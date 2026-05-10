На Одещині чоловік напав з ножем на військових ТЦК, двоє у важкому стані

Слідчі дії після нападу на військових на Одещині

Чоловік напав із ножем на військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків в Одеській області. Двох військових госпіталізовано у важкому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК.

Інцидент стався 10 травня в селі Байбузівка Савранської громади Подільського району. Спільна група оповіщення разом із поліцейськими зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Було встановлено, що він перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Напад під час супроводу до ТЦК

Після перевірки чоловіка супроводжували до територіального центру комплектування для оформлення адмінматеріалів. У цей момент він дістав холодну зброю та напав на військовослужбовців.

Унаслідок нападу двоє військових отримали численні ножові поранення.

Зловмисник завдав численних ножових поранень двом військовослужбовцям

Постраждалих госпіталізували у важкому стані. Медики борються за їхнє життя.

Слідчі дії тривають

Правоохоронці вже розпочали невідкладні слідчі дії. Обставини нападу та дії чоловіка встановлюються.

Топ коментарі
Небожителі урядового кварталу не хочуть йняти віри що пересічні не рвуться воювати за світле майбутнє яке вже давно настало для держиморд.
10.05.2026 20:32 Відповісти
Тому, що Конституцією військових заборонено залучати у протистояння з українськими громадянами, а з тими тцкащниками поліції схоже не було, тобто вчергове було порушено норми закону про мобілізацію.
10.05.2026 21:01 Відповісти
Чому у воєнний час військові без зброї і не можуть виконувати завдання, чому поліція не застрелила озброєного нападника????
10.05.2026 20:28 Відповісти
Я так і думав
11.05.2026 02:08 Відповісти
в німеччині з таких як ти ..службовців.. три бригади можна зібрати і відправити захищати фатерлянд а тих пацюків які відмовляться в бухенвальд ***** сітки маскіровочні плести
11.05.2026 07:17 Відповісти
У США та Німеччині державні службовці теж разом із криміналітетом викрадають людей за викуп?
11.05.2026 02:17 Відповісти
Як у сша - не зна. там зараз з трампом можливо все. пригадайте рейди проти "нелегалів". і викрадають, і вбивають.
В німеччині покищо діє закон та дублінська конвенція 1968 року. німці надають тимчасовий захист всім, хто втік від війни. і замість викрадати їх для якогось одеського тцк - платять біженцям забезпечення, надають притулок, реабілітацію та лікування. навіть якщо це дійсний військовий, який дезертував з фронту. головне - не порушувати закони німеччини
11.05.2026 02:36 Відповісти
Тільки кілька днів тому була інфа про те, як сбу заарештували представників одеського тцк.
Точно поплутали щось, вірно?
Згодом інфа про те, як той самий тцк з одеси десь біля вокзалу запхав у бусика захисника україни, який нещодавно повернувся з полону інвалідом другої групи. тцкшники його побили, щоб отримати якісь гроші але як перевірили його телефон, то побачили що "взяли" героя україни та ще й справжнього інваліда. випхали з бусика десь на околиці і типу нічого не трапилося. теж напевне інвалід щось поплутав?
Тепер інфа, що затриманий напав на тих одеських тцкшників з ножем. чимось мені це нагадує епізод з "ліквідації", де батько вбитого в одесі сина зарізав повноважного ліквідатора.
Просто збіг, чи так все мало статися?
На беззаконні дії завжди буває беззаконна відповідь
11.05.2026 02:24 Відповісти
Тому що так і є...нема законів нема влади...те що називає себе владою це кучка блатних виродків які срати хотіли на все.....і тіки тупоголові цього не бачать....
11.05.2026 06:05 Відповісти
"Напав на військових ТЦК". Ну да, ніхто його не чіпав, просто так взяв і напав.
11.05.2026 05:36 Відповісти
а як ти можеш відрізнити коли сидиш у маньки під спідницею ????
11.05.2026 07:20 Відповісти
якісь обісрані фантазії ухилесів. вилітають, хапають... чомусь мені завжди всі тцкшники представлялись і питали документи а не хапали.
11.05.2026 09:36 Відповісти
Так треба ТЦК їхати на стажування до військових комісаріатів московії. Там у паРаші,
а особливо на тимчасово окупованих українських територіях взагалі немає нападів
на працівників військкоматів. Тому що найменше незадоволення затриманого може
призвести до розстрілу на місці. А з такою мобілізацією москалі можуть скоро
прийти і на місці показати що таке ця поголовна кривава сталінська мобілізація,
але вже в свою кацапську орду.
11.05.2026 06:07 Відповісти
На москальщині вбивали воєнкомів.в 22 році,коли була часткова мобілізація.
11.05.2026 09:12 Відповісти
не *****, там навіть зараз якісь *****-комсомольці сзчшників ловлять і ніхто їх пальцем не зачепив.
11.05.2026 09:18 Відповісти
https://youtube.com/shorts/7aIjVpWLzG4?si=6Pso_jV2mrgHSZ08 Нещодавно, в Одеській області, озу "тцк" "заламали" до буса ветерана війни з інвалідністю, який повернувся з російського полону. То хто в кого стажувався?
І чи напада, насправді, хтось на цих злочинців-викрадачів, чи захищався згідно норм КПК та Конституції?
11.05.2026 16:39 Відповісти
Скільки поналазило прорашиських ботів вони захищають ждунів ,ухилянтів і ворогів,це як наслідок недолугості влади яка не розуміє що війна з найкривавішим ворогом для них головне рейтинг.
11.05.2026 07:35 Відповісти
https://youtube.com/shorts/7aIjVpWLzG4?si=6Pso_jV2mrgHSZ08 Що б ви розповідали, коли б пройшли фронт та полон, як цей боєць, а потім, після всього цього, вас, інваліда - побили та викрали злочинці з озу "тцк"?
- Чи це знову "російське іпсо", а викрадений ветеран-інвалід - "московський агент, що працює на ворога" та "очорнює" "ухилянтів" з "тцк"?
Ну та ви такий самий "ухилянт", котрий за "бронь" - інформаційно "прикриває" ці злочини, то ж іншого нічого й не скажете.
11.05.2026 16:47 Відповісти
А якого хріна мені польський прапорець приліпило? Я на Чернігівщині зараз, без впн.
11.05.2026 07:50 Відповісти
Можливо це твій бравзер викидає коники.
11.05.2026 08:33 Відповісти
Читаю коментарі диваних нафронтників та розумію: сюди точно українці з-за кордону вже точно не повернуться. Хто захоче повертатися в країну де їх права будуть обмежені, а суспільство буде вважати їх ворогами. Якщо воно ненавидить ухилянтів які залишились в країні, уявіть який буде хейт до людей які всю війну жили закордоном. Таке хворе суспільство саме себе знищить або вимре. Ну подивимось як ви індусів будете бусярити та мови вчити.
11.05.2026 07:56 Відповісти
Читаю коменти диванних сцикунів і сміюсь. Раніше сиділи нишком як миші під віником,а тепер розквакались як жаби під час спарювання. Видумують 100 тисяч причин чому буть боягузом правильно,бо страшно до всирачки тільки за свою сраку, це єдина правда..Краще б мовчали і не ганьбились.Ті хто втік за кордон взагалі ухилянти в квадраті.Ще вистачає нахабства гавкать з-за бугра коли їх війна не стосується.
11.05.2026 09:04 Відповісти
Сміюсь з обісраних сцикунів які квакають про беззаконня.Ви самі є порушниками закону,то чому дивуєтесь коли його порушують відносно вас?Трактуєте закони і Конституцію тільки в свій бік де йдеться про права,а на обов'язки плювать.Спочатку виконай обов'язок,потім качай права,а не навпаки.Конституційна основа: Ст. 17 Конституції України визначає, що захист суверенітету і територіальної цілісності є найважливішою функцією держави та справою всього Українського народу.Громадянський обов'язок: Ст. 65 встановлює, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, а також шанування її державних символів є обов'язком громадян.
Я свій обов'язок виконав,тому у держави до мене претензій немає,а у мене до держави.
11.05.2026 10:28 Відповісти
Порушення закону несе відповідальність,незалежно ким.Порушення порушення правил військового обліку-адміністративна відповідальність,протиправні дії ТЦК(викрадення,застосування сили)тяжкий військовий злочин,що не має строків давності.Різницю помічаєш у відповідальності?
11.05.2026 10:36 Відповісти
Так це в обидві сторони працює.Поки правопорушення не доведено судом це просто блаблабла.Одні ховаються,чинять спротив мобілізації і обороні країни,інші крутять руки,садять в бус.Якби перші дотримувались норми закону,другим не було б приводу його порушувать.Я у 22 році сам ходив у тцк,ніхто руки не крутив,про нього ніхто не квакав поки вистачало порядних людей.Тепер взялись і за безсовісних хитрожопих сцикунів.
11.05.2026 11:00 Відповісти
Просто покажи військовооблікові документи,або QR код Резерв+.Один раз був у МРЕО,наїхали тцк,перекупи розбіглись по кущах. В мене був тільки паспорт,пробили по базі,на обліку, О'К.На тому все.Весною 22 багато чого відбувалось.У ті часи ніхто про тцк і ухилянтів навіть не чув.
11.05.2026 11:32 Відповісти
Люди бачать несправедливість:броньовані,блатні,пенси-силовики,прокурори-інваліти,тотальна корупція і мотивація наближається до нуля!
11.05.2026 11:19 Відповісти
не *****, тяжкий військовий злочин це коли буряти до тебе в гості завітають.
а коли тебе як обісцяну свиню тягнуть за вуха виконувати свій обов'язок на який ти наплював то це хіба дрібна ********* за профілактичні *******
ну або тюрма якщо вимагають хабар, причому тюрма для обох сторін.
11.05.2026 16:15 Відповісти
Читають твою дурню індуси і бангладешці і сміються до всирачки. Догадайся сам, чому.
11.05.2026 13:45 Відповісти
ти за бугром будеш тим індусам сраки мити бо сам на положенні мігранта який до того ж з білою харєю, тому їм повинен по гріб життя згідно лівацькох логіки.
тож якщо надумав уйобувати в той мульти-культі рай, то не трете нас його можливими принадами залякувати )) уже якось без ухилесів розберемось як нам жити.
11.05.2026 09:38 Відповісти
Слухай виродку в країні війна з найкривавішим ворогом ,кращі сини і доньки захищають країну ,ну а бидло бикує.
11.05.2026 16:14 Відповісти
Ви ще висловите жаль, що поряд не було дівчинки, яку ця гідна людина могла б взяти в заручники, він тільки приставив би ніж до її горла, а не став різати ТЦКашніков.
11.05.2026 09:10 Відповісти
не *****, ухилєс, тцк мають право привозити таких осіб до себе. в нас такі правові реалії і ухилєси повинні дякувати верховному ухилєсу що їх не тягнуть на півнячу зону одразу при затриманні а дають шанс стати чесними людьми.
11.05.2026 09:15 Відповісти
почитай Конституцію статтю 65, там далі ще текст є після 17 статті))
11.05.2026 09:42 Відповісти
Які нахрен правові реалії? Немає закону згідно якого тцкуни мають право викрадати людей,і вони про це знають,тому й ховають свої пики під балаклавами,ці херої бояться відповідальності за скоєні злочини,а ця відповідальність обов'язково прийде.
11.05.2026 10:54 Відповісти
Може бідака просто захищався від бандюків під виглядом ТЦК? Прямо взяв і напав, нєхєр йому було робити?
11.05.2026 09:16 Відповісти
чоловіка супроводжували до територіального центру комплектування для оформлення адмінматеріалів Джерело: https://censor.net/ua/n4002442

Ну звістно для адмінматеріалів,а ще ж для чого туди його везти?!. А там міг одразу висловити бажання у скелю чи ще кудись
11.05.2026 10:08 Відповісти
Зараз вже нікого не заженеш війни воювати. Всі розуміють, що до чого. Для прикладу, тцкашники чого не на фронті.
11.05.2026 10:44 Відповісти
Що ті тцкашники?Влада краде гроші на чолі з якимось Вовою і двушки на мацкву.
11.05.2026 10:51 Відповісти
правильно бросай окопи всє дамой!
11.05.2026 12:49 Відповісти
Обіссане диванне військо 1000 причин знайде, чому воно таке ссикло. А мобілізація-- це примусове залучення громадян до війська, для тих хто не знає.
11.05.2026 18:50 Відповісти
