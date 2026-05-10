На Одещині чоловік напав з ножем на військових ТЦК, двоє у важкому стані

Чоловік напав із ножем на військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків в Одеській області. Двох військових госпіталізовано у важкому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Одеського обласного ТЦК.

Інцидент стався 10 травня в селі Байбузівка Савранської громади Подільського району. Спільна група оповіщення разом із поліцейськими зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Було встановлено, що він перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Напад під час супроводу до ТЦК

Після перевірки чоловіка супроводжували до територіального центру комплектування для оформлення адмінматеріалів. У цей момент він дістав холодну зброю та напав на військовослужбовців.

Унаслідок нападу двоє військових отримали численні ножові поранення.

Постраждалих госпіталізували у важкому стані. Медики борються за їхнє життя.

Слідчі дії тривають

Правоохоронці вже розпочали невідкладні слідчі дії. Обставини нападу та дії чоловіка встановлюються.