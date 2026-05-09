Чому Зеленський не реагує на напади на військових ТЦК та що з цим можна робити?, - опитування. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський уникає публічної реакції на резонансні напади на працівників ТЦК, що дедалі частіше викликає обурення в суспільстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, журналісти "Громадського" зібрали думки громадян та експертів щодо причин мовчання Банкової та можливих шляхів виходу із ситуації.

Суспільство бачить політичний розрахунок

Частина опитаних українців переконана: глава держави намагається балансувати між суспільним невдоволенням та необхідністю зберігати чинну систему мобілізації.

Ігор, тестувальник програмного забезпечення, вважає, що президент, ймовірно, "хоче всидіти на двох стільцях", щоб одночасно не руйнувати існуючу систему та не провокувати додаткове суспільне напруження.

Працівник ІТ-сфери Тимур також припускає, що мовчання влади пов’язане зі спробою уникнути масштабного негативного резонансу.

Власниця бізнесу Анастасія наголошує: найбільше суспільство обурює відсутність реакції на випадки насильства щодо цивільних з боку окремих представників ТЦК.

На її думку, необхідне покарання всіх причетних до незаконних затримань, включно з представниками поліції, а саму систему вручення повісток варто реформувати через створення окремих груп оповіщення за участю цивільних осіб.

Архітектор Олег звертає увагу на глибокі соціальні розколи, які вже виникають у суспільстві через діяльність ТЦК.

За його словами, навіть у родинах починаються конфлікти через роботу окремих членів сім’ї у військкоматах.

Політологи: Зеленський боїться втратити підтримку

Політолог Євген Магда вважає, що уникнення цієї теми може бути продиктоване політичними мотивами.

"Зеленський може уникати цієї теми, бо вона не популярна і б’є по рейтингу".

Водночас експерт Олександр Коваленко зазначає, що проблема може полягати і в тому, що влада наразі просто не має чіткої моделі реформування мобілізаційного процесу.

Що далі?

У Міністерство оборони України заявляють про можливі зміни у системі мобілізації, однак конкретні рішення досі не представлені.

На тлі зростання кількості нападів на представників ТЦК та суспільного невдоволення питання реформування мобілізаційної політики залишається одним із найбільш болючих для української влади.

+42
Напади на "військових" ТЦК - це проблема створена владою, зате напади "військових" ТЦК на цивільних - це вже якось нікого не хвилюють, бо для влади всі по замовчуванні "ухилянти" і взагалі.
09.05.2026 13:17 Відповісти
+33
Коли голобородько висміював Україну, ще до свого так званого "президентства", у нього його поганий рот не закривався, він не ліз за словом до кишені. А тепер мабуть гімна в рот набрав.
09.05.2026 13:26 Відповісти
+30
Вся проблема в системі, яка офіційно не визнає війни, але офіційно вводить воєнний стан, вона оголошує часкову мобілізацію, а не повну, система бронює родичів і знайомих, тобто кумівство і корупція знову в дії... і так далі. Поліцейський в тилу отримує більше ніж військовий, який щей за власний кошт докуповує екіпіровку, бо та шо видається швидко зношується, командири досі клянчають гроші на вселякі пристрої, авто та резину до них... у той же час кабмін виділяє по тисячі грн. зимової підтримки бізнесменам, чиновникам та держслужбовцям. І це все можна продовжувати, бо все це і є державна система, яка гнила від верху до низу.
09.05.2026 13:22 Відповісти
Можна наказати стріляти по людях (раз вже тільки підвали не дають бажаного ефекту) і водночас приймати смішні закони. В результаті й гроші будуть (є мобілізація - є гроші), і нарід вождя любитиме, бо він сміливий і дотепний.
09.05.2026 13:13 Відповісти
Тому що це його "винахід" вірніше не тільки його, і своїх критикувати не можна, ось це і пояснює його постійну мовчанку про свавілля тцк.
09.05.2026 13:16 Відповісти
30% українців вперто хочуть бачити президентом Чотирижди Дезертира....

.
09.05.2026 13:35 Відповісти
30% оце якраз напевно і лишилася ота ******* тцкашномєнтовсько чиновницька шобла
09.05.2026 14:17 Відповісти
Ну їм вигідно, стрижуть бабло з клятих ухилянтів, стрижуть бабло на різних мутних схемах, живуть своє найкраще життя
09.05.2026 15:04 Відповісти
Ну так все правильно сказали, зе тримає баланс: не реагує на напади на тцк і так само не реагує на напади тцк на громадян.
09.05.2026 13:43 Відповісти
ТЦК б'ють морди тільки з таких причин:
- матюки в лице військовому;
- путінська пропаганда про кровавих біндєр;
- коли особина чоловічої статі фізично пручається і не хоче здобувати в армії чоловічий гендер.

Ти б успокоївся, коли б вязали по закону?
09.05.2026 14:01 Відповісти
"здобувати в армії чоловічий гендер" - ти мабуть ще з часів совку? не був "дідом" - не чоловік?
09.05.2026 14:12 Відповісти
Я добре знаю гендерну теорію. Там кажуть, що гендер - це соціальний конструкт, тобто результат впливу суспільства. Отже чоловіче середовище може сформувати чоловіка при правильному підході.
Бо ж якось люди підхоплюють чужий гендер? Срєда заєдаєт - лівацький брєд
09.05.2026 16:55 Відповісти
Хз меня 5 раз тцкашники останавливали и каждый раз давали и документы показывать и по резерву через телефон показывать и ни разу насильно не паковали и не кидались ни стого ни с сего .А если дезертира какого нибудь или сзчшника в розыске менты с тцкашниками пакуют то это все по закону как бы вам такое не нравилось
09.05.2026 15:49 Відповісти
Так все правильно. 99 відсотків, хто б"'ється із поліцією і військовими- класти хотів на всі документи. "А мнє по барабану, шо они там дєлают,я сам па сєбє..."
А народ, із тьоткамі з вилупленими очима, ще і намагаються " відбити " ухилянта, цукерками може ще і пригостити. А то, що на лінії зіткнення хтось виконує роботу за себе і цього ухилянта- тьоток, це не колише.
09.05.2026 17:17 Відповісти
Був у 80-х в одному селі Гендер , а на жінку казали Гендериха
09.05.2026 14:19 Відповісти
Якщо для тебе відео свідків проведння "заходів оповіщення", повідомлення омбудсмена про порушення прав мобілізованих в ТЦК, скалічені і загадкові смерті цивільних в ТЦК не аргумент, тоді "проходимо далі".
"Вязати" по закону ТЦКшники взагалі не мають права, цим правом наділена виключно поліція. Вибіркова мобілізація, коли своїм все, решті - закон, рано чи пізно мала закінчитися зворотнім насильством, до чого і прийшли.
09.05.2026 14:20 Відповісти
Отже тобі цікаво, щоб крутили суто по закону?
Я теж кажу, що треба такий закон. Бо насильницька мобілізація потрібна - добрий спосіб відсіяти чоловіків від особин чоловічої статі
09.05.2026 16:57 Відповісти
Який тоді ти результат очікуєш, коли таких "бусифікованих" відправлять у військові частини для подальшого проходження служби, якщо на етапі БЗВП вони вже ідуть в СЗЧ? Вони вже демотивовані, дезорієнтовані і "щиро *******" владу. В результаті ми отримуємо "обмежено придатну армію". Якщо така мета визначена керівництвом держави, тоді ТЦК робить все правильно.
09.05.2026 19:27 Відповісти
Мета просіяти. Є значна частина людей, що самі не підуть, але якщо змусити, то підуть. Оце і є зараз добровольці. Та й з сзч-шників у тилові частини порозпихувать можна. Дехто з них звикнуть, поваряться в солдатському середовищі, і яйця відрощуть трохи - будуть і такі. В нас був один історик плакав, коли на БЗВП відправляли, а потім плакав коли в район... І це при тому, що ми не бойова частина. І ночого - тепер з району не вилазить.

Якби упоротим сзч давати сірий паспорт негромадянина, щоб вони не голосували. Але у владі повинні бути яйця...
09.05.2026 22:37 Відповісти
СЗЧ мотивувати потраплянням в тилові частини, таке собі рішення. Припускаю, що без зняття броні і подальшої мобілізації з сектору культури і спорту, залучення силовиків- пенсіонерів, залучення чоловіків з псевдо-критичних підприємств не змінить мобілізацію на краще. З СЗЧшниками зважаючи на кількість і втрачений час на вирішення проблеми, навіть важко придумати що з цим робити, вони впевнені , що через кількість їм власться уникнути відповідальності.
10.05.2026 00:06 Відповісти
Ну почему то он считает что то что происходит - люди не связывают с ним. Он ошибается. Хотя...он всегда ошибается.
09.05.2026 13:17 Відповісти
Бо коли нема мізків, то що він скаже ?

Що сказати на плівкі міндіча, на розмінування перед нападом ?
09.05.2026 13:18 Відповісти
бо критикувати-висміювати здатна кожна повія (особливо коли це написано на паперці).
а ось взяти і зробити
09.05.2026 13:30 Відповісти
А тепер мабуть гімна в рот набрав. отак правільніше буде.
09.05.2026 14:03 Відповісти
започаткував систему кучма,і мало шансів її побороти
09.05.2026 13:48 Відповісти
А як же тоді олігархи будуть торгувати ресурсами і будувати яхти.
09.05.2026 18:38 Відповісти
На них ніхто не нападає , від них відбиваються .
09.05.2026 13:23 Відповісти
Зеленський з тих "началников", які як той постійний клієнт публічного дому понад усе прагнуть "нєвіннось сохраніть" - вибарають для себе тільки те, що додає в рейтінгу.

АП, уряд, ЗМІ методично, цілеспрямовано, високотехнологічно формують з ТЦК образ ворога №1.

Ніби ТЦК займається рекрутінгом не для ЗСУ, у яких хронічний некомплект, який не тільки робить неможливою ротацію, а і перетворює мобілізацію на "плацкарту" в один кінець, а ЗСУ у штрафні батальйони, демобілізація з яких каліцтво, або смерть - безповоротні боєві втрати.
09.05.2026 13:27 Відповісти
А що він скаже ? Визнає що мобілізацію просрано, тобто він винний що не зміг ..але зеля такий що не може визнати свою провину, він хоче бути успішним.
Є така категорія які ніколи не визнають своїх помилок.
Він самозакоханний, і щоб він був не правий, та ви що...
09.05.2026 13:28 Відповісти
А хто б реагував на агресію мусорів у формі тцкунів та діючих мусорів, що їх прикривають по відношенню до людей, за чий кошт цю мерзоту аваківько-татаровську утримують. "Ненавчені" вони бл..., мерзота.
09.05.2026 13:29 Відповісти
Помиляєшся. Можу навести всього три приклади. Громадянська війна в США. Краще вмотивовані і підготовлені конфедерати програють війну через те , що північ оголошує мобілізацію, створює велику перевагу в людях і активно практикує м'ясорубки. Армія Денікіна в 120-150 тис.штиків, яка дійшла до Тули, не витримує натиску РККА в 3 мільони мобілізованих червоних і програє війну. В 1941 році вермахт не зумів реалізувати краще підготовлену армію, щоб розбити РККА. Надалі тотальна мобілізація в СРСР створює велику перевагу РККА в людях, і німці війну програють.
09.05.2026 13:58 Відповісти
що скажеш про фінляндію у 39-40 р.
09.05.2026 14:08 Відповісти
Маннергейм був є державником , а не клоуном квартальним
09.05.2026 16:48 Відповісти
На це вищевказаний оратор відповіді не дасть. В нього перемога куєтся тільки м'ясом і кумир його м'ясник жюков.
09.05.2026 19:27 Відповісти
Фінляндію врятувало лише те що Гітлер попри різноманітні домовленості і союзи напав на СССР.
Аналогічно б врятувалась Україна якби зараз, підписавши якійсь договорняк про "мир" щоб відпочити, північний Кавказ, Казахстан та інші вирішили вказати Московії на її місце.
10.05.2026 09:05 Відповісти
І всі три випадки м'ясні . Особливо з 41 по 45 , від першого і до останнього дня
09.05.2026 14:24 Відповісти
Не хочешь мобилизоваться ,чтобы свою страну защищать тогда сиди и жди у мамки или жены под юбкой когда тебя кацапы мобилизуюют . Как ни крути но воевать тебя все равно рано или поздно заставят
09.05.2026 15:55 Відповісти
Не зовсім так. Сьогодні тисячі найманців бажаюють втупити в українську піхоту, яких чомусь не хочуть брати. В зелених ліквідаторів інша ціль, це винищення українців і заселити Україну індусами, що вони вже почали робити.
09.05.2026 19:31 Відповісти
А ти де сидиш ? В тцкунях,
09.05.2026 22:56 Відповісти
Бо ТЦК працює як митниця: весь добовий кеш заноситься в головний офіс країни.
09.05.2026 13:39 Відповісти
"пробзділось щось у данськім українськім королівстві...."

.
09.05.2026 13:39 Відповісти
Коли вони нападають то це працівники тцк, коли на них нападають, військові, хто вони такі неясно, знає тільки їх "винахідник"
09.05.2026 13:49 Відповісти
Бо приЗЕдент ухилянтів? Чи приЗЕдент-ухилянт?
09.05.2026 13:52 Відповісти
4 рази ухилянт.
09.05.2026 14:09 Відповісти
Якщо не буде мобілізації - не буде війська і Уараїні "габела", тут все просто. А якщо хтось вважає себе хитрішим за інших, то це його проблема. Доречі, а скільки рочків цьому "працівнику ІТ-сфери" Тімуру?
09.05.2026 13:56 Відповісти
Так,так!Це коли ЗЕленський хоче рибку з'їсти і на ... сісти.Рейтинги до рівня плінтуса впадуть, а так хочеться ще один строк і теж років на 7-8.Глядь і вже на пенсію пора.
09.05.2026 13:58 Відповісти
бо коли ця бодяга закінчиться, будуть жорстко питати з усіх хто клав на закон весь цей час, а вово хоче бути не при ділах, хоча він стільки наворотив, що усе це буйство тцк, це квіточки))
09.05.2026 14:00 Відповісти
Тим більше напади на цивільних військовими (як вони себе вважають) це кримінальний злочин без терміну дії, ба більше, кажуть у відділках поліції багато відкритих справ лежить (тисячі і тисячі) війна коли небудь закінчиться і ці тисячі справ будуть порушені але до того часу тцк може більше не існувати і оці хто бусифікував просто перевдягнуться
09.05.2026 14:11 Відповісти
А проблема проста---президент малорос і він ненавидить українців не меньше путіна. І він не може зайняти чітко якусь сторону,бо вони для нього дуже небезпечні.
09.05.2026 14:03 Відповісти
А чи не Прокурор і Поліція повинні реагувати? До чого тут Президент? Або це росицький вірус "путін допоможи"?
09.05.2026 14:11 Відповісти
І досить вже розказувати казочки щоТЦК займається мобілізацією. Скоріше навпаки це зрадники які допомагають ухилянтам уникнути мобілізації в обмін за грошову винагороду. Також зрадники ТЦК ще виконують завдання кремля по дискредитації української армії. Український народ вже ненавидить всіх хто носить військову форму не розбираючись хто перед ними. Таким чином кремлівські пацюки позбавляються зараз від майбутніх конкурентів на майбутніх виборах.
09.05.2026 14:25 Відповісти
ТЦК та поліція не діють самі, без дозволу "зверху". Основний принцип влади "розділяй та володарюй", тому тітушки з ТЦК розколюють суспільство та дискредитують ВСУ, які мають найвищий рейтинг довіри в народу, на відміну від самої влади. А влада знає, що й військові і цивільні рано чи пізно спитають їх за космічну корупцію та за інші "подвиги" під час війни.
09.05.2026 14:21 Відповісти
А вот что будет с сотрудниками ТЦК после войны если их данные окажутся вдруг в свободном доступе, это вопрос гораздо более интересный. Думаю что бойцы прошедшие фронт будут очень этому рады.
09.05.2026 14:24 Відповісти
переглянув комент штурмовика з 3 -штурмової, якого годину били люди ТЦК в балаклавах, у формі військовій.. Нач.ТЦК сказав що підлеглих він захистить... Сумніви є що цим займалися військові з ТЦК.. Скоріше за все це криміналітет, якого наймає ТЦК.. Тітушки..ті яких використовували мінти для виселення українців зі своїх оскль, рейдерства, тиску, віджиму залякуванням.. Українців годину бити можуть тільки вроджені генетичні уроди, виб...дки
09.05.2026 14:34 Відповісти
Взагалі не розумію на якій підставі залучають так званих дружинників для оповіщення, це якийсь абсурд, чому ті дружинники мають бронювання і їх не призивають в першу чергу, у них відмінне здоров'я та фізпідготовка.
09.05.2026 15:02 Відповісти
Так це план зелемського. Банди ухилянтів воюють з бандами ТЦК.
09.05.2026 14:45 Відповісти
Ясненько. А коли тцкашники ногами буцають громадян, то питань не виникає.
09.05.2026 14:59 Відповісти
Тільки ЗЕскоти вважають самозахит нападом. Задзеркалля ЗЕкраїни....
09.05.2026 15:11 Відповісти
А він хоч на щось реагує?
09.05.2026 16:09 Відповісти
Чого до початку 2023 року не було такої бусифікації і все було нормально?
09.05.2026 16:13 Відповісти
Сидячи незаконо 2 роки у корита і мародерячи зі своїми міндічами воно лише і тримається на геноциді Українців
09.05.2026 16:16 Відповісти
Де б подивитися хоча б одне відео такого 'нападу'? Чомусь ніхто їх не фільмує... Наприклад йде такий собі ухилянт вулицею, бачить робітника ТеЦеКа - і як накинеться на нього з кулаками чи ножем)))
09.05.2026 16:43 Відповісти
А ви помітили? Який день немає отих диванних воїнів які постійно ріжуть, стріляють чи пиляють "клятих ухилянтів", чи пайки поурізали чи може відправили вже .
09.05.2026 16:52 Відповісти
Відправити Зєлю у відставку. Нажаль пукін цього не хоче.
09.05.2026 17:13 Відповісти
Обкурене чмо власноруч, усунувшись від своїх прямих обовязків, створило проблему. В плани ішака не входив захист країни та її громадян. Тож воно робило все, і зараз продовжує, аби не було ким і чим воювати. Мобілізація усього під час війни - прямий обовязок влади в особі президента. Але це чмо ніколи не було президентом країни.
09.05.2026 17:28 Відповісти
Зеленое королевство кривых зеркал...блд...
09.05.2026 18:05 Відповісти
Знов пропозиція зашмагати всіх батогом, а не мотивувати справедливістю.
Головна проблема - це тотальна корупція, це те, що війна потрібна і московській, і київській владі, щоб гнобити людей, що не воюють ті, хто давав присягу, служив, закінчував кафедри і військові навчальні заклади, сам обрав професію силовика, має зброю і дозвіл на неї, а крутять, хапають, тягнуть, лупцюють хворих і відправляють на смерть нездатних воювати. А так нічого, все ОК. Держбанда, що займається кіднепінгком і рекетом - це чудово. І броні ніхто не скасує, он з тих 5 тис. чинуш з луганської адміністрації це точно. Да і так в Києві он працівники кожного місяця по 20 тис. гривен скидаються за бронь, хто ж відмовиться від такого бізнесу.
09.05.2026 20:17 Відповісти
Так в них мізків зосталося тільки на батіг (гроші міндічи і ко покрали і будуть красти) але батіг може спровокувати ту саму точку кипіння
09.05.2026 22:29 Відповісти
Є таке поняття як самоусунувся від виконання своїх обов'язків
І не треба нічого видумувати
10.05.2026 05:28 Відповісти
 
 