Чому Зеленський не реагує на напади на військових ТЦК та що з цим можна робити?, - опитування. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський уникає публічної реакції на резонансні напади на працівників ТЦК, що дедалі частіше викликає обурення в суспільстві.
Як інформує Цензор.НЕТ, журналісти "Громадського" зібрали думки громадян та експертів щодо причин мовчання Банкової та можливих шляхів виходу із ситуації.
Суспільство бачить політичний розрахунок
Частина опитаних українців переконана: глава держави намагається балансувати між суспільним невдоволенням та необхідністю зберігати чинну систему мобілізації.
Ігор, тестувальник програмного забезпечення, вважає, що президент, ймовірно, "хоче всидіти на двох стільцях", щоб одночасно не руйнувати існуючу систему та не провокувати додаткове суспільне напруження.
Працівник ІТ-сфери Тимур також припускає, що мовчання влади пов’язане зі спробою уникнути масштабного негативного резонансу.
Власниця бізнесу Анастасія наголошує: найбільше суспільство обурює відсутність реакції на випадки насильства щодо цивільних з боку окремих представників ТЦК.
На її думку, необхідне покарання всіх причетних до незаконних затримань, включно з представниками поліції, а саму систему вручення повісток варто реформувати через створення окремих груп оповіщення за участю цивільних осіб.
Архітектор Олег звертає увагу на глибокі соціальні розколи, які вже виникають у суспільстві через діяльність ТЦК.
За його словами, навіть у родинах починаються конфлікти через роботу окремих членів сім’ї у військкоматах.
Політологи: Зеленський боїться втратити підтримку
Політолог Євген Магда вважає, що уникнення цієї теми може бути продиктоване політичними мотивами.
"Зеленський може уникати цієї теми, бо вона не популярна і б’є по рейтингу".
Водночас експерт Олександр Коваленко зазначає, що проблема може полягати і в тому, що влада наразі просто не має чіткої моделі реформування мобілізаційного процесу.
Що далі?
У Міністерство оборони України заявляють про можливі зміни у системі мобілізації, однак конкретні рішення досі не представлені.
На тлі зростання кількості нападів на представників ТЦК та суспільного невдоволення питання реформування мобілізаційної політики залишається одним із найбільш болючих для української влади.
"Вязати" по закону ТЦКшники взагалі не мають права, цим правом наділена виключно поліція. Вибіркова мобілізація, коли своїм все, решті - закон, рано чи пізно мала закінчитися зворотнім насильством, до чого і прийшли.
АП, уряд, ЗМІ методично, цілеспрямовано, високотехнологічно формують з ТЦК образ ворога №1.
Ніби ТЦК займається рекрутінгом не для ЗСУ, у яких хронічний некомплект, який не тільки робить неможливою ротацію, а і перетворює мобілізацію на "плацкарту" в один кінець, а ЗСУ у штрафні батальйони, демобілізація з яких каліцтво, або смерть - безповоротні боєві втрати.
Головна проблема - це тотальна корупція, це те, що війна потрібна і московській, і київській владі, щоб гнобити людей, що не воюють ті, хто давав присягу, служив, закінчував кафедри і військові навчальні заклади, сам обрав професію силовика, має зброю і дозвіл на неї, а крутять, хапають, тягнуть, лупцюють хворих і відправляють на смерть нездатних воювати. А так нічого, все ОК. Держбанда, що займається кіднепінгком і рекетом - це чудово. І броні ніхто не скасує, он з тих 5 тис. чинуш з луганської адміністрації це точно. Да і так в Києві он працівники кожного місяця по 20 тис. гривен скидаються за бронь, хто ж відмовиться від такого бізнесу.
