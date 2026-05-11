На Одесщине с начала года произошло 14 нападений на военных ТЦК, - Волошин

В Одесской области с начала 2026 года зафиксировано 14 случаев нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК).

Об этом журналистам сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в большинстве инцидентов нападавшие применяли нож, огнестрельное оружие или газ.

"Им наносили ножевые и огнестрельные ранения, избивали и применяли против них газ", - уточнил представитель Сил обороны.

Последний случай произошел на прошлой неделе, когда мужчина с ножом напал на представителей ТЦК, в результате чего двое военных получили ножевые ранения.

Им провели экстренные операции.

"Состояние парней после оперативного вмешательства удалось стабилизировать. У одного остается стабильно тяжелое, но в целом оба - в стабильном состоянии", - сообщил Волошин.

Он назвал подобные инциденты позорными и недопустимыми, подчеркнув, что украинское общество должно помнить:

"Наш главный враг - Россия, а не украинские военнослужащие".

Ні з того ні з сього просто отак взяли і напали? Нікого не чіпали, проводили оповіщення..
11.05.2026 14:59 Ответить
Дякуйте воєнкому Борисову - піонеру платної бусифікації Україні!
11.05.2026 14:59 Ответить
Терміново треба перейменовувати їх у "офіс"!
11.05.2026 15:00 Ответить
Ганебно для ВСУ мати нерозстріляного воєнкома-мільйонера Борисова!
11.05.2026 15:01 Ответить
так мало?
11.05.2026 16:10 Ответить
Так це Одеса славиться сумнозвісним тцк а що ж в інших регіонах?
11.05.2026 16:42 Ответить
Скільки було нападів тцкашників на громадян України ? Статистика є? Чи тільки у..обків рахують?
11.05.2026 19:49 Ответить
 
 