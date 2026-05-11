На Одесщине с начала года произошло 14 нападений на военных ТЦК, - Волошин

В Одесской области с начала 2026 года зафиксировано 14 случаев нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК).

Об этом журналистам сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в большинстве инцидентов нападавшие применяли нож, огнестрельное оружие или газ.

"Им наносили ножевые и огнестрельные ранения, избивали и применяли против них газ", - уточнил представитель Сил обороны.

Последний случай произошел на прошлой неделе, когда мужчина с ножом напал на представителей ТЦК, в результате чего двое военных получили ножевые ранения.

Им провели экстренные операции.

Читайте: Бросали камни в группу оповещения: в Днепре совершено нападение на военнослужащих ТЦК

"Состояние парней после оперативного вмешательства удалось стабилизировать. У одного остается стабильно тяжелое, но в целом оба - в стабильном состоянии", - сообщил Волошин.

Он назвал подобные инциденты позорными и недопустимыми, подчеркнув, что украинское общество должно помнить:

"Наш главный враг - Россия, а не украинские военнослужащие".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине военный получил подозрение в покушении на убийство сотрудников ТЦК и полиции. ФОТОрепортаж

Что предшествовало

Нападение на сотрудников ТЦК в Одесской области: состояние раненых остается тяжелым.

В Одесской области мужчина напал с ножом на военных ТЦК, двое в тяжелом состоянии.

Читайте также: Водитель автомобиля сбил военного ТЦК во время проверки документов в Кропивницком: его задержали