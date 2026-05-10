На Одещині чоловік напав з ножем на військових ТЦК, двоє у важкому стані
Чоловік напав із ножем на військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків в Одеській області. Двох військових госпіталізовано у важкому стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК.
Інцидент стався 10 травня в селі Байбузівка Савранської громади Подільського району. Спільна група оповіщення разом із поліцейськими зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Було встановлено, що він перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.
Напад під час супроводу до ТЦК
Після перевірки чоловіка супроводжували до територіального центру комплектування для оформлення адмінматеріалів. У цей момент він дістав холодну зброю та напав на військовослужбовців.
Унаслідок нападу двоє військових отримали численні ножові поранення.
Зловмисник завдав численних ножових поранень двом військовослужбовцям
Постраждалих госпіталізували у важкому стані. Медики борються за їхнє життя.
Слідчі дії тривають
Правоохоронці вже розпочали невідкладні слідчі дії. Обставини нападу та дії чоловіка встановлюються.
В німеччині покищо діє закон та дублінська конвенція 1968 року. німці надають тимчасовий захист всім, хто втік від війни. і замість викрадати їх для якогось одеського тцк - платять біженцям забезпечення, надають притулок, реабілітацію та лікування. навіть якщо це дійсний військовий, який дезертував з фронту. головне - не порушувати закони німеччини
Точно поплутали щось, вірно?
Згодом інфа про те, як той самий тцк з одеси десь біля вокзалу запхав у бусика захисника україни, який нещодавно повернувся з полону інвалідом другої групи. тцкшники його побили, щоб отримати якісь гроші але як перевірили його телефон, то побачили що "взяли" героя україни та ще й справжнього інваліда. випхали з бусика десь на околиці і типу нічого не трапилося. теж напевне інвалід щось поплутав?
Тепер інфа, що затриманий напав на тих одеських тцкшників з ножем. чимось мені це нагадує епізод з "ліквідації", де батько вбитого в одесі сина зарізав повноважного ліквідатора.
Просто збіг, чи так все мало статися?
На беззаконні дії завжди буває беззаконна відповідь
а особливо на тимчасово окупованих українських територіях взагалі немає нападів
на працівників військкоматів. Тому що найменше незадоволення затриманого може
призвести до розстрілу на місці. А з такою мобілізацією москалі можуть скоро
прийти і на місці показати що таке ця поголовна кривава сталінська мобілізація,
але вже в свою кацапську орду.
І чи напада, насправді, хтось на цих злочинців-викрадачів, чи захищався згідно норм КПК та Конституції?
- Чи це знову "російське іпсо", а викрадений ветеран-інвалід - "московський агент, що працює на ворога" та "очорнює" "ухилянтів" з "тцк"?
Ну та ви такий самий "ухилянт", котрий за "бронь" - інформаційно "прикриває" ці злочини, то ж іншого нічого й не скажете.
Я свій обов'язок виконав,тому у держави до мене претензій немає,а у мене до держави.
а коли тебе як обісцяну свиню тягнуть за вуха виконувати свій обов'язок на який ти наплював то це хіба дрібна ********* за профілактичні *******
ну або тюрма якщо вимагають хабар, причому тюрма для обох сторін.
тож якщо надумав уйобувати в той мульти-культі рай, то не трете нас його можливими принадами залякувати )) уже якось без ухилесів розберемось як нам жити.
Ну звістно для адмінматеріалів,а ще ж для чого туди його везти?!. А там міг одразу висловити бажання у скелю чи ще кудись