
показати весь коментар
08.05.2026 12:17 Відповісти
+12
Лубінець заявив про утримання людей у ТЦК до 50 діб та назвав області з найбільшою кількістю порушень Джерело: https://censor.net/ua/n4002065
показати весь коментар
08.05.2026 12:47 Відповісти
на рівному місці з'явилося ?
показати весь коментар
08.05.2026 12:07 Відповісти
Ні.
Через росботів і телеграми і ЗМІ йде компанія героізації нападів на військових. Хто " щїштрикнув ножиком" військового-"гєрой" і " правільно сдєлал".
І це на тлі того, що у військових відсутні будь- які права на примусову мобілізацію, якою повинен займатися Зеленьський.
А на передку людей не то що на ротації про які всі репетують, а навіть на підтримання штату не вистачає 20- 30 відсотків.
Але кому до цього є діло. 3 млн " броньованих качків", 2 млн ухилянтів. І Зеленьський що це все розвів і підтримує
показати весь коментар
08.05.2026 12:16 Відповісти
Лубінець - це іспанський росбот
показати весь коментар
08.05.2026 13:05 Відповісти
Як це змінює результати рооботи ботів по хейтизиції захисту країни від орків?
показати весь коментар
08.05.2026 13:34 Відповісти
З Іспанії воно краще видно...
показати весь коментар
08.05.2026 13:07 Відповісти
Ну не з роісії ж.
показати весь коментар
08.05.2026 13:33 Відповісти
Наталя а хто такий ВОВА?
показати весь коментар
08.05.2026 13:36 Відповісти
Це кацапське ІПСО, не було ніяких нападів, це все придумали. Хто не зрозумів- сарказм.
показати весь коментар
08.05.2026 12:09 Відповісти
Рівненщина демонструє високі показники мобілізації, при цьому точні дані є засекреченими, повідомляли.
За три місяці (станом на листопад 2025 року) призвали кілька тисяч людей.

тобто приблизний рахунок
2000-3000 : 39
на користь тцк.

У Рівненській області за останній рік зафіксовано низку гучних корупційних інцидентів, пов'язаних із діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Основними схемами є вимагання хабарів за зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації.

але ж, тцк не збирається зупинятися!!!
показати весь коментар
08.05.2026 12:15 Відповісти
Слесарі та комбайнери воюють з 2014 року, настала черга депутатів та їх синків.
показати весь коментар
08.05.2026 12:36 Відповісти
на днях в Дніпрі тцкашники відмудохали ветерана, а ти кажеш що повинні пристрелити? вірно?
показати весь коментар
08.05.2026 13:09 Відповісти
За решту нападів кримінальні справи не порушили? Чому?
Скільки обвинувальний вироків? Які строки ув'язнення?
показати весь коментар
08.05.2026 13:18 Відповісти
