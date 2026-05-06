Командира ТЦК задержали в Виннице: вымогал 8 тыс. грн ежемесячно за "решение вопроса" с мобилизацией

Правоохранители задержали командира отделения одного из ТЦК в Виннице. Военнослужащий вымогал у военнообязанного 8 тысяч гривен за "решение вопроса" о незаконном уклонении от призыва по мобилизации.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По данным следствия, 40-летний командир ТЦК, используя свое служебное положение, должен был помочь военнообязанному уклониться от призыва. По версии следствия, такие "платежи" в дальнейшем он планировал получать ежемесячно.

30 апреля фигуранта задержали после получения им взятки на банковский счет. Во время обысков у него изъяли документацию и мобильный телефон.

Подозрение

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения и получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Командиру ТЦК грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

