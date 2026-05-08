Лубинец заявил о содержании людей в ТЦК до 50 суток и назвал области с наибольшим количеством нарушений

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о результатах проверок территориальных центров комплектования и социальной поддержки в различных регионах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии омбудсмена журналистам Новини.LIVE.

По его словам, во время проверки в Ужгороде был выявлен случай, когда группу граждан Украины удерживали в отдельном помещении до 50 суток без надлежащих юридических оснований.

Читайте также: "Избили как собаку": ветеран 3-й ОШБр заявил о избиении военными ТЦК в Днепре, полиция расследует. ВИДЕО

Нарушения, о которых решили говорить открыто

Лубинец пояснил, что сознательно обнародовал этот случай, несмотря на возможную критику. Он считает, что общество должно знать о проблемах в сфере соблюдения прав человека.

"Я решил сообщить об этом открыто, чтобы привлечь внимание к системным нарушениям и изменить ситуацию", - отметил омбудсман.

Он добавил, что проверки проводятся регулярно и охватывают все регионы Украины.

Также читайте: Командира ТЦК задержали в Виннице: вымогал 8 тыс. грн ежемесячно за "решение вопроса" с мобилизацией

Где фиксируется больше всего проблем

По словам Лубинца, больше всего замечаний во время мониторинга выявляют в нескольких регионах. Среди них он назвал Одессу, Закарпатье, Днепр и Львовский регион.

Омбудсман подчеркнул, что проверки будут продолжаться и в дальнейшем. По отдельным областям ожидаются дополнительные выводы и оценки ситуации.

Читайте также: Избиение ветерана Балуха в ТЦК Киева: проверка ВСП выявила нарушения в действиях военных, - СМИ