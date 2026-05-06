2 474 35

Командира ТЦК задержали в Виннице: вымогал 8 тыс. грн ежемесячно за "решение вопроса" с мобилизацией

Правоохранители задержали командира отделения одного из ТЦК в Виннице. Военнослужащий вымогал у военнообязанного 8 тысяч гривен за "решение вопроса" о незаконном уклонении от призыва по мобилизации.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным следствия, 40-летний командир ТЦК, используя свое служебное положение, должен был помочь военнообязанному уклониться от призыва. По версии следствия, такие "платежи" в дальнейшем он планировал получать ежемесячно.

30 апреля фигуранта задержали после получения им взятки на банковский счет. Во время обысков у него изъяли документацию и мобильный телефон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Требовал $1500 у ветерана войны за снятие с учета: задержан офицер ТЦК в Днепре.

Подозрение

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения и получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

  • Командиру ТЦК грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Читайте также: Руководителя Житомирского областного ТЦК задержали за вымогательство взяток у предпринимателей за "непризыв" работников, — СБУ.

Топ комментарии
Почався масований злив владою своїх вірних псів? Ще й кількість політруків в коментах різко і одномоментно зменшилась, залишилось кілька не надто розумних, які пишуть не за гроші, а за ідею.
06.05.2026 21:38 Ответить
Ще одного упіймали з сотень тисяч? Потрібно всіх ТЦКшників і поліцаїв на фронт. Ну немає жодного начальника ТЦК чи полюції які не займалися б вимаганням грошей у бусифікованих.
06.05.2026 21:46 Ответить
Да що ж це таке діється ?
06.05.2026 21:35 Ответить
Да що ж це таке діється ?
06.05.2026 21:35 Ответить
та те, до чого всі звикли. Цензор ще б випускав кожної години статті, що настала нова година. І так 24 рази за добу. Нової інформації нуль, а люди при роботі
06.05.2026 22:40 Ответить
Вау! То пан як "Київстар" - хоче щомісячну абонентну плату. Оце вже новий тип - "прогресивний хабарник".
06.05.2026 21:36 Ответить
Боявся напевно все проїпати зразу.
06.05.2026 21:37 Ответить
Нє. Долучав до стада нову вівцю з якої щомісяця збирався настригувати 200 баксів. Вівця була б щаслива - за 2400 баксів на рік бронь. "По божєскі". Стадо мало рости...
06.05.2026 21:44 Ответить
Ну хз,тоді це розстрочка,що говорить про покращений сервіс
06.05.2026 21:47 Ответить
В розстрочки є кінцева виплата. Тут кінця не видно..., але навіть у спадок можна передати.
06.05.2026 21:50 Ответить
Щоб клієнт не переплатив виплата кожного місяця.Заплате за рік,а війна закінчиться за пів року.Все для клієнта.
06.05.2026 21:56 Ответить
є-кредит
06.05.2026 21:59 Ответить
Цікаво скільки ухилянтів встиг обілетить?На них тільки ледачий не заробляє.Від лікарів до провідників на кордоні.
06.05.2026 21:37 Ответить
На огороді бузина,а в Києві дядько .
06.05.2026 21:39 Ответить
06.05.2026 21:38 Ответить
Я тільки дуже сподіваюсь, що вони не перекладуть обов'язки тцк на поліцію. Бо це буде жах. Якщо почнуть так само нападати на поліцію, у нас реально почнеться громадянська війна.
06.05.2026 21:47 Ответить
Ти так говориш,ніби на представників ТЦК нападають люди.Вислідковуть по місту і нападають з засідок
06.05.2026 21:52 Ответить
Вчора десь було,що напали та звільнили насильно мобілізованих.
06.05.2026 22:10 Ответить
Самозахист у випадку загрози життю .Непокора - не підкорення на вимогу представника влади.Відбиття незаконно мобілізованих...виглядає як збройний напад на представників відповідного органу.Бездіяння....тут не має прикладу.
06.05.2026 22:15 Ответить
Це як насильно мобілізованих?Є право людей на самозахист.Якщо хтось буде гвалтувати,ти ж мовчки не пройдеш повз?За бездіяння наступає відповідальність.
Це ТЦК ту подію обставило нападом!!
06.05.2026 22:15 Ответить
Я не знаю що обставило ТЦК,але новину подали тут на цензорі.Лінуюся шукати.
06.05.2026 22:17 Ответить
І одночасно різальників ухилянтів в коментарях не видно, мабуть добові виплати урізали.
06.05.2026 23:24 Ответить
Зоряний час у корумпованої шобли!!!
Пиляють бабло аж гай гуде, занось вчасно наверх - тоді система за тебе
06.05.2026 21:40 Ответить
немає такої посади - командир ТЦК))) це якось криво інфа подана взагалі..
06.05.2026 21:41 Ответить
Заголовок такой). Далее по тексту поясняется, шо целый командир отделения. Сержантам от офицеров отставать не хочется.
06.05.2026 21:49 Ответить
06.05.2026 21:46 Ответить
Кучно пішли , невже будуть цю контору ООО "рога і копита" закривати? Та ні, маячня якась.
06.05.2026 21:57 Ответить
Помста колег за низьку ціну
06.05.2026 21:59 Ответить
06.05.2026 22:13 Ответить
шо?????????????

Ставка від 1000 дол в місяць. ТОМУ І ЗАТРИМАЛИ
06.05.2026 22:14 Ответить
А цей персонаж дискредитує ЗСУ ,чи ні?
06.05.2026 22:24 Ответить
В тцк зараз як у вр, будь якого на осліп за руку хапай знайдеш і маєтки і кєші, і крипту і все інше..і чарівним чином всі вони перетворюються за секунду в співробітників тцк.
06.05.2026 23:26 Ответить
Розстреляти його і діло кінцем!
06.05.2026 23:35 Ответить
 
 