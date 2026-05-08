Лубинец заявил о содержании людей в ТЦК до 50 суток и назвал области с наибольшим количеством нарушений
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о результатах проверок территориальных центров комплектования и социальной поддержки в различных регионах Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии омбудсмена журналистам Новини.LIVE.
По его словам, во время проверки в Ужгороде был выявлен случай, когда группу граждан Украины удерживали в отдельном помещении до 50 суток без надлежащих юридических оснований.
Нарушения, о которых решили говорить открыто
Лубинец пояснил, что сознательно обнародовал этот случай, несмотря на возможную критику. Он считает, что общество должно знать о проблемах в сфере соблюдения прав человека.
"Я решил сообщить об этом открыто, чтобы привлечь внимание к системным нарушениям и изменить ситуацию", - отметил омбудсман.
Он добавил, что проверки проводятся регулярно и охватывают все регионы Украины.
Где фиксируется больше всего проблем
По словам Лубинца, больше всего замечаний во время мониторинга выявляют в нескольких регионах. Среди них он назвал Одессу, Закарпатье, Днепр и Львовский регион.
Омбудсман подчеркнул, что проверки будут продолжаться и в дальнейшем. По отдельным областям ожидаются дополнительные выводы и оценки ситуации.
А Лубінець лише на 5 рік війни прозрів?