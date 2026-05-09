Почему Зеленский не реагирует на нападения на военных ТЦК и что с этим можно делать? - опрос "Громадського". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский избегает публичной реакции на громкие нападения на сотрудников ТЦК, что всё чаще вызывает возмущение в обществе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Громадского" собрали мнения граждан и экспертов о причинах молчания Банковой и возможных путях выхода из ситуации.
Общество видит политический расчет
Часть опрошенных украинцев убеждена: глава государства пытается балансировать между общественным недовольством и необходимостью сохранять действующую систему мобилизации.
Игорь, тестировщик программного обеспечения, считает, что президент, вероятно, "хочет сидеть на двух стульях", чтобы одновременно не разрушать существующую систему и не провоцировать дополнительную общественную напряженность.
Работник ИТ-сферы Тимур также предполагает, что молчание власти связано с попыткой избежать масштабного негативного резонанса.
Владелица бизнеса Анастасия отмечает: больше всего общество возмущает отсутствие реакции на случаи насилия в отношении гражданских лиц со стороны отдельных представителей ТЦК.
По ее мнению, необходимо наказать всех причастных к незаконным задержаниям, включая представителей полиции, а саму систему вручения повесток следует реформировать путем создания отдельных групп оповещения с участием гражданских лиц.
Архитектор Олег обращает внимание на глубокие социальные расколы, которые уже возникают в обществе из-за деятельности ТЦК.
По его словам, даже в семьях начинаются конфликты из-за работы отдельных членов семьи в военкоматах.
Политологи: Зеленский боится потерять поддержку
Политолог Евгений Магда считает, что уклонение от этой темы может быть продиктовано политическими мотивами.
"Зеленский может избегать этой темы, потому что она непопулярна и бьет по рейтингу".
В то же время эксперт Александр Коваленко отмечает, что проблема может заключаться и в том, что у власти пока просто нет четкой модели реформирования мобилизационного процесса.
Что дальше?
В Министерстве обороны Украины заявляют о возможных изменениях в системе мобилизации, однако конкретные решения до сих пор не представлены.
На фоне роста количества нападений на представителей ТЦК и общественного недовольства вопрос реформирования мобилизационной политики остается одним из самых болезненных для украинской власти.
- матюки в лице військовому;
- путінська пропаганда про кровавих біндєр;
- коли особина чоловічої статі фізично пручається і не хоче здобувати в армії чоловічий гендер.
Ти б успокоївся, коли б вязали по закону?
Бо ж якось люди підхоплюють чужий гендер? Срєда заєдаєт - лівацький брєд
А народ, із тьоткамі з вилупленими очима, ще і намагаються " відбити " ухилянта, цукерками може ще і пригостити. А то, що на лінії зіткнення хтось виконує роботу за себе і цього ухилянта- тьоток, це не колише.
"Вязати" по закону ТЦКшники взагалі не мають права, цим правом наділена виключно поліція. Вибіркова мобілізація, коли своїм все, решті - закон, рано чи пізно мала закінчитися зворотнім насильством, до чого і прийшли.
Я теж кажу, що треба такий закон. Бо насильницька мобілізація потрібна - добрий спосіб відсіяти чоловіків від особин чоловічої статі
Якби упоротим сзч давати сірий паспорт негромадянина, щоб вони не голосували. Але у владі повинні бути яйця...
Що сказати на плівкі міндіча, на розмінування перед нападом ?
а ось взяти і зробити
мабутьгімна в рот набрав. отак правільніше буде.
Такі "началники" збирають навколо себе кандидатів у цапи відбувайли.
АП, уряд, ЗМІ методично, цілеспрямовано, високотехнологічно формують з ТЦК образ ворога №1.
Ніби ТЦК займається рекрутінгом не для ЗСУ, у яких хронічний некомплект, який не тільки робить неможливою ротацію, а і перетворює мобілізацію на "плацкарту" в один кінець, а ЗСУ у штрафні батальйони, демобілізація з яких каліцтво, або смерть - безповоротні боєві втрати.
Є така категорія які ніколи не визнають своїх помилок.
Він самозакоханний, і щоб він був не правий, та ви що...
данськімукраїнськім королівстві...."
.
Головна проблема - це тотальна корупція, це те, що війна потрібна і московській, і київській владі, щоб гнобити людей, що не воюють ті, хто давав присягу, служив, закінчував кафедри і військові навчальні заклади, сам обрав професію силовика, має зброю і дозвіл на неї, а крутять, хапають, тягнуть, лупцюють хворих і відправляють на смерть нездатних воювати. А так нічого, все ОК. Держбанда, що займається кіднепінгком і рекетом - це чудово. І броні ніхто не скасує, он з тих 5 тис. чинуш з луганської адміністрації це точно. Да і так в Києві он працівники кожного місяця по 20 тис. гривен скидаються за бронь, хто ж відмовиться від такого бізнесу.