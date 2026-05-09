Почему Зеленский не реагирует на нападения на военных ТЦК и что с этим можно делать? - опрос "Громадського". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский избегает публичной реакции на громкие нападения на сотрудников ТЦК, что всё чаще вызывает возмущение в обществе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Громадского" собрали мнения граждан и экспертов о причинах молчания Банковой и возможных путях выхода из ситуации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Общество видит политический расчет

Часть опрошенных украинцев убеждена: глава государства пытается балансировать между общественным недовольством и необходимостью сохранять действующую систему мобилизации.

Игорь, тестировщик программного обеспечения, считает, что президент, вероятно, "хочет сидеть на двух стульях", чтобы одновременно не разрушать существующую систему и не провоцировать дополнительную общественную напряженность.

Работник ИТ-сферы Тимур также предполагает, что молчание власти связано с попыткой избежать масштабного негативного резонанса.

Владелица бизнеса Анастасия отмечает: больше всего общество возмущает отсутствие реакции на случаи насилия в отношении гражданских лиц со стороны отдельных представителей ТЦК.

По ее мнению, необходимо наказать всех причастных к незаконным задержаниям, включая представителей полиции, а саму систему вручения повесток следует реформировать путем создания отдельных групп оповещения с участием гражданских лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лубинец заявил о содержании людей в ТЦК до 50 суток и назвал области с наибольшим количеством нарушений

Архитектор Олег обращает внимание на глубокие социальные расколы, которые уже возникают в обществе из-за деятельности ТЦК.

По его словам, даже в семьях начинаются конфликты из-за работы отдельных членов семьи в военкоматах.

Политологи: Зеленский боится потерять поддержку

Политолог Евгений Магда считает, что уклонение от этой темы может быть продиктовано политическими мотивами.

"Зеленский может избегать этой темы, потому что она непопулярна и бьет по рейтингу".

В то же время эксперт Александр Коваленко отмечает, что проблема может заключаться и в том, что у власти пока просто нет четкой модели реформирования мобилизационного процесса.

Что дальше?

В Министерстве обороны Украины заявляют о возможных изменениях в системе мобилизации, однако конкретные решения до сих пор не представлены.

На фоне роста количества нападений на представителей ТЦК и общественного недовольства вопрос реформирования мобилизационной политики остается одним из самых болезненных для украинской власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 39 нападений на военных ТЦК во время мобилизации зафиксировали на Ривненщине с 2024 года