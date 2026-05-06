Командира ТЦК задержали в Виннице: вымогал 8 тыс. грн ежемесячно за "решение вопроса" с мобилизацией
Правоохранители задержали командира отделения одного из ТЦК в Виннице. Военнослужащий вымогал у военнообязанного 8 тысяч гривен за "решение вопроса" о незаконном уклонении от призыва по мобилизации.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным следствия, 40-летний командир ТЦК, используя свое служебное положение, должен был помочь военнообязанному уклониться от призыва. По версии следствия, такие "платежи" в дальнейшем он планировал получать ежемесячно.
30 апреля фигуранта задержали после получения им взятки на банковский счет. Во время обысков у него изъяли документацию и мобильный телефон.
Подозрение
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения и получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.
- Командиру ТЦК грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ТЦК ту подію обставило нападом!!
Пиляють бабло аж гай гуде, занось вчасно наверх - тоді система за тебе
Ставка від 1000 дол в місяць. ТОМУ І ЗАТРИМАЛИ