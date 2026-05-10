На Одесщине мужчина напал с ножом на военных ТЦК, двое - в тяжелом состоянии

Мужчина напал с ножом на военнослужащих во время исполнения ими служебных обязанностей в Одесской области. Двое военных госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Одесского областного ТЦК.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Инцидент произошел 10 мая в селе Байбузовка Савранской громады Подольского района. Объединенная группа оповещения вместе с полицейскими остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Было установлено, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почему Зеленский не реагирует на нападения на военных ТЦК и что с этим можно делать?, - опрос. ВИДЕО

Нападение во время сопровождения в ТЦК

После проверки мужчину сопровождали в территориальный центр комплектования для оформления административных документов. В этот момент он достал холодное оружие и напал на военнослужащих.

В результате нападения двое военных получили многочисленные ножевые ранения.

Злоумышленник нанес многочисленные ножевые ранения двум военнослужащим

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недопустимо использовать балаклавы во время мобилизационных мероприятий, - Лубинец

Следственные действия продолжаются

Правоохранители уже начали неотложные следственные действия. Обстоятельства нападения и действия мужчины устанавливаются.