На Одесщине мужчина напал с ножом на военных ТЦК, двое - в тяжелом состоянии

Следственные действия после нападения на военных в Одесской области

Мужчина напал с ножом на военнослужащих во время исполнения ими служебных обязанностей в Одесской области. Двое военных госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Одесского областного ТЦК.

Инцидент произошел 10 мая в селе Байбузовка Савранской громады Подольского района. Объединенная группа оповещения вместе с полицейскими остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Было установлено, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

Нападение во время сопровождения в ТЦК

После проверки мужчину сопровождали в территориальный центр комплектования для оформления административных документов. В этот момент он достал холодное оружие и напал на военнослужащих.

В результате нападения двое военных получили многочисленные ножевые ранения.

Злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.

Следственные действия продолжаются

Правоохранители уже начали неотложные следственные действия. Обстоятельства нападения и действия мужчины устанавливаются.

нападение (2282) Одесса (8108) Одесская область (4298) ТЦК (1084) Одесский район (589)
Топ комментарии
+36
Небожителі урядового кварталу не хочуть йняти віри що пересічні не рвуться воювати за світле майбутнє яке вже давно настало для держиморд.
10.05.2026 20:32 Ответить
+28
Чому у воєнний час військові без зброї і не можуть виконувати завдання, чому поліція не застрелила озброєного нападника????
10.05.2026 20:28 Ответить
+25
Безкоштовна шістка? Ахаха.
10.05.2026 21:05 Ответить
Внутрішні резерви мобресурсу з присягою і дуже часто з ВОС - ще достатні - не менше 1 млн., а зовнішні - ще декілька міліонів:

1) вишколовані в роботі зі зброєю фахівці, які можуть залучатися для піхотно-штурмових військ (актуальні та бувші працівники правоохоронно-силових органів, бувші строковики та випускники військових кафедр/інститутів, власники зброї та працівники охоронних фірм і т.п.);

2) підгтовлені в сфері адміністративно-комунікаційної роботи держслужбовці, які можуть бути залучені на фронт для виконання логістично-адміністративних функцій.

3) Окрім того декілька млн чол за кордоном, серед яких левова частка з присягою, можуть бути спочатку на добровільній основі, а при потребі - за допомогою юридичних кроків (наприклад, через виконавчу службу) долучені до фінансування програми "Легіонер-іноземець - на захист України!". При цьому наші чоловіки за кордоном в своїй більшості кровно зацікавлені, щоб їх майно в Україні, їх родини, друзі і т.п. не потрапили в окупацію.
10.05.2026 22:03 Ответить
Маячня. Повна профанація. Популізм. Вся перевага цієї заброньованої шушери лише одна, що вони молоді і здорові.Але ця перевага найвагоміші. А вчити їх треба ну може на 5% менше, ніж будь якого мобілізованого-бусифікованого. А ті, що за кордоном вже ногами проголосували, десь далеко вони бачили ваші заклики мобілізуватись в штурмовики.
10.05.2026 22:18 Ответить
Ніхто і не намагається повернути чоловіків, які зараз за кордоном: для України - це вже навіки втрачений матеріал. Але законодавці вже підготували законопроєкт про штрафи: перший штраф для чоловіків, які не повернуться в Україну - 170 000, при просроченні - 340 000 грн (можливо і вищі встановлять). Далі - кримінальна справа. Далі працює виконавча служба вже з майном боржника (будинок, квартира, автомобіль, інші активи).
10.05.2026 22:55 Ответить
Відео з нагрудних камер бо зараз не відомо кому вірити.
10.05.2026 22:33 Ответить
кто даст гарантию шо здесь написана правда? где доказательства что напал он, а не напали на него?
10.05.2026 22:35 Ответить
Так а ви дочитайте до кінця.Там пише,що його в тцк супроводжували.Як по вашому цей супровід відбувався?
10.05.2026 23:04 Ответить
откуда я знаю як він відбувався?! я, на многих примерах вижу как ТЦК, в масках, людей бусифицируют. Людей избивают сплошь и рядом... откуда мне знать что в єтой статье написали правду?
10.05.2026 23:08 Ответить
Його ві бусик запихнули і такий був супровід.
10.05.2026 23:10 Ответить
Відстрілюйте *******!
10.05.2026 22:44 Ответить
Лисичка подала у суд таку бумагу: Що бачила вона, як попеластий Віл На панській винниці пив, як мошенник, брагу, Їв сіно, і овес, і сіль. Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить Трохи не цілі сутки. "Як можна гріх такий зробить! Воно було б зовсім не диво, Коли б він їв собі м'ясиво",- Ведмідь сердито став ревіть. "А то він сіно їв!" - Вовки завили. Віл щось почав був говорить, Да судді річ його спочинку перебили, Бо він ситенький був. І так опреділили І приказали записать: "Понеже Віл признався попеластий, Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, Так за такі гріхи його четвертувать І м'ясо розідрать суддям на рівні часті, Лисичці ж ратиці оддать".
10.05.2026 22:47 Ответить
Напав де? В бусику потужності?
10.05.2026 23:01 Ответить
Після перевірки чоловіка супроводжували до територіального центру комплектування для оформлення адмінматеріалів. У цей момент він дістав холодну зброю та напав на військовослужбовців. Джерело: https://censor.net/ua/n4002442

Ми живемо вже по Орвеллу.
10.05.2026 23:02 Ответить
Ти того Орвела хоч читав? Тому ухилєсу шо - крису в сраку запхали? Ні? То який Орвел? звичайний ухилєс і його вибір стати півнем на зоні а не захисником.
11.05.2026 00:28 Ответить
Півні це якраз ті з тцк.Саме тцкашників зроблять півнями.Вони ж до поліціянтів прирівнюються.А що з поліціянтом буде на звичайній зоні?
11.05.2026 00:48 Ответить
"Ухилєс" як ви кажете,зараз - це свідома людина,яка не хоче бути купкою "дров в топке" яка бачить міндічгейти ітд. і розуміє,що воювати проти одного режиму і повернутися з війни у інший - така собі забава.
Так шо,ти,Юрєц,йди за корабльом і не сій усі ці совкові наративи про якийсь там обов'язок громадянина.
Правильно сказав Червінський,якщо люди не хочуть захищати цю державу - значить ху*ову державу побудували.
11.05.2026 01:31 Ответить
Шкода, що не закобзонили негідника...
10.05.2026 23:09 Ответить
себе чомусь забула до списку додати
10.05.2026 23:22 Ответить
А ти чого так за мене переживаєш, добре, що я тебе додала що списку, як броненосця і інваліда
10.05.2026 23:38 Ответить
Юрєц Нафронтнов порвавсь,несіть іншого.
11.05.2026 01:44 Ответить
Пробач мені капілане, але чомусь мені їх геть не шкода.
10.05.2026 23:50 Ответить
11.05.2026 00:28 Ответить
В Німеччині та США напад на Держслужбовців під час виконання службових обов'язків карається пожиттєвим позбавленням волі або кулею поміж ріг. І це в мирний час. Під час війни просто шлопнули на місці.
Україна як і колись УНР це країна розових поні тому і скоріше за все чекає подібна доля якщо українці не подорослішають і не почнуть боротись за своє життя і виживання.
11.05.2026 01:29 Ответить
Дядьку,харе халявний шнапс на "пособіє" пить,давай назад в Україну,покажи як треба діла робить.
11.05.2026 01:47 Ответить
Не можна мені. Держслужбовець я.
11.05.2026 01:55 Ответить
Я так і думав
11.05.2026 02:08 Ответить
У США та Німеччині державні службовці теж разом із криміналітетом викрадають людей за викуп?
11.05.2026 02:17 Ответить
Як у сша - не зна. там зараз з трампом можливо все. пригадайте рейди проти "нелегалів". і викрадають, і вбивають.
В німеччині покищо діє закон та дублінська конвенція 1968 року. німці надають тимчасовий захист всім, хто втік від війни. і замість викрадати їх для якогось одеського тцк - платять біженцям забезпечення, надають притулок, реабілітацію та лікування. навіть якщо це дійсний військовий, який дезертував з фронту. головне - не порушувати закони німеччини
11.05.2026 02:36 Ответить
Тільки кілька днів тому була інфа про те, як сбу заарештували представників одеського тцк.
Точно поплутали щось, вірно?
Згодом інфа про те, як той самий тцк з одеси десь біля вокзалу запхав у бусика захисника україни, який нещодавно повернувся з полону інвалідом другої групи. тцкшники його побили, щоб отримати якісь гроші але як перевірили його телефон, то побачили що "взяли" героя україни та ще й справжнього інваліда. випхали з бусика десь на околиці і типу нічого не трапилося. теж напевне інвалід щось поплутав?
Тепер інфа, що затриманий напав на тих одеських тцкшників з ножем. чимось мені це нагадує епізод з "ліквідації", де батько вбитого в одесі сина зарізав повноважного ліквідатора.
Просто збіг, чи так все мало статися?
На беззаконні дії завжди буває беззаконна відповідь
11.05.2026 02:24 Ответить
