Командира ТЦК затримали у Вінниці: вимагав 8 тис грн щомісяця за "розв’язання питання" з мобілізацією

Правоохоронці затримали командира відділення одного з ТЦК у Вінниці. Військовослужбовець вимагав від військовозобов’язаного 8 тисяч гривень за "розв'язання питання" щодо незаконного уникнення призову за мобілізацією.

Про це повідомили в поліції Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За даними слідства, 40-річний командир ТЦК, використовуючи своє службове становище, мав допомогти уникнути призову військовозобов’язаному. За версією слідства, такі "платежі" надалі він планував отримувати щомісяця.

30 квітня фігуранта затримали після отримання ним хабаря на банківський рахунок. Під час обшуків у нього вилучили документацію та мобільний телефон.

Підозра

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення людини, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Командиру ТЦК загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

