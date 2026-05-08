Лубинец заявил о содержании людей в ТЦК до 50 суток и назвал области с наибольшим количеством нарушений

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о результатах проверок территориальных центров комплектования и социальной поддержки в различных регионах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии омбудсмена журналистам Новини.LIVE.

По его словам, во время проверки в Ужгороде был выявлен случай, когда группу граждан Украины удерживали в отдельном помещении до 50 суток без надлежащих юридических оснований.

Читайте также: "Избили как собаку": ветеран 3-й ОШБр заявил о избиении военными ТЦК в Днепре, полиция расследует. ВИДЕО

Нарушения, о которых решили говорить открыто

Лубинец пояснил, что сознательно обнародовал этот случай, несмотря на возможную критику. Он считает, что общество должно знать о проблемах в сфере соблюдения прав человека.

"Я решил сообщить об этом открыто, чтобы привлечь внимание к системным нарушениям и изменить ситуацию", - отметил омбудсман.

Он добавил, что проверки проводятся регулярно и охватывают все регионы Украины.

Также читайте: Командира ТЦК задержали в Виннице: вымогал 8 тыс. грн ежемесячно за "решение вопроса" с мобилизацией

Где фиксируется больше всего проблем

По словам Лубинца, больше всего замечаний во время мониторинга выявляют в нескольких регионах. Среди них он назвал Одессу, Закарпатье, Днепр и Львовский регион.

Омбудсман подчеркнул, что проверки будут продолжаться и в дальнейшем. По отдельным областям ожидаются дополнительные выводы и оценки ситуации.

Читайте также: Избиение ветерана Балуха в ТЦК Киева: проверка ВСП выявила нарушения в действиях военных, - СМИ

нарушения (896) Лубинец Дмитрий (555) ТЦК (1080)
Топ комментарии
Майже два місяці чекали на викуп за "добровольців", оце сила волі у співробітників соціальної підтримки. Просто титани!
08.05.2026 00:24 Ответить
08.05.2026 00:24 Ответить
Ну і скажіть навіщо людей місяцями тримати в підвалах тцк замість того щоб або відправити в частину або додому якщо хворий? Якщо це тцк займається не тортурами з метою вибивання грошей у родичів.
08.05.2026 00:37 Ответить
08.05.2026 00:37 Ответить
І що? Далі? Ну сказав, і далі що? Поїхав в ресторан..
08.05.2026 00:32 Ответить
08.05.2026 00:32 Ответить
Який жах. Але ж це заради перемоги. Треба терпіти, бо прийдуть буряти. Тримаймо стрій!
08.05.2026 00:19 Ответить
08.05.2026 00:19 Ответить
Ало вони вже тут.
08.05.2026 00:26 Ответить
08.05.2026 00:26 Ответить
Це іпсо. Ворожа пропаганда. Треба триматися.
08.05.2026 00:52 Ответить
08.05.2026 00:52 Ответить
Чудовий сарказм.
08.05.2026 00:33 Ответить
08.05.2026 00:33 Ответить
іпсо
08.05.2026 00:22 Ответить
08.05.2026 00:22 Ответить
А хто такий ВОВА?
08.05.2026 00:35 Ответить
08.05.2026 00:35 Ответить
лялька рукавичка

08.05.2026 08:01 Ответить
08.05.2026 08:01 Ответить
До 50 діб, в тцк? Зазвичай за цей період проходять бзвп і йде злагодження ( знайомого бусифікували восени 2024 року, в тцк побув з ранку і ввечері вже їх відправляти в центр розподілення)
08.05.2026 00:36 Ответить
08.05.2026 00:36 Ответить
коли обирали по пріколу 4 разового ухилянта преЗЕдентом воюючої країни, то ніхто й не думав, що з нього вийде Найвеличніший Бусифікатор...
08.05.2026 00:53 Ответить
08.05.2026 00:53 Ответить
ти хоч щось, крім тем про тцк коментував, пєтров?
08.05.2026 03:47 Ответить
08.05.2026 03:47 Ответить
І фсьо???? Далі що????? Тим, хто на підвалі зараз, легше від твойого базікання???
08.05.2026 05:55 Ответить
08.05.2026 05:55 Ответить
Не переживайте, в заводах что ******* Сталин у УССР была вкусняшка с юстинианской чумой, вот поломается колба при разборе и вымрет половина Китая
08.05.2026 06:33 Ответить
08.05.2026 06:33 Ответить
Це - Система, продумана, створена й керована
08.05.2026 06:43 Ответить
08.05.2026 06:43 Ответить
Кримінальні справи порушено? ця приЗЕленена гнида просто імітує діяльність, вбивства в катівнях Львова, Харкова та ін. зійшли з рук катам
08.05.2026 06:56 Ответить
08.05.2026 06:56 Ответить
Ішака треба повідомити про таке "неподобство"! Це обкурене чмо, звісно, "не знає" про це.
08.05.2026 07:13 Ответить
08.05.2026 07:13 Ответить
А что делать с теми,кто не желает идти на фронт,принять на держслужбу,выдать потужную бронь,дать посаду зама лубрица или члена какой нибудь наглядовой рады с миллонной зарплатой?
08.05.2026 07:47 Ответить
08.05.2026 07:47 Ответить
Коли тцкашники, менти та інші провладні силовики та чиновники підуть в окопи, тоді і прості люди підуть без опору! Хоча простих вже не залишилось майже, тільки провладні, але хто ж їх по Буковелях оповіщати буде!
08.05.2026 08:10 Ответить
08.05.2026 08:10 Ответить
В тцк много,большинство,ветераны,в остальных конторах их нет,но виновными в этом бардаке пытаются сделать именно тцк,делается это с целью остановить пополнение для фронта,это же очевидно.
08.05.2026 08:30 Ответить
08.05.2026 08:30 Ответить
Немає там ніяких ветеранів. А якщо є якісь одиниці, то їх система зламала і перетворила в садистів. На рахунок мобілізація, то вона якраз і зірвана цими ТЦКунами, бо бабло засліпило очі.
08.05.2026 09:53 Ответить
08.05.2026 09:53 Ответить
Зара здивую тебе, діяти відповідно до діючого законодавства.
08.05.2026 09:24 Ответить
08.05.2026 09:24 Ответить
По вашему действующее законодательство написанное ушлепками регионалами,идиотами бпп и зелёным болотом отвечает запросам общества и текущим событиям? По моему - абсолютно нет!!!!
08.05.2026 10:04 Ответить
08.05.2026 10:04 Ответить
Цікаво для кого цей ЗЕд....б свої "заяви" робить???
08.05.2026 08:32 Ответить
08.05.2026 08:32 Ответить
Яка "ізошрьона" схема вибивання бабла з громадян. Так тримали людей в нелюдських умовах всі садисти світу прикриваючи злочини - "могилолізацією". Мені здається, що бандити ТЦКуни вже перевершили тортури московитів в багато разів. Тут є частка і так званого президента зеленського, який люто ненавидить українців.
08.05.2026 09:50 Ответить
08.05.2026 09:50 Ответить
Фільтрація бідних в Країні Мрій триває.

Країна перетворилась в Сомалі-ленд: бандити з кастетами і битами викрадають людей прямо з вулиць, а потім вимагають викуп $$$$ з родичів.

Весь бандитизм кришується зеленим вилупком.

А Лубінець лише на 5 рік війни прозрів?
08.05.2026 14:54 Ответить
08.05.2026 14:54 Ответить
Та в СомаліЛенді мабудь вже кращє
08.05.2026 20:46 Ответить
08.05.2026 20:46 Ответить
 
 