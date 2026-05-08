39 нападів на військових ТЦК під час мобілізації зафіксували на Рівненщині з 2024 року
У Рівненській області з 2024 року сталося 39 нападів на військових ТЦК та СП під час проведення мобілізаційних заходів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Liga.Net.
Зокрема, у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зазначили, що фіксується суттєве зростання випадків фізичного опору та агресії щодо військовослужбовців груп оповіщення.
Фіксується зростання фізичного спротиву
За офіційними даними:
- у 2024 році зафіксовано 2 інциденти;
- у 2025 році - 21 випадок;
- з початку 2026 року - вже 16 випадків.
Йдеться про конфлікти, нанесення тілесних ушкоджень, групові напади, а також пошкодження техніки й транспорту.
При цьому у ТЦК зазначають, що впродовж 2022–2023 років подібних резонансних інцидентів не фіксували.
За словами представників центру, спостерігається тенденція до посилення агресивної поведінки окремих громадян, включно з використанням різних предметів для нанесення тілесних ушкоджень військовослужбовцям.
За фактами нападів відкрито:
- у 2025 році - 3 кримінальні провадження;
- у 2026 році - 6 проваджень.
Для зниження ризиків ТЦК повідомляє про:
- проведення додаткових інструктажів;
- залучення працівників поліції до груп оповіщення;
- фото- та відеофіксацію мобілізаційних заходів.
У центрі комплектування наголошують, що безпекова ситуація під час проведення мобілізаційних заходів у регіоні ускладнюється, що потребує посилення заходів захисту персоналу.
Через росботів і телеграми і ЗМІ йде компанія героізації нападів на військових. Хто " щїштрикнув ножиком" військового-"гєрой" і " правільно сдєлал".
І це на тлі того, що у військових відсутні будь- які права на примусову мобілізацію, якою повинен займатися Зеленьський.
А на передку людей не то що на ротації про які всі репетують, а навіть на підтримання штату не вистачає 20- 30 відсотків.
Але кому до цього є діло. 3 млн " броньованих качків", 2 млн ухилянтів. І Зеленьський що це все розвів і підтримує
За три місяці (станом на листопад 2025 року) призвали кілька тисяч людей.
тобто приблизний рахунок
2000-3000 : 39
на користь тцк.
У Рівненській області за останній рік зафіксовано низку гучних корупційних інцидентів, пов'язаних із діяльністю територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Основними схемами є вимагання хабарів за зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації.
...залучення працівників поліції до груп оповіщення"
Тобто, це сафарі у них досі відбувається без поліції? (нехай навіть у якості меблів).
Скільки обвинувальний вироків? Які строки ув'язнення?