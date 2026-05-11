На Одесщине с начала года произошло 14 нападений на военных ТЦК, - Волошин
В Одесской области с начала 2026 года зафиксировано 14 случаев нападений на военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК).
Об этом журналистам сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в большинстве инцидентов нападавшие применяли нож, огнестрельное оружие или газ.
"Им наносили ножевые и огнестрельные ранения, избивали и применяли против них газ", - уточнил представитель Сил обороны.
Последний случай произошел на прошлой неделе, когда мужчина с ножом напал на представителей ТЦК, в результате чего двое военных получили ножевые ранения.
Им провели экстренные операции.
"Состояние парней после оперативного вмешательства удалось стабилизировать. У одного остается стабильно тяжелое, но в целом оба - в стабильном состоянии", - сообщил Волошин.
Он назвал подобные инциденты позорными и недопустимыми, подчеркнув, что украинское общество должно помнить:
"Наш главный враг - Россия, а не украинские военнослужащие".
Что предшествовало
