2 227 35

Командира ТЦК затримали у Вінниці: вимагав 8 тис грн щомісяця за "розв’язання питання" з мобілізацією

тцк

Правоохоронці затримали командира відділення одного з ТЦК у Вінниці. Військовослужбовець вимагав від військовозобов’язаного 8 тисяч гривень за "розв'язання питання" щодо незаконного уникнення призову за мобілізацією.

Про це повідомили в поліції Вінницької області, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За даними слідства, 40-річний командир ТЦК, використовуючи своє службове становище, мав допомогти уникнути призову військовозобов’язаному. За версією слідства, такі "платежі" надалі він планував отримувати щомісяця.

30 квітня фігуранта затримали після отримання ним хабаря на банківський рахунок. Під час обшуків у нього вилучили документацію та мобільний телефон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вимагав $1500 у ветерана війни за зняття з обліку: затримано офіцера ТЦК у Дніпрі. ФОТОрепортаж

Підозра

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення людини, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

  • Командиру ТЦК загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Також читайте: Керівника Житомирського обласного ТЦК затримали за вимагання хабарів у підприємців за "непризов" працівників, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Топ коментарі
+12
Почався масований злив владою своїх вірних псів? Ще й кількість політруків в коментах різко і одномоментно зменшилась, залишилось кілька не надто розумних, які пишуть не за гроші, а за ідею.
06.05.2026 21:38 Відповісти
+7
Ще одного упіймали з сотень тисяч? Потрібно всіх ТЦКшників і поліцаїв на фронт. Ну немає жодного начальника ТЦК чи полюції які не займалися б вимаганням грошей у бусифікованих.
06.05.2026 21:46 Відповісти
+4
Да що ж це таке діється ?
06.05.2026 21:35 Відповісти
та те, до чого всі звикли. Цензор ще б випускав кожної години статті, що настала нова година. І так 24 рази за добу. Нової інформації нуль, а люди при роботі
06.05.2026 22:40 Відповісти
Вау! То пан як "Київстар" - хоче щомісячну абонентну плату. Оце вже новий тип - "прогресивний хабарник".
06.05.2026 21:36 Відповісти
Боявся напевно все проїпати зразу.
06.05.2026 21:37 Відповісти
Нє. Долучав до стада нову вівцю з якої щомісяця збирався настригувати 200 баксів. Вівця була б щаслива - за 2400 баксів на рік бронь. "По божєскі". Стадо мало рости...
06.05.2026 21:44 Відповісти
Ну хз,тоді це розстрочка,що говорить про покращений сервіс
06.05.2026 21:47 Відповісти
В розстрочки є кінцева виплата. Тут кінця не видно..., але навіть у спадок можна передати.
06.05.2026 21:50 Відповісти
Щоб клієнт не переплатив виплата кожного місяця.Заплате за рік,а війна закінчиться за пів року.Все для клієнта.
06.05.2026 21:56 Відповісти
є-кредит
06.05.2026 21:59 Відповісти
Цікаво скільки ухилянтів встиг обілетить?На них тільки ледачий не заробляє.Від лікарів до провідників на кордоні.
06.05.2026 21:37 Відповісти
На огороді бузина,а в Києві дядько .
06.05.2026 21:39 Відповісти
Я тільки дуже сподіваюсь, що вони не перекладуть обов'язки тцк на поліцію. Бо це буде жах. Якщо почнуть так само нападати на поліцію, у нас реально почнеться громадянська війна.
06.05.2026 21:47 Відповісти
Ти так говориш,ніби на представників ТЦК нападають люди.Вислідковуть по місту і нападають з засідок
06.05.2026 21:52 Відповісти
Вчора десь було,що напали та звільнили насильно мобілізованих.
06.05.2026 22:10 Відповісти
Самозахист у випадку загрози життю .Непокора - не підкорення на вимогу представника влади.Відбиття незаконно мобілізованих...виглядає як збройний напад на представників відповідного органу.Бездіяння....тут не має прикладу.
06.05.2026 22:15 Відповісти
Це як насильно мобілізованих?Є право людей на самозахист.Якщо хтось буде гвалтувати,ти ж мовчки не пройдеш повз?За бездіяння наступає відповідальність.
Це ТЦК ту подію обставило нападом!!
06.05.2026 22:15 Відповісти
Я не знаю що обставило ТЦК,але новину подали тут на цензорі.Лінуюся шукати.
06.05.2026 22:17 Відповісти
І одночасно різальників ухилянтів в коментарях не видно, мабуть добові виплати урізали.
06.05.2026 23:24 Відповісти
Зоряний час у корумпованої шобли!!!
Пиляють бабло аж гай гуде, занось вчасно наверх - тоді система за тебе
06.05.2026 21:40 Відповісти
немає такої посади - командир ТЦК))) це якось криво інфа подана взагалі..
06.05.2026 21:41 Відповісти
Заголовок такой). Далее по тексту поясняется, шо целый командир отделения. Сержантам от офицеров отставать не хочется.
06.05.2026 21:49 Відповісти
Кучно пішли , невже будуть цю контору ООО "рога і копита" закривати? Та ні, маячня якась.
06.05.2026 21:57 Відповісти
Помста колег за низьку ціну
06.05.2026 21:59 Відповісти
06.05.2026 22:13 Відповісти
шо?????????????

Ставка від 1000 дол в місяць. ТОМУ І ЗАТРИМАЛИ
06.05.2026 22:14 Відповісти
А цей персонаж дискредитує ЗСУ ,чи ні?
06.05.2026 22:24 Відповісти
В тцк зараз як у вр, будь якого на осліп за руку хапай знайдеш і маєтки і кєші, і крипту і все інше..і чарівним чином всі вони перетворюються за секунду в співробітників тцк.
06.05.2026 23:26 Відповісти
Розстреляти його і діло кінцем!
06.05.2026 23:35 Відповісти
 
 