На Одесщине мужчина напал с ножом на военных ТЦК, двое - в тяжелом состоянии
Мужчина напал с ножом на военнослужащих во время исполнения ими служебных обязанностей в Одесской области. Двое военных госпитализированы в тяжелом состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Одесского областного ТЦК.
Инцидент произошел 10 мая в селе Байбузовка Савранской громады Подольского района. Объединенная группа оповещения вместе с полицейскими остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Было установлено, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.
Нападение во время сопровождения в ТЦК
После проверки мужчину сопровождали в территориальный центр комплектования для оформления административных документов. В этот момент он достал холодное оружие и напал на военнослужащих.
В результате нападения двое военных получили многочисленные ножевые ранения.
Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.
Следственные действия продолжаются
Правоохранители уже начали неотложные следственные действия. Обстоятельства нападения и действия мужчины устанавливаются.
1) вишколовані в роботі зі зброєю фахівці, які можуть залучатися для піхотно-штурмових військ (актуальні та бувші працівники правоохоронно-силових органів, бувші строковики та випускники військових кафедр/інститутів, власники зброї та працівники охоронних фірм і т.п.);
2) підгтовлені в сфері адміністративно-комунікаційної роботи держслужбовці, які можуть бути залучені на фронт для виконання логістично-адміністративних функцій.
3) Окрім того декілька млн чол за кордоном, серед яких левова частка з присягою, можуть бути спочатку на добровільній основі, а при потребі - за допомогою юридичних кроків (наприклад, через виконавчу службу) долучені до фінансування програми "Легіонер-іноземець - на захист України!". При цьому наші чоловіки за кордоном в своїй більшості кровно зацікавлені, щоб їх майно в Україні, їх родини, друзі і т.п. не потрапили в окупацію.
Ми живемо вже по Орвеллу.
Так шо,ти,Юрєц,йди за корабльом і не сій усі ці совкові наративи про якийсь там обов'язок громадянина.
Правильно сказав Червінський,якщо люди не хочуть захищати цю державу - значить ху*ову державу побудували.
Україна як і колись УНР це країна розових поні тому і скоріше за все чекає подібна доля якщо українці не подорослішають і не почнуть боротись за своє життя і виживання.
В німеччині покищо діє закон та дублінська конвенція 1968 року. німці надають тимчасовий захист всім, хто втік від війни. і замість викрадати їх для якогось одеського тцк - платять біженцям забезпечення, надають притулок, реабілітацію та лікування. навіть якщо це дійсний військовий, який дезертував з фронту. головне - не порушувати закони німеччини
Точно поплутали щось, вірно?
Згодом інфа про те, як той самий тцк з одеси десь біля вокзалу запхав у бусика захисника україни, який нещодавно повернувся з полону інвалідом другої групи. тцкшники його побили, щоб отримати якісь гроші але як перевірили його телефон, то побачили що "взяли" героя україни та ще й справжнього інваліда. випхали з бусика десь на околиці і типу нічого не трапилося. теж напевне інвалід щось поплутав?
Тепер інфа, що затриманий напав на тих одеських тцкшників з ножем. чимось мені це нагадує епізод з "ліквідації", де батько вбитого в одесі сина зарізав повноважного ліквідатора.
Просто збіг, чи так все мало статися?
На беззаконні дії завжди буває беззаконна відповідь